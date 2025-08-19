El diseñador ucraniano que ayudó a Zelensky a vestirse para la diplomacia de Trump

KIEV.- Cuando el diseñador ucraniano Viktor Anisimov le mostró a Volodimir Zelensky el nuevo traje negro que había confeccionado para la ansiada cumbre con Donald Trump y los funcionarios de la Unión Europea, incluía un pequeño detalle. Una abertura en la espalda lo acercaba más a un traje civil, en comparación con los trajes militares que el presidente eligió durante toda la guerra en Ucrania.

“Estas son nuestras esperanzas de paz”, dijo Anisimov en una entrevista con la agencia Reuters sobre el cambio. “Creemos que si añadimos algo sutil a esta imagen, algo de ropa civil a su uniforme, entonces será como un amuleto de la suerte”, afirmó el modisto que se encargó del atuendo que usó el presidente ucraniano para la reunión en Washington.

El lunes, el amuleto de la suerte funcionó para establecer un tono más amigable para una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Momentos después de que Zelensky llegó, Trump lo felicitó por el traje.

El mandatario estadounidense se mostró complacido en el nuevo atuendo de su homólogo ucraniano e incluso bromeó al respecto MANDEL NGAN� - AFP�

El traje oscuro de estilo militar de Zelensky fue una de las cosas que el mandatario estadounidense objetó durante una desastrosa reunión en el Salón Oval en febrero, cuando el líder ucraniano recibió una reprimenda pública.

Anisimov, de 61 años y originario de la región septentrional de Chernigov, dijo que estaba viendo vídeos de esa interacción y sintió las indirectas. Percibió que iban dirigidos a los ciudadanos ucranianos, no sólo a Zelensky. “Había una ligera sensación de desesperación porque no entienden cómo respiramos, cómo vivimos”, afirmó.

Trump elogia el traje de Zelensky

Un periodista de la Casa Blanca que preguntó a Zelensky en febrero por qué no llevaba traje, también elogió el lunes al ucraniano por su atuendo: “Estás fabuloso con ese traje”. El propio Zelensky lo reconoció y declaró que era un traje preparado para la ocasión. “Veo que tú no has cambiado de traje hoy pero yo sí”, bromeó el ucraniano con el cronista.

Anisimov dijo que esta vez no estaba pendiente de las críticas ni de los cumplidos, sino que quería asegurarse de que el presidente ucraniano tuviera un aspecto digno. “Nos alaban, nos regañan. Si ganamos, y ganaremos, no importa de quién era el traje”, afirmó.

El presidente Donald Trump junto al líder ucraniano Volodimir Zelensky durante la visita en febrero SAUL LOEB� - AFP�

Zelensky ha llevado trajes de tipo militar, a menudo con camisas sin cuello y botas pesadas, para mostrar su solidaridad con las tropas ucranianas desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

“En ese momento, internamente, todos cambiamos, todo cambió, la vida cambió. Fue un punto de no retorno”, dijo Zelensky en una entrevista con un medio ucraniano un año después.

El estilo de chaqueta negra se vio por primera vez en abril, durante el funeral del papa Francisco, al que asistieron Zelensky y su esposa, Olena Zelenska. En esa ocasión, el presidente ucraniano vistió también un conjunto confeccionado a medida por Viktor Anisimov, responsable también de los uniformes de la ceremonia inaugural del equipo paralímpico de Ucrania.

La prenda integraba una colección cápsula creada especialmente para el entorno presidencial, que buscaba fusionar elementos propios del frente de batalla —como bolsillos de parche o un cuello elevado— con la estética formal del traje.

Una versión muy similar de esa chaqueta, combinada con pantalones negros a juego y una camisa negra abotonada, volvió a lucirse en junio durante la reunión de Zelensky con el primer ministro británico Keir Starmer, y poco después en la cumbre de la OTAN en La Haya, donde también mantuvo un encuentro con Donald Trump, quien, según trascendió, valoró positivamente la evolución del estilo del mandatario ucraniano.

Promesa

Zelensky aseguró a sus soldados que no volvería a vestirse con un traje civil hasta que concluyera la guerra. Aunque ha evitado utilizar un uniforme militar oficial, ya que no ostenta rango de general, optó por prendas de tono verde militar, en su mayoría de la firma ucraniana M-Tak.

En el armario de su despacho presidencial, sin embargo, conserva cuidadosamente un traje con camisa blanca, reservado para una ocasión especial. “Es para celebrar el día de la victoria”, explicó a un periodista mientras le mostraba sus dependencias privadas.

En el plano diplomático, Zelensky entregó a Donald Trump una carta de su esposa, Olena Zelenska, dirigida a Melania Trump. La primera dama, que previamente había escrito una misiva al presidente ruso Vladimir Putin para suplicarle que frenara “el asesinato de niños”, se consolidó como una figura entrañable y muy respetada dentro de Ucrania.

Agencia Reuters y diario The New York Times