Putin se involucra en el diálogo en Medio Oriente e Irán presenta una nueva propuesta sobra el estrecho de Ormuz

EL CAIRO.– Irán ha ofrecido poner fin a su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra, en una propuesta que dejaría las discusiones sobre la cuestión más amplia de su programa nuclear para una fase posterior, afirmaron el lunes dos funcionarios regionales con conocimiento del asunto.

La propuesta se dio a conocer mientras el canciller del régimen, Abbas Araghchi, se encontraba en San Petersburgo para una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que se abordaron las conversaciones de paz en Medio Oriente.

“La importancia de esta conversación” entre ambos responsables “es difícil de sobrestimar, en vista de la evolución de la situación en torno a Irán y Medio Oriente”, dijo el vocero del Kremlin, Dmtri Peskov, citado por agencias estatales rusas.

Parece poco probable que el presidente norteamericano, Donald Trump, acepte la oferta, que fue transmitida a los estadounidenses por Pakistán y dejaría sin resolver los desacuerdos que llevaron a Estados Unidos e Israel a ir a la guerra el 28 de febrero.

Mujeres musulmanas iraquíes durante una protesta contra los ataques de Estados Unidos e Israel en múltiples ciudades de Irán, en Bagdad, Irak, el 25 de abril de 2026 Hadi Mizban - AP

Con un alto el fuego frágil aun en vigor, Estados Unidos e Irán están estancados en una pulseada por la estratégica vía marítima, por la que en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo. El bloqueo de Estados Unidos está diseñado para impedir que Irán venda su petróleo, privándolo de ingresos cruciales y, al mismo tiempo, creando potencialmente una situación en la que Teherán tenga que cerrar la producción porque no tiene dónde almacenar el petróleo.

Al mismo tiempo, el cierre del estrecho también ha puesto presión sobre Trump, ya que los precios del petróleo y la nafta se han disparado antes de las cruciales elecciones norteamericanas de medio término, y ha presionado a sus aliados del Golfo, que utilizan la vía marítima para exportar su petróleo y gas.

Mujeres musulmanas iraquíes durante una protesta contra los ataques de Estados Unidos e Israel en múltiples ciudades de Irán, en Bagdad, Irak, el 25 de abril de 2026 Hadi Mizban - AP

El cierre del estrecho ha tenido además efectos de gran alcance en toda la economía mundial, elevando el precio de los fertilizantes, los alimentos y otros productos básicos.

La nueva propuesta del régimen islámico aplazaría las negociaciones sobre su programa nuclear para una fecha posterior, por el momento sin fechas claras. Trump sostuvo desde un principio que una de las principales razones por las que fue a la guerra fue negar a Irán la capacidad de desarrollar armas nucleares.

Los dos funcionarios, que tenían conocimiento de la propuesta, hablaron bajo condición de anonimato para referirse a las negociaciones a puerta cerrada entre funcionarios iraníes y paquistaníes de este fin de semana. El medio norteamericano Axios informó primero sobre la propuesta de Irán.

Una mujer iraquí sostiene un retrato del Líder Supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, durante una protesta en Bagdad, Irak, el 25 de abril de 2026 Hadi Mizban - AP

Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, llegó el lunes a Rusia , que durante mucho tiempo ha sido un respaldo clave de Teherán. Por el momento, no está claro qué tipo de ayuda podría ofrecer Moscú en este caso.

La agencia china Xinhua reportó que Putin recibió un mensaje del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, la semana pasada, pero no dio detalles sobre el contenido.

“Por nuestra parte, haremos todo lo que redunde ⁠en beneficio de sus intereses y de los de todos los pueblos de ‌la región para garantizar que se alcance la paz lo antes posible”, dijo Putin a Araghchi, según los medios estatales rusos.

“La semana pasada recibí un mensaje del líder supremo de Irán. Me gustaría pedirle que le transmita mi más sincero agradecimiento por ello ‌y que le confirme que Rusia, al igual que Irán, tiene ⁠la intención de continuar con nuestra relación estratégica”, añadió ‌Putin.

La semana pasada, Trump prorrogó de manera indefinida el alto el fuego que Estados Unidos e Irán acordaron el 7 de abril. Aunque la tregua ha detenido en gran medida los combates, no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre las condiciones ​para poner fin a una guerra que ha causado miles de muertos, disparado los precios del petróleo, avivado la inflación y ensombrecido las perspectivas de crecimiento mundial.

La visita iraní a Rusia

La agencia estatal de noticias iraní IRNA dijo que Araghchi aterrizó en San Petersburgo por la mañana, antes de una reunión prevista con el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Es una buena oportunidad para que consultemos con nuestros amigos rusos sobre los acontecimientos que han ocurrido en relación con la guerra durante este periodo y lo que está pasando ahora”, dijo Araghchi en una entrevista en video publicada por IRNA.

Russian President Vladimir Putin shakes hands with Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi during their meeting at the Boris Yeltsin Presidential Library in Saint Petersburg on April 27, 2026. (Photo by Dmitry LOVETSKY / POOL / AFP) DMITRY LOVETSKY - POOL

Además, el ministro responsabilizó a Washington por el colapso de la última ronda de conversaciones en Pakistán, apuntando que la delegación norteamericana presentó “exigencias excesivas”.

“El enfoque de Estados Unidos hizo que la anterior ronda de negociaciones, pese a los avances, no lograra alcanzar sus objetivos”, dijo Araqchi, citado por los medios estatales iraníes.

Durante el fin de semana, el canciller hizo dos escalas en Pakistán y una visita a Omán, que comparte el estrecho con Irán. También habló por teléfono con sus homólogos de Qatar y Arabia Saudita el domingo.

Araghchi estrechando la mano del sultán de Omán, Haitham bin Tariq, antes de su reunión en Mascate - - Iran's Foreign Ministry

El régimen islámico quiere persuadir a Omán para que respalde un mecanismo para cobrar peajes a los buques que pasan por el estrecho, según un funcionario regional que habló bajo condición de anonimato. La respuesta de Omán no estaba clara de inmediato.

El funcionario, que participa en los esfuerzos de mediación, también indicó que Irán insistió en poner fin al bloqueo de Estados Unidos antes de nuevas conversaciones y que mediadores encabezados por Pakistán están tratando de salvar importantes diferencias entre los países.

Una pancarta con la leyenda “Ayatollah Ali Khamenei, mártir” se exhibe a lo largo del paseo peatonal del Lago Chitgar, en el noroeste de Teherán, Irán, el 26 de abril de 2026 ATTA KENARE - AFP

En simultáneo, Irán elabora actualmente un proyecto de ley que otorgaría a sus fuerzas armadas el control sobre el estrecho de Ormuz, según declaró este lunes un alto cargo del régimen islámico.

Ebrahim Azizi, presidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional encargada de examinar el texto, declaró a la televisión estatal que el Ejército controlaría el estrecho para, entre otras cosas, prohibir el paso de “buques hostiles”.

El proyecto prevé también que los derechos de paso se paguen en la moneda local, el rial iraní.

La cancelación de Trump

Pakistán ha tratado de reactivar conversaciones estancadas entre Irán y Estados Unidos, y se esperaban negociaciones en Islamabad durante el fin de semana. En su lugar, Trump canceló un viaje de sus emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, y sugirió que las conversaciones podrían realizarse por teléfono.

"Si quieren hablar, pueden venir a vernos o llamarnos. Ya saben, hay un teléfono. ​Tenemos líneas seguras y de buena calidad", dijo Trump en un programa de ​Fox News.

Trump habla durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 25 de abril de 2026 KENT NISHIMURA - AFP

“Saben lo que tiene que incluir el acuerdo. Es muy sencillo: no pueden tener armas nucleares; de lo contrario, no hay razón para reunirse", agregó el mandatario norteamericano.

La agencia noticiosa Fars informó que, aunque se cancelaron las negociaciones, Irán envió “mensajes escritos” a los estadounidenses a través de Pakistán para definir sus líneas rojas, incluyendo el tema nuclear y el estrecho de Ormuz.

Trump habla durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 25 de abril de 2026 MANDEL NGAN - AFP

Trump dijo a periodistas el sábado que después de que cancelara el viaje de sus emisarios a Pakistán, Irán envió una propuesta “mucho mejor”.

No dio más detalles, pero subrayó que una de sus condiciones es que Irán “no tendrá un arma nuclear”. Irán insiste en que su programa es pacífico, pero Estados Unidos quiere eliminar las reservas de uranio altamente enriquecido de Teherán, que podrían utilizarse para construir una bomba.

El conflicto por el Líbano

Las discrepancias entre Estados Unidos e Irán van más allá del programa nuclear de Teherán y el control del ‌estrecho. Trump quiere limitar el apoyo de Irán a sus aliados regionales, incluidos los grupos terroristas Hezbollah en el ​Líbano y Hamas en Gaza, y frenar su capacidad para atacar a los aliados norteamericanos con misiles balísticos. Irán quiere que se levanten las sanciones y que cesen los ataques israelíes contra Hezbollah.

En el Líbano, los ataques israelíes mataron a 14 personas -incluidos dos chicos- e hirieron a 37 el domingo, según informó el Ministerio de Sanidad. El Ejército israelí informó que uno de sus soldados había muerto y advirtió a los residentes que abandonaran siete localidades situadas después de la “zona de amortiguación” que ocupaba antes de un alto el fuego ‌que no ha logrado detener por completo las hostilidades.

Se eleva humo tras una explosión israelí en el sur del Líbano, cerca de la frontera, vista desde la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 27 de abril de 2026 JALAA MAREY - AFP

Hezbollah arrastró al Líbano a la guerra el 2 de marzo, cuando disparó cohetes contra Israel en venganza por la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei. Israel respondió con bombardeos y una invasión terrestre. Las dos partes alcanzaron una tregua pero se acusan mutuamente de violarla.

Desde que empezó la guerra, al menos 3375 personas han muerto en Irán y al menos 2509 personas en el Líbano. Otras 23 personas han muerto en Israel y más de una docena en estados árabes del Golfo. Han muerto quince soldados israelíes en el Líbano, 13 militares de Estados Unidos en la región y seis cascos azules de la ONU en el sur del Líbano.

El alto el fuego entre Israel y Hezbollah se ha extendido por tres semanas. Hezbollah no ha participado en la diplomacia impulsada por Washington.

Agencias AP, AFP, Reuters y Xinhua