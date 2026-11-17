BRASILIA.– Creado durante la campaña para el balotaje, el canal de WhatsApp “Ejército de Lula” perdió -según un análisis realizado por Globo- cerca de 328.500 seguidores entre el viernes de la semana pasada y este martes, en medio de una división en la base de apoyo ante una propuesta de ajuste fiscal del gobierno.

El diputado federal André Janones atribuyó esta reducción en el número de suscriptores a un “boicot” liderado por perfiles de “extrema izquierda” vinculados al recién elegido diputado federal Jones Manoel, quien niega estar detrás de dicha iniciativa.

El canal, utilizado para difundir materiales de campaña y acciones organizadas por activistas a favor de Lula, contaba con más de diez millones de seguidores en vísperas de la segunda vuelta. Sin embargo, el grupo comenzó a perder seguidores tras defender la propuesta de ajuste fiscal del gobierno.

Lula se abraza con el líder español Pedro Sánchez en Madrid Francisco Seco - AP

El viernes, el canal tenía 10.051.421 suscriptores, pero este martes la cifra era de 9.722.509. Además, en las publicaciones de Janones aparecen emojis que aluden a las tensiones existentes, en referencia a una propuesta de ajuste fiscal del senador y excandidato Flavio Bolsonaro, la cual, a ojos de un sector de la izquierda, resulta comparable con las medidas propuestas por Lula.

Según Janones, se trata de una acción coordinada por perfiles de “extrema izquierda” que, de acuerdo con el parlamentario, incitaron a los seguidores a abandonar el canal.

“Todo esto porque el presidente Lula cometió el ‘delito’ de centrarse y dedicarse a una agenda internacional esta semana, en lugar de responder a mentiras en las redes sociales; mentiras fabricadas por oportunistas que fueron elegidos a su costa, pero que, a la primera oportunidad, demostraron que buscar ‘me gusta’ y momentos virales en redes sociales les importa más que cualquier compromiso con el país”, escribió Janones en X.

Esto ocurrió a lo largo de una semana, durante un viaje internacional que comenzó con la participación en la COP31 en Turquía, seguido de visitas a Filipinas y España. Durante todo el viaje, Janones acompañó al presidente y documentó cada uno de sus movimientos.

Lula da Silva toma la palabra durante una reunión en Manila, Filipinas, como parte de su gira internacional ROLEX DELA PENA - POOL

Compartió fotos y videos en un grupo, mostrando a Lula reunido con líderes de otros países -como Noruega y Cabo Verde-, además de fragmentos de los discursos del presidente y vistazos al ‘detrás de escena’ de su rutina diaria, incluyendo momentos de descanso y almuerzo.

“Terminando el día de forma tranquila y sosegada, tras haber protagonizado una gran actuación, siendo buscado por los principales líderes mundiales y llenándonos a todos de orgullo”, escribió Janones en el grupo, compartiendo una foto del presidente sentado descalzo en un sofá junto a Celso Amorim, asesor especial de la Presidencia de la República para Asuntos Internacionales.

Cambio de humor

El ambiente en el grupo, sin embargo, cambió a finales de la semana pasada tras las primeras reacciones críticas al ajuste fiscal. Además del mensaje publicado en X, Janones escribió en el canal que era objeto de un boicot “dirigido por un grupo de radicales extremistas”.

“Así como el presidente Lula y yo no parábamos durante la campaña para desmentir las noticias falsas de la extrema derecha, tampoco vamos a interrumpir nuestra misión aquí -que busca atraer miles de millones al Brasil, inversiones- ni a dejar de aclarar las mentiras de estos ‘revolucionarios’ de pacotilla, que en realidad solo están comprometidos con los likes”, añadió Janones.

Lula da Silva durante un mitin de campaña en Juiz de Fora, Minas Gerais, cuando logró una remontada histórica Silvia Izquierdo - AP

En las redes sociales, perfiles de simpatizantes empezaron a señalar que las palabras del diputado eran una indirecta dirigida a Jones Manoel. El influencer comunista y diputado federal recién electo por el estado de Pernambuco publicó la semana pasada en X un video en el que afirmaba que la propuesta de ajuste fiscal podría restar hasta 20.000 millones de reales (3460 millones de dólares) al SUS (sistema público de salud), al representar un “endurecimiento del techo de gasto”.

Este posicionamiento, a su vez, fue objeto de críticas por parte de sus seguidores, quienes lo acusaron de intentar socavar la gestión de Lula pocas semanas después de las elecciones. Cuentas en X críticas con él también empezaron a acusarlo de tener vínculos con un canal paralelo de WhatsApp que coordinaba reacciones -usando el emoji de unas tijeras- en las publicaciones del “Ejército de Lula”.

Él desmintió esta información en sus redes y en un video publicado en YouTube, en el que también respondió a Janones:

“André, has empezado a decir que la extrema izquierda está creando videos para que la gente abandone el ‘Ejército de Lula’, y que celebran cuando eso ocurre. Eso es mentira; nadie ha visto esos videos. Todo esto no es más que un intento de negar que la salida de personas del canal fue, en realidad, consecuencia de la propia política de Janones. La gente tenía la expectativa de que aquella movilización digital, combinada con la presencia en las calles -vista durante la segunda vuelta-, daría forma a una nueva modalidad de gobernabilidad basada en la movilización”, señaló Jones.

Lula junto a Raúl Rabelo y Chico Kertesz, de su equipo de campaña

Paralelamente, legisladores de derecha también han intentado capitalizar el debate en las redes sociales, utilizando el tema del ajuste fiscal para criticar al gobierno.

“Voté en contra de los recortes en salud y educación para darle al actual gobierno la oportunidad de cumplir con sus promesas de campaña”, publicó desde Estados Unidos Flavio Bolsonaro, quien salió del país tras su derrota electoral evadiendo una restricción judicial.

Por su parte, el líder del PL -el partido de Bolsonaro- en la Cámara de Diputados, Sostenes Cavalcante, ironizó sobre la pérdida de seguidores en el canal de WhatsApp y afirmó que el “Ejército de Lula está desertando”.

Asimismo, el diputado federal recién electo Lucas Pavanato escribió que “la izquierda está indignada con Lula solo por intentar un ajuste fiscal tímido e ineficaz”. “Me solidarizo con las personas que votaron por Lula esperando que no gobernara para los banqueros”, añadió la diputada federal Júlia Zanatta.