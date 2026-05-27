La OMS pidió un alto el fuego en el Congo y Uganda cerró su frontera por el brote de ébola

KAMPALA, Uganda.– La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este miércoles un alto el fuego inmediato en el este de la República Democrática del Congo (RDC) -donde prevalece un conflicto bélico con distintos grupos armados- para intentar contener el brote de ébola que golpea a la región, mientras Uganda decidió cerrar temporalmente su frontera con el país vecino ante el aumento de casos y el riesgo de propagación.

“El este de la RDC se enfrenta ahora a una colisión catastrófica entre la enfermedad y el conflicto”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien además sostuvo que el brote “está superando la capacidad de respuesta” sanitaria en la provincia de Ituri.

Una familia musulmana llega en moto para asistir a las oraciones del Eid al-Adha en la escuela Sayo Muhamed en medio de un brote de ébola en Bunia, Congo, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Moses Sawasawa) Moses Sawasawa - AP

Tedros señaló que los enfrentamientos armados provocan desplazamientos masivos de población y favorecen la expansión del virus en campamentos superpoblados. “No podemos ganarnos la confianza de la comunidad ni aislar a los enfermos mientras caen las bombas”, escribió en la red social X, donde instó a las partes beligerantes a acordar una tregua.

La cepa Bundibugyo del ébola, para la que no existe una vacuna ni un tratamiento aprobado, fue declarada este mes como una emergencia de salud pública de importancia internacional por parte de la OMS.

Una mujer con un niño a la espalda camina por un campamento en una propiedad del ISP (Institut Supérieur Pédagogique) de la ciudad, donde residen desplazados internos, en Bunia, República Democrática de Congo, el 26 de mayo de 2026. (AP Foto/Moses Sawasawa) Moses Sawasawa - AP

Hasta el momento, las autoridades notificaron más de 900 casos sospechosos y más de 220 muertes sospechosas en el este del Congo. El Ministerio de Salud congoleño confirmó 101 casos y señaló que investiga más de 3000 posibles contactos vinculados al brote.

La situación afecta principalmente a las provincias de Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. Algunas de esas regiones permanecen bajo control de grupos armados, entre ellos el movimiento rebelde M23, respaldado por Ruanda, y la Alianza del Río Congo.

Los vuelos procedentes de países en donde se registra el brote de ébola deben pasar por mayores controles de seguridad Pexels

En paralelo, Uganda anunció el cierre “con efecto inmediato” de su frontera con la RDC para intentar evitar una expansión del virus dentro de su territorio. El país registró siete casos desde que el brote se identificó oficialmente el 14 de mayo.

“Uganda cerrará temporalmente la frontera con la RDC con efecto inmediato”, declaró la secretaria permanente del Ministerio de Salud, Diana Atwine. Solo podrán cruzar personas vinculadas a operaciones humanitarias, equipos autorizados de respuesta al ébola, transporte de alimentos y mercancías y fuerzas de seguridad, todos bajo estrictos controles sanitarios.

Las autoridades ugandesas también dispusieron una cuarentena obligatoria de 21 días para quienes lleguen desde Congo y anunciaron controles de salud periódicos en escuelas cercanas a la frontera.

Vanny Birungi, voluntaria de la Cruz Roja, durante una campaña de sanitización en medio de un brote de ébola, el lunes 25 de mayo de 2026, en Bunia, Congo. (AP Foto/Moses Sawasawa) Moses Sawasawa - AP

La OMS cuestionó las restricciones fronterizas y sostuvo que ese tipo de medidas “no tienen base científica”. Según el organismo, los cierres pueden empujar a las personas hacia pasos fronterizos informales sin vigilancia sanitaria, lo que incrementa las probabilidades de propagación.

La extensa frontera entre Uganda y Congo tiene cientos de kilómetros y numerosos senderos que escapan al control formal de las autoridades.

Tedros Adhanom Ghebreyesus Martial Trezzini - Keystone

Además del conflicto armado, las organizaciones humanitarias señalaron otros obstáculos para contener la epidemia. Entre ellos figuran la infraestructura deficiente, el gran número de desplazados y la desconfianza de parte de la población hacia el personal médico.

Según la OMS y otras organizaciones, algunos ataques contra trabajadores sanitarios dificultaron las tareas de aislamiento y rastreo de contactos.

Vanny Birungi, voluntaria de la Cruz Roja, habla con una mujer durante una campaña de sensibilización puerta a puerta en medio del brote de ébola en Bunia, Congo Moses Sawasawa - AP

Save the Children advirtió este miércoles que una cuarta parte de las muertes confirmadas corresponde a niños y reclamó un refuerzo urgente de las medidas de prevención.

Mientras tanto, agencias humanitarias continúan enviando personal y equipamiento al este del Congo. Las autoridades sanitarias indicaron que los donantes prometieron unos 500 millones de dólares para enfrentar la emergencia, aunque parte de esos fondos todavía no llegaron.

Agencias AP y AFP