El Ejército ruso construye posiciones defensivas en los territorios ocupados y retira oficiales de Kherson

escuchar

KIEV.- Las autoridades rusas están construyendo posiciones defensivas en las áreas ocupadas de Ucrania y las regiones fronterizas de Rusia, lo que refleja los temores de que las fuerzas ucranianas puedan atacar a lo largo de nuevas secciones de la línea del frente de 1000 kilómetros de una guerra que se acerca a su noveno mes.

Además, en otra señal de la preocupación del Kremlin, el ejército ruso retiró a sus oficiales de la ciudad anexionada de Kherson para trasladarlos al otro lado del río Dniéper en anticipación de un avance ucraniano que fue considerado por las autoridades rusas como una “escalada incontrolada”.

En las últimas semanas, Ucrania ha centrado su contraofensiva principalmente en la región de Kherson. Sus implacables ataques de artillería cortaron los principales cruces del río Dniéper, que divide la región sur, dejando a las tropas rusas en la orilla occidental sin suministros y vulnerables al cerco.

Esta captura de pantalla obtenida de un video de mano publicado por la Milicia de la República Popular de Donetsk (DNR) respaldada por Rusia muestra a los civiles, presumiblemente saliendo de la región de Kherson, cruzando al otro lado del río Dnieper mientras los funcionarios pro-Kremlin dicen que se están retirando de la ciudad clave del sur de Ucrania de Kherson. STRINGER - TELEGRAM / @NM_DNR / TELEGRAM/ @

Kirill Stremousov, subdirector de la administración regional instalada por Rusia en Kherson, dijo el domingo en una entrevista radial que las líneas defensivas rusas “se han reforzado y la situación se ha mantenido estable” ya que los funcionarios locales pidieron a todos los residentes de la capital de la región y sus alrededores evacuar en ferry a la orilla este del río.

La región es una de las cuatro que el presidente ruso, Vladimir Putin, anexó ilegalmente el mes pasado y puso bajo la ley marcial el jueves. Kherson está en manos rusas desde los primeros días de la guerra, pero las fuerzas de Ucrania han hecho avances para recuperarla.

Moscú dejó tropas recién movilizadas y sin experiencia al otro lado del amplio río para retrasar la contraofensiva ucraniana mientras completa su retirada, según aseguró el domingo el Institute for the Study of War, un centro de estudios con sede en Washington.

Las autoridades instauradas por Rusia en Kherson ordenaron el sábado a toda la población a que se marchara de inmediato ante las acciones previstas de tropas ucranianas para recuperar la ciudad.

Kherson lleva en manos rusas desde los primeros días de la guerra en Ucrania, que comenzó hace ya ocho meses. La ciudad es la capital de la región del mismo nombre, una de las cuatro que el presidente ruso, Vladimir Putin, anexionó de forma ilegal el mes pasado a través de un referendum y puso bajo la ley marcial rusa el jueves.

Fuerzas ucranianas bombardearon el viernes las posiciones rusas en toda la provincia y se centraron en las rutas de suministro de las fuerzas prorrusas que cruzan el Río Dniéper, mientras preparaban una ofensiva para reclamar la ciudad.

El ejército ucraniano dijo el domingo que las fuerzas rusas estaban en su mayoría a la defensiva, aunque mantenían los ataques contra la red energética de Ucrania y contra varias poblaciones en la región oriental del Donbass.

Bajo presión en el sur de Ucrania, Rusia disparó el domingo misiles y aviones no tripulados contra Mikoláiv, en manos de los ucranianos, destruyendo un bloque de apartamentos de la ciudad de construcción naval cercana al frente.

En esta foto de archivo tomada el 20 de mayo de 2022, militares rusos patrullan en la central hidroeléctrica de Kakhovka, en el óblast de Kherson, en medio de la actual acción militar rusa en Ucrania OLGA MALTSEVA - AFP

“Tras la primera explosión, intenté salir, pero la puerta estaba atascada. Después de uno o dos minutos, hubo una segunda explosión fuerte. Nuestra puerta salió volando hacia el pasillo”, dijo Oleksandr Mezinov, de 50 años, que se despertó de su cama por las explosiones.

Mikoláiv se encuentra a unos 35 kilómetros al noroeste de la línea del frente hasta la ocupada Kherson, donde Rusia instó a 60.000 personas a “salvar sus vidas” y huir de una contraofensiva ucraniana.

El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, a quien algunos nacionalistas rusos culpan de los reveses sufridos por Moscú desde la invasión del 24 de febrero, discutió el “rápido deterioro de la situación” en llamadas con sus homólogos de varios países de la OTAN, dijo el ministerio.

Sin aportar pruebas, Shoigu dijo que Ucrania podría escalar el conflicto con una “bomba sucia”, haciendo referencia a explosivos convencionales mezclados con material radiactivo. Ucrania no posee armas nucleares, mientras que Rusia ha dicho que podría proteger el territorio ruso con arsenal nuclear.

Ataques a instalaciones eléctricas

Nueve regiones de Ucrania, desde Odessa, en el sureste, a Kharkiv, en el nordeste, registraron ataques contra instalaciones energéticas y otra infraestructura crítica en el último día, según el Estado Mayor ucraniano. En total se reportaron 25 ataques aéreos rusos y más de 100 ataques de misiles y artillería en todo Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró que los ataques rusos contra las infraestructuras energéticas habían tenido una escala “muy amplia”. Prometió que su ejército mejorará su ya buen historial de derribo de misiles con la ayuda de sus socios.

Con la guerra a punto de iniciar su noveno mes y la proximidad del invierno, se vislumbraba la posibilidad de una miseria helada.

Las personas llegadas de Kherson esperan a ser evacuadas a las profundidades de Rusia en la estación de tren de Dzhankoi, en Crimea, el 21 de octubre de 2022. STRINGER - AFP

Más de un millón de personas se quedaron sin electricidad, dijo el asesor presidencial Kyrylo Tymoshenko. Un funcionario de la ciudad dijo que los ataques podrían dejar a Kiev sin electricidad ni calefacción durante días o semanas.

A su vez, las fuerzas ucranianas que participaban en la contraofensiva en Kherson y Zaporiyia atacaron instalaciones controladas por Rusia, en especial en la población de Nova Kakhova, y realizaron 17 ataques aéreos en total, según las autoridades ucranianas.

En un post de Telegram, el ejército ucraniano afirmó el domingo que había destruido 14 drones de fabricación iraní durante la última jornada sobre Mikoláiv, según declaró el gobernador regional Vitaliy Kim.

Kim afirmó que Rusia también atacó con misiles S-300, uno de los cuales impactó en el edificio de apartamentos de cinco pisos.

Retirada de Kherson

Las tropas rusas comenzaron la retirada de tropas de algunas partes del frente en las últimas semanas, y las autoridades de ocupación están evacuando a los civiles hacia el interior del territorio controlado por Rusia antes de una esperada batalla por Kherson.

“La situación actual es difícil. Es vital que salven sus vidas”, dijo el ministro de Educación ruso, Sergei Kravtsov, en un mensaje de video. “No será por mucho tiempo. Seguro que volverán”.

Las autoridades instaladas por Rusia informaron de la escasez de embarcaciones para transportar a la gente a través del río en un momento dado el domingo, culpando a un “fuerte aumento del número de personas que desea abandonar la ciudad”.

Personas abandonan Kherson bajo las instrucciones de las autoridades rusas STRINGER - TELEGRAM / @NM_DNR / TELEGRAM/ @

Unas 25.000 personas han sido evacuadas desde el martes, según la agencia de noticias Interfax.

Los avances de Ucrania en las últimas semanas en torno a Kherson y en el noreste del país se han enfrentado a la intensificación de los ataques rusos con misiles y aviones no tripulados contra la infraestructura civil, que han destruido alrededor del 40% del sistema eléctrico de Ucrania antes de la llegada del invierno boreal.

En otro revés para Moscú, un avión militar ruso se estrelló el domingo contra un edificio residencial en la ciudad siberiana de Irkutsk, en el extremo oriental de Rusia, acabando con la vida de los dos pilotos, el segundo incidente mortal en seis días en el que está involucrado un caza Sukhoi.

Agencias AP y Reuters

LA NACION