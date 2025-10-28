El dramático testimonio de la hija de Brigitte Macron en el juicio a acusados de promover la teoría de que es un hombre

PARIS.- Varios acusados comparecieron esta semana ante el tribunal correccional de París, por haber acosado cibernéticamente a Brigitte Macron por su género y su diferencia de edad con su marido, asimilándola a la “pedofilia”.

Los diez responsables de difundir el rumor transfóbico se defendieron afirmando haber querido hacer “humor” o “informar” sobre una falsa noticia mundial sobre la supuesta identidad trans de la esposa del presidente francés.

Galerista, profesor, médium o informático: ocho hombres y dos mujeres desfilaron lunes y martes ante la justicia, en orden alfabético. Con edades entre 41 y 60 años, los acusados están sospechados de haber proferido numerosos comentarios malintencionados contra Brigitte Macron sobre su “género”, su “sexualidad” y asimilando la diferencia de edad con su esposo a la “pedofilia”, según la fiscalía de París.

El presidente francés Emmanuel Macron y Brigitte Macron en el Fort de Brégançon, una residencia del presidente francés en la Costa Azul, en Francia, el 28 de agosto de 2025 picture alliance - picture alliance

La investigación por ciberacoso fue confiada a la brigada de represión de la delincuencia contra la persona (BRDP) tras una denuncia presentada por Brigitte Macron el 27 de agosto de 2024, conduciendo a varias detenciones, especialmente en diciembre de 2024 y febrero de 2025.

Ausente del juicio —cuyos interrogatorios se desarrollaron entre lunes y martes—, la esposa del jefe de Estado dijo a los investigadores que el rumor tuvo “un gran impacto” en su entorno y en ella misma, relatando que sus nietos escuchan todo el tiempo que “su abuela es un hombre” y que no hay encuentro diplomático de primer nivel, donde alguien le afirme no estar al corriente del rumor. Su abogado, pidió por eso a la hija menor de la primera dama, Tiphaine Auzière, que prestara testimonio.

“Es importante estar aquí hoy para expresar el perjuicio que sufrió mi madre”, declaró Tiphaine este martes. “He visto realmente un cambio y un deterioro en sus condiciones de vida”, añadió.

ARCHIVO - El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron posan antes de una cena previa a la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos, el domingo 8 de junio de 2025 en Niza, Costa Azul. (Foto AP/Laurent Cipriani, archivo) Laurent Cipriani - AP POOL

“Está obligada a prestar atención a la elección de la vestimenta, a las posturas, porque sabe perfectamente que su imagen puede ser tomada y distorsionada al servicio de mentiras y teorías falaces sobre su identidad y su probidad”, detalló.

“Es alguien que sufre ataques constantemente. [Mi madre] no puede ignorar todas las atrocidades que se dicen sobre ella”, añadió.

El 22 de junio de 1974, Brigitte Trogneux se casó con el banquero André-Louis Auzière (1951-2019) en Le Touquet-Paris-Plage. La pareja, que se separó cuando Brigitte conoció a Macron, tuvo tres hijos: Sébastien Auzière (1975), ingeniero estadístico, graduado de la Escuela Nacional de Estadística y Análisis de la Información, Laurence Auzière (1977), cardióloga, y Tiphaine Auzière (1984).

Los acusados

Entre los acusados, el publicista Aurélien Poirson-Atlan, de 41 años, conocido y seguido en redes sociales bajo el seudónimo de “Zoé Sagan”. Su cuenta X, suspendida desde entonces, ha sido objeto de varias denuncias y a menudo se presenta como vinculada a círculos conspirativos.

El hombre está implicado en una serie de tuits y traducciones de mensajes de otros internautas, en 2023 y 2024, que difundieron la falsa información de que la esposa de Emmanuel Macron es una persona transgénero. En ellos sostiene, entre otras cosas, que “el caso Brigitte Macron es un secreto de Estado impactante que implica una pedofilia avalada por el Estado”.

Alto, delgado, vestido con un traje negro, este martes respondió a las preguntas del tribunal, embarcándose a veces en alegatos sobre literatura o el derecho de la prensa. En custodia policial, había explicado que quería dar a conocer “informaciones de interés público” sobre la primera dama, estimando que Brigitte Macron había “usurpado una identidad” para hacerse pasar por una mujer. Frente al tribunal, reivindicó nuevamente su derecho a expresar, como “satirista”, un “punto de vista diferente al de la prensa dominante”. “Soy un absolutista de la libertad de expresión”, afirmó.

Aurélien Poirson-Atlan, también conocido como Zoe Sagan, habla con la prensa durante un receso en su juicio, en París, el 28 de octubre de 2025 STEPHANE DE SAKUTIN� - AFP�

Sin embargo, presentó sus mensajes sobre Brigitte Macron como el fruto de una experiencia artística, estimando haber “inventado el género literario de la nota ficción” al alimentar la inteligencia artificial con información sobre este asunto, y luego publicando en las redes sociales los textos que de ello derivaban.

“Los autores toman notas. Pero hoy, el cuaderno Moleskine ha sido reemplazado por X. Es una forma de bistró (bar) contemporáneo", justificó.

Aurélien Poirson-Atlan, también conocido como Zoe Sagan, habla con la prensa durante un receso en su juicio, en París, el 28 de octubre de 2025 STEPHANE DE SAKUTIN� - AFP�

Durante todo su interrogatorio, mencionó sistemáticamente su seudónimo, “Zoé Sagan”, usando la tercera persona.

-La inteligencia artificial escribe, pero ¿usted revisa y valida?—, le preguntó el presidente del tribunal.

-Sí. Zoé Sagan trata todos los temas de actualidad—, reconoció el acusado, asegurando al mismo tiempo que no necesariamente “respaldaba” lo que compartía.

-Es Zoé Sagan quien habla [en X], no yo. Creé este personaje, como ‘Madame Bovary’ de Flaubert—, insistió.

El activista Juan Branco, a la izquierda, y el acusado Aurelien Poirson-Atlan, conocido como Zoe Sagan, el martes 28 de octubre de 2025, en París Christophe Ena� - AP�

Negando, como los otros acusados interrogados el lunes, que estos mensajes pudieran constituir un ciberacoso contra Brigitte Macron, Aurélien Poirson-Atlan reclamó nuevamente, como antes del juicio, una “entrevista” con la esposa del presidente o con su hija, para poner fin al rumor. También estimó que la estrategia de la pareja presidencial, que permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de presentar denuncias contra los internautas que difundieron la información falsa, incluso en Estados Unidos, fue un “error absoluto”: “Eso pone una moneda más en la máquina”, dijo.

Otra acusada, la “médium”, “periodista” y “alertadora” de 51 años Delphine J., conocida bajo el seudónimo de Amandine Roy, quiso ejercer el lunes su derecho al silencio en el estrado, explicando que ya se había “expresado” ampliamente. La mujer contribuyó en gran medida a propagar los falsos rumores según los cuales, Brigitte Macron, nacida Trogneux, nunca habría existido y que su hermano Jean-Michel habría tomado esa identidad después de haber hecho la transición. Una acusación que también sugiere sin decirlo la supuesta homosexualidad del actual presidente francés. Amandine Roy lo hizo difundiendo un video viral de cuatro horas en 2021, y desde entonces retirado.

La acusada Delphine J., conocida como Amandine Roy, llega a la sala del tribunal, el 27 de octubre de 2025, en París Michel Euler� - AP�

Seguida por cerca de 20.000 personas en X, también encontró “excelente” un tuit de la influencer estadounidense de extrema derecha Candace Owens, posando con una camiseta que mostraba una portada manipulada de la revista Time, donde Brigitte Macron aparece como el”hombre del año". Al anunciarse el pequeño papel dado a la primera dama en una temporada de la serie Emily in Paris, Delphine J. se enfureció: “¡Boicoteen esa mierda!”, escribió. Sin embargo, según su abogada, Maud Marian, Delphine J. solo “reaccionó a la actualidad”, añadiendo que “ningún mensaje fue dirigido directamente a la señora Macron”.

Condenada por difamación en primera instancia en septiembre de 2024 por la justicia francesa, junto a Natacha Rey, a pagar varios miles de euros en daños y perjuicios a Brigitte Macron y 5000 euros a su hermano Jean-Michel Trogneux, fue absuelta en apelación el 10 de julio. Sin embargo, la corte de apelación no validó la tesis de las dos mujeres: la jurisdicción estimó que la afirmación según la cual Brigitte Macron habría “realizado una transición de género sin hacerla pública” no constituía “un atentado al honor”, elementos necesarios para caracterizar la difamación. Brigitte Macron y su hermano han recurrido en casación contra esta decisión.

Delphine J, también conocida como Amandine Roy, habla con la prensa a su llegada al juicio en París, el 27 de octubre de 2025 GUILLAUME BAPTISTE� - AFP�

Otro acusado en el caso, Jérôme A., de 49 años, explicó en lunes en el estrado que realizó una búsqueda en Grok, la inteligencia artificial de la plataforma X, poco antes de la audiencia. Según este informático, existirían “6 millones” de publicaciones sobre la pareja del jefe de Estado. El individuo está siendo procesado por haber difundido una decena de tuits “sarcásticos” sobre ella. “Una persona poderosa debe aceptar la crítica”, se justificó. “¿Decir ‘la zorra (poule, en francés)’ de Brigitte Macron’ es una crítica?“, le preguntó la presidenta.

Bertrand S., galerista de 56 años con más de 100.000 seguidores en X, denunció el día antes de la audiencia en X un juicio contra “la libertad de pensar” frente al “Estado mediático profundo”.

Bertrand S. llega a su juicio junto con otras nueve personas acusadas de ciberacoso sexista contra Brigitte Macron, en París, el 27 de octubre de 2025 GUILLAUME BAPTISTE� - AFP�

La diferencia de edad de 24 años entre los esposos Macron sirvió de pretexto para propagar ese rumor que se exportó mucho más allá de Francia. Nacida desde la elección de Emmanuel Macron en 2017, la noticia falsa transfóbica se volvió viral en Estados Unidos, donde los Macron iniciaron este verano juicios contra Candace Owens, podcaster y autora de una serie de videos titulada Becoming Brigitte (“Convirtiéndose en Brigitte”).

Varias personas juzgadas en París han difundido las publicaciones de la estadounidense, alegrándose de ver que el “asunto Brigitte” se internacionalizaba. Los acusados enfrentan hasta dos años de prisión.