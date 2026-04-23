Un termómetro olvidado, un secador de pelo y una apuesta: cómo se gestó la estafa más insólita de Polymarket

En el mundo de las finanzas descentralizadas, solemos imaginar a los hackers como genios informáticos escondidos tras líneas de código impenetrable. Sin embargo, el caso más insólito del año demuestra que, a veces, solo hace falta un secador de pelo y un poco de audacia para romper el sistema y llevarse miles de dólares.

El escenario de este peculiar atraco fue Polymarket, una de las plataformas de predicción basadas en criptomonedas más grandes del mundo, y que fue bloqueada en la Argentina por la Justicia porteña a mediados de marzo de este año.

En este sitio, los usuarios apuestan sobre cualquier cosa, incluyendo el resultado de eventos reales, desde resultados de partidos, elecciones políticas o la invasión de Irán por parte de Estados Unidos hasta, como en este caso, el clima diario.

Para resolver estas apuestas, la plataforma necesita una fuente de verdad indiscutible: en este caso, los datos oficiales del Servicio Meteorológico.

Al calor de los hechos

En las tardes del 6 y el 15 de abril de 2026, un apostador compró opciones de “baja probabilidad” por apenas unos dólares, apostando a que la temperatura máxima de París alcanzaría rangos inusuales (como 21°C o 22°C), que nadie más esperaba para esos días.

Pero la persona que estaba apostando por la opción menos popular (por improbable) sabía que quien dirimía la apuesta era un sensor de temperatura de Météo France ubicado en el perímetro del Aeropuerto Charles de Gaulle en París.

Este termómetro de alta precisión, que proporciona datos críticos para la seguridad de los vuelos, está situado cerca de una zona pública al borde de la autopista, sin vallas ni cámaras que lo protejan.

Con las apuestas hechas, y como el clima no acompañaba, el sospechoso decidió “empujarlo” en su dirección: solo tuvo que caminar hasta el sensor y aplicarle una fuente de calor portátil, presuntamente un secador de pelo. En cuestión de 12 minutos, el sensor registró un salto repentino de unos 4 o 5 grados Celsius, marcando un máximo diario artificial antes de volver a la normalidad en cuanto se retiró el calor.

Para el contrato inteligente de Polymarket, el evento había ocurrido legítimamente y el pago debía ejecutarse de forma automática.

El botín y las consecuencias

Gracias a este pequeño truco térmico, el apostador logró recolectar un botín total de aproximadamente 34.000 dólares en dos ataques (US$14.000 el primero y US$20.000 el segundo). Sin embargo, la anomalía no pasó desapercibida. Los meteorólogos notaron de inmediato que algo andaba mal: ninguna estación cercana registró el mismo salto de temperatura y no hubo cambios en el viento o la humedad que justificaran tal salto térmico.

Actualmente, y tal como reporta Le Monde, Météo France ha presentado una denuncia penal ante la gendarmería del aeropuerto por “alteración del funcionamiento de un sistema automatizado de datos”, un delito que en Francia puede conllevar hasta 7 años de prisión. Por su parte, Polymarket cambió silenciosamente su fuente de datos al aeropuerto de Le Bourget el 19 de abril, aunque los expertos advierten que ese sensor sigue igual de expuesto.