El duro comentario del principal candidato a la presidencia de Paraguay sobre los argentinos, que provocó una reacción del embajador

ASUNCIÓN.- El principal candidato presidencial de Paraguay, Santiago Peña, del Partido Colorado, se expresó en duros términos en referencia a los argentinos, a los que definió como “gente que no quiere trabajar”. Sus declaraciones provocaron la reacción del embajador argentino en ese país.

Como candidato de la coalición oficialista a las elecciones del 30 de abril, durante su primera charla denominada “Cambiemos Paraguay”, Peña puso a la Argentina como un mal ejemplo de lo que no quiere para su país. Incluso el moderador le dio pie para corregir sus afirmaciones y le indicó que seguramente lo escucharían ciudadanos argentinos desde las redes, pero Peña no se rectificó y profundizó su idea.

“¿Qué es lo que yo quiero para el Paraguay? Quiero el Paraguay donde no haya pobres, quiero el Paraguay donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo. Yo no quiero eso porque también hay mucha gente que no quiere trabajar, nuestros vecinos aquí en la Argentina no quieren trabajar, es una realidad. Eso está mal y no queremos llegar a eso”, afirmó Peña.

Cuando el moderador lo invitó a modificar su comentario, Peña profundizó: “A mi me tocó ir a la Villa 31 en Buenos Aires, y me decía el cura de la Parroquia de la Villa 31... No hay ningún paraguayo desempleado. De repente cambia su trabajo y a los dos días le están contratando, entonces ¿por qué? Porque el paraguayo quiere trabajar”, afirmó.

El candidato agregó que en su eventual gobierno buscará que estas personas que se vieron obligadas a emigrar por falta de oportunidades, puedan regresar a Paraguay.

Reacción

Las declaraciones de Peña provocaron una reacción del embajador argentino en Paraguay, Domingo Peppo, exgobernador de Chaco

“Con todo respeto quiero decirle a Santiago Peña que el pueblo argentino, es un pueblo de trabajo y esfuerzo”, le contestó Peppo en Twitter.

“Todos los días millones de compatriotas se levantan a trabajar en las más diversas actividades y oficios, en la fabricación de satélites, aviones, autos, camionetas, fármacos y máquinas pesadas y de distintos tipos y fines”, continuó explicando Peppo.

“Todos estos complejos productivos dan trabajo a los argentinos y extranjeros que son bienvenidos y recibidos, entre ellos la gran comunidad paraguaya”, concluyó.

Para las elecciones de abril, los dos principales candidatos son Peña, por el Partido Colorado, y en el principal sector opositor, de centroizquierda, la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay, el candidato ganador de las primarias fue Efraín Alegre, quien buscará por tercera elección nacional consecutiva llegar a la presidencia.

Según una encuesta de AtiSnead publicada el 4 de febrero, Santiago Peña está primero en intención de voto, con 46,2%, más de 20 puntos arriba de su principal competidor, Efrain Alegre.

