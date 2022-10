El dramático relato de una pasajera del avión de Latam: “Nos preparamos en posición de impacto”

escuchar

Tras la caótica situación que se vivió este miércoles por la noche en medio de un vuelo de Latam que conectaba Santiago de Chile con Asunción, en Paraguay, una de sus pasajeras, la conductora de televisión Pabla Thomen, dio su testimonio del momento de terror que pasó en el aire junto a su hija de 2 años. “Fue bastante terrible. Abrieron las puertas del avión para que entre algo de viento. Me coloqué ahí con mi hija. Estuvimos dos horas”, detalló en diálogo con la emisora radial paraguaya Monumental 1080.

El vuelo 1325 de Latam descendió en la pista del Aeropuerto Silvio Pettirossi, en el barrio de Luque de la capital paraguaya, con un motor menos, los parabrisas rotos y la parte delantera destruida, de acuerdo a lo que constata el diario ABC de Paraguay y lo que también quedó evidenciado en fotos de la aeronave en la pista, cuando logró tocar tierra después del complejo vuelo.

Minutos antes, debido a una tormenta que ocasionó fuertes turbulencias e hizo asustar a los pasajeros, el piloto había decidido desviarse hacia la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, donde permaneció por algunas horas. Fue en ese momento que parte de los pasajeros decidieron no continuar y optaron por bajarse del avión, ya que “no pudieron aguantar el estrés de esa turbulencia”.

Sin embargo, Thomen decidió continuar el vuelo y retomar viaje hacia su destino final. Había un motivo: quería llegar al cumpleaños de su papá. “Me arrepiento de seguir con el vuelo. Cuando estábamos cerca de llegar a Asunción, empezaron terribles turbulencias y ya la gente empezó a entrar en pánico”, expresó.

“Recién ahora puedo llorar y respirar. No podía mostrarle todo mi terror y miedo a mi hija. Yo tenía que demostrarle que estaba todo bien. Le decía que la amaba y adoraba”, añadió, entre el alivio y la desesperación, la conductora, quien es reconocida en Paraguay por su pasado como modelo y está actualmente radicada en Chile.

Según precisó Thomen, en uno de los momentos de mayor dramatismo, el piloto pidió a los pasajeros que se preparen para “el aterrizaje forzoso”. Pero segundos después, hubo una advertencia todavía mayor. “Las azafatas dijeron con altavoz que nos preparáramos en posición de impacto. Imaginate escuchar eso con mi hija sola”, exclamó.

En tanto, al ser consultada sobre el aterrizaje, la exmodelo aseguró que también se vivieron momentos de zozobra ya que el avión tardó en bajar su velocidad una vez que tocó tierra. “De repente vimos las luces de la ciudad, aterrizamos y las azafatas empezaron a decir no sé qué cosa en inglés. El avión no bajaba la velocidad y pensábamos que nos decían que no funcionaban los frenos, que chocábamos con algo. Era todo angustia. Gracias a Dios, nunca llegó ese impacto”, concluyó.

Los videos

48 pasajeros fueron los embarcados en el avión en Santiago de Chile. Lo estipulado era que descendieran en Asunción a las 17.25 de Paraguay, pero debido a la situación meteorológica el vuelo primero fue derivado hacia el aeropuerto de Foz do Iguazú, Brasil. Ahí se produjo un retraso de unas horas y después el itinerario se retomó. Fue en ese tramo entre Foz do Iguazú hasta Asunción que ocurrieron las turbulencias registradas en los teléfonos celulares de los pasajeros.

En esas grabaciones se ve como el avión se mueve de forma brusca y hace saltar a los viajeros de sus asientos, mientras se escuchan gritos y truenos. “Dios mío”, grita la gente y se ven cosas tiradas en el pasillo. Mientras avanzan los minutos, la aeronave también se mueve hacia los laterales. “¡Por favor! Dios santo”, acota el hombre que filma con su celular, a la vez que aparece el resto de las personas agarradas con determinación a los asientos.

Otro video del mismo trayecto que filmó un pasajero que iba contra la ventanilla muestra a través de ella la tormenta que atravesaba el avión al momento de las turbulencias, con rayos que iluminan el interior. Incluso, en un momento se apagan las luces del pasillo. En esa grabación también se escuchan gritos de desesperación.

Ante la gravedad de la situación, ABC Paraguay informó que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de ese país inició una investigación para analizar la declaración de emergencia que hizo la tripulación. Surgieron varias dudas de por qué decidieron retomar el vuelo desde Brasil a Paraguay con las malas condiciones climáticas vigentes.

El comunicado de Latam tras el incidente

La aerolínea lanzó una declaración oficial a las pocas horas de conocerse la noticia en la que detalló el accionar de la aeronave que atravesó fuertes turbulencias en su viaje desde Santiago de Chile a Asunción. Además, señaló que tanto los pasajeros como la tripulación se encuentran en “buenas condiciones”.

“Asunción (Paraguay), 27 de octubre de 2022 - Latam Airlines Paraguay informa que el miércoles 26 de octubre, el vuelo LA1325 (Santiago de Chile-Asunción) atravesó condiciones meteorológicas severas durante su trayecto de vuelo. La aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en Asunción, procedimiento que se realizó sin inconvenientes a las 23:09 (hora local). Tanto los pasajeros como la tripulación se encuentran en buenas condiciones. Latam Airlines Paraguay lamenta los inconvenientes que esta situación meteorológica pueda haber causado a sus pasajeros”, dice el texto.

