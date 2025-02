El Ejército israelí confirmó la identidad de los bebés, pero afirma que el tercer cuerpo entregado por Hamas no es el de Shiri Bibas

Horas después del acto mediante el cual el grupo terrorista Hamas entregó los restos de la familia Bibas, el Ejército de Israel confirmó, mediante estudios forenses, que el cuerpo de la adulta -Shiri- no correspondía a la madre, mientras que los de los niños fueron confirmados, según señaló el medio local The Times of Israel.

A través de un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron: “Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía, los representantes de las FDI informaron a la familia Bibas que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, han sido identificados”.

Por otro lado, informaron: “Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado”.

Los forenses determinaron que los menores -Ariel, de 4 años, y Kfir 10, de 10 meses- fueron “brutalmente asesinados” en noviembre de 2023. “Se trata de una violación muy grave por parte de la organización terrorista Hamas a la que el acuerdo exige devolver a cuatro rehenes muertos. Exigimos que Hamas devuelva a Shiri a casa junto con todos nuestros rehenes”, señaló el Ejército.

Además, expresaron: “Compartimos el profundo dolor de la familia Bibas en este momento difícil y continuaremos haciendo todo lo posible para que Shiri y todos los rehenes regresen a casa lo antes posible”.

𝟗-𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡-𝐨𝐥𝐝 𝐊𝐟𝐢𝐫 𝐁𝐢𝐛𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐡𝐢𝐬 𝟒-𝐲𝐞𝐚𝐫-𝐨𝐥𝐝 𝐛𝐫𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐀𝐫𝐢𝐞𝐥 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐞𝐧 𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐚𝐬 𝟐 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐡𝐨𝐬𝐭𝐚𝐠𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐭𝐮𝐫𝐧𝐞𝐝:



Following the completion of the identification process by the… — Israel Defense Forces (@IDF) February 20, 2025

La familia Bibas había sido secuestrada en su casa en Nir Oz el 7 de octubre de 2023. Yarden, el padre de Ariel y Kfir, regresó a Israel el 1 de febrero de 2025 como parte de un acuerdo de devolución de rehenes.

Horas antes, Hamas entregó los cuerpos mediante un macabro acto, en el que mostraron cuatro ataúdes negros en un escenario en la Franja de Gaza y escribieron la “fecha de arresto” en los féretros para referirse a cuándo fueron secuestrados. Además colgaron un cartel gigante en el que representaron al primer ministro israelí,Benjamin Netanyahu, como un vampiro y lo tildaron de “culpable y asesino”.

El uso del féretro como plataforma para difundir propaganda terrorista en medio del desgarrador acto desató una ola de indignación a nivel mundial, reflejada ampliamente en las redes sociales. “¿Arrestada por qué, por ser una madre judía? ¿Por qué fueron arrestados Kfir y Ariel? Monstruos”, sostuvo en su cuenta oficial de X el diplomático israelí Avi Nir-Feldklein.

En este contexto, el vocero del gobierno israelí, David Mencer, brindó una conferencia de prensa en la que pronunció: “Hamas no es movimiento de resistencia, es un culto a la muerte que asesina, tortura y exhibe cadáveres”. También se refirió el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, quien advirtió que el desfile de los cadáveres de los rehenes en Gaza es “abominable y va contra del derecho internacional“, y agregó: “Según el derecho internacional, toda entrega de restos mortales debe cumplir la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, garantizando el respeto de la dignidad de los fallecidos y sus familias“.

Hamas entregó los cuerpos mediante un macabro acto, en el que mostraron cuatro ataúdes negros en un escenario en la Franja de Gaza OMAR AL-QATTAA - AFP

Israel elevó una enérgica protesta ante los países mediadores y la Cruz Roja por el macabro “espectáculo” montado por Hamas. Según las autoridades israelíes, la puesta en escena violó los acuerdos internacionales que exigen respeto y dignidad para los fallecidos y sus familias.

Según comunicó The Jerusalem Post, la liberación de rehenes del sábado continuará con normalidad a pesar de que Hamas no entregó el cuerpo de Shiri Bibas.

