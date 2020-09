En una entrevista con La Nación, el embajador de Azerbaiyán en la Argentina Rashad Aslanov dijo que para lograr la paz en Nagorno-Karabaj "Armenia debe abandonar los terriotorios ocupados" Crédito: Gentileza Rashad Aslanov

La tensión está lejos de ceder. Por tercer día consecutivo, las tropas de Armenia y las de Azerbaiyán se enfrentaron en Nagorno-Karabaj, un enclave disputado por ambos países del Cáucaso.

En este contexto, el embajador de Azerbaiyán en la Argentina, Rashad Aslanov, dialogó con LA NACION y afirmó que "Armenia no está interesada en negociar la resolución pacífica del conflicto". El embajador negó la participación militar de Turquía en la crisis y dijo que la única manera para conseguir la paz es que Armenia "retire las tropas de ocupación de los territorios de Azerbaiyán".

-¿Cómo está la situación en este momento en Nagorno-Karabaj?

-Todo el mundo sabe que Nagorno-Karabaj es un territorio reconocido internacionalmente de la República de Azerbaiyán. ¿Qué pasó últimamente? El 27 de septiembre las Fuerzas Armadas de Armenia violaron flagrantemente el régimen de alto el fuego y cometieron una nueva agresión contra Azerbaiyán lanzando ataques intensos con armas de gran calibre, morteros y artillería contra las posiciones de las fuerzas armadas de Azerbaiyán, a lo largo de toda la línea del frente, así como, contra las zonas residenciales. Hay heridos y bajas entre soldados y civiles. Un total de 11 civiles, entre ellos dos niños, perdieron sus vidas. A fin de prevenir otra agresión por parte de Armenia y garantizar la seguridad de los civiles y de las zonas residenciales, las fuerzas armadas de Azerbaiyán están adoptando medidas de contraofensiva en el marco del derecho de la legítima defensa y en pleno cumplimiento del derecho internacional humanitario. Estamos defendiéndonos en el territorio de Azerbaiyán, no en el territorio de otros países.

-Armenia acusa a Azerbaiyán de haber empezado los ataques en Nagorno-Karabaj, ¿por qué?

-En general los ataques de las Fuerzas Armadas armenias se producen periódicamente en la línea de contacto provocando la escalada del conflicto que sigue latente entre Armenia y Azerbaiyán en la región de Nagorno-Karabaj de Azerbaiyán y siete distritos circundantes, ocupada por Armenia. Esta agresión es una violación flagrante de las normas y principios del derecho internacional, incluidas las resoluciones 822, 853, 874, 884 de 1993 del Consejo de Seguridad de la ONU. Dichas resoluciones afirman que la región de Nagorno-Karabaj es una parte integral de Azerbaiyán y exigen la retirada inmediata, completa e incondicional de las fuerzas de ocupación armenias de todos los territorios ocupados de Azerbaiyán, así como el retorno de los desplazados internos a sus tierras de origen en condiciones de seguridad y dignidad. Mientras las fuerzas armadas armenias permanecen el territorio ocupado de Azerbaiyán, siempre tienen ese interés en violar el alto el fuego y dañar el proceso de paz y eso está ocurriendo.

-¿Azerbaiyán tiene intenciones de negociar la paz en estos momentos?

-Nosotros hace 30 años estamos comprometidos con el proceso de paz, pero las declaraciones pronunciadas por el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, diciendo que "Karabaj es Armenia" y del ministro de Defensa, que dijo que Armenia "estaba haciendo una nueva guerra por nuevos territorios", demuestran que Armenia intenta socavar el proceso de negociaciones y no está interesado en negociar una resolución pacífica del conflicto en base al derecho internacional. Armenia hizo múltiples declaraciones para destruir las negociaciones de paz.

-¿Cree que el grupo de Minsk puede hacer algo para lograr el alto el fuego?

-El grupo de Minsk presidido por Rusia, Estados Unidos y Francia ha estado mediando en las negociaciones entre Azerbaiyán y Armenia desde hace casi tres décadas. Azerbaiyán siempre se ha manifestado con tolerancia a favor de la solución pacífica y estaba comprometido con el proceso de Minsk para la resolución del conflicto. Por supuesto que las negociaciones no pueden durar para siempre y nuestra expectativa es que el proceso de negociación sea significativo y que se mantengan las conversaciones y se retiren las fuerzas armadas armenias de los territorios ocupados de Azerbaiyán. Desde 1988 ese territorio está ocupado y nosotros tenemos un millón de refugiados y desplazados que ahora están en el territorio de Azerbaiyán y no pueden regresar a sus lugares de origen porque Armenia hizo una limpieza étnica de Nagorno-Karabaj y de siete distritos de alrededor. Armenia creó un regimiento separatista dentro de Azerbaiyán reclamando que iban a tener un segundo estado por el derecho de autodeterminación ¿Qué significa esto? ¿Que en cada lugar donde viven los armenios pueden reclamar por la autodeterminación y crear así muchos Estados armenios? Los armenios ya tienen su Estado que es la República de Armenia.

-La embajadora de Armenia en la Argentina dijo ayer en una entrevista con LA NACION que ya hay una guerra en Nagorno-Karabaj. ¿Qué opina usted?

-Sí, hay una guerra, nuestras Fuerzas Armadas están tomando medidas en base a su legítimo derecho a la autodefensa para proteger los pueblos y territorios de Azerbaiyán. Nosotros no estamos haciendo algo en el territorio de Armenia o de cualquier país que no sea nuestro territorio. Estamos defendiendo nuestro pueblo en nuestro propio territorio.

-Pero Armenia acusa a Azerbaiyán de haber bombardeado su territorio.

-Eso es falso. Nosotros no tenemos intención y no tenemos reclamos territoriales en Armenia. Nosotros queremos recuperar la integridad territorial de Azerbaiyán. ¿Qué fue lo que pasó? Desde hace 30 años, los armenios que vivían en Nagorno-Karabaj están cambiando los nombres de las ciudades de Nagorno-Karabaj, están explotando recursos naturales de esos territorios ilegalmente, promoviendo inversiones y asentamientos ilegales y lo muestran a todo el mundo. Y ahora anuncian que Azerbaiyán los ataca. ¡No! Lo que estamos haciendo es defendernos en el territorio legal y reconocido de Azerbaiyán por toda la comunidad internacional. No estamos haciendo la guerra contra la República de Armenia en el territorio de Armenia. Estamos defendiéndonos en nuestro territorio ocupado. Los últimos dichos del primer ministro de Armenia muestran que no quiere la paz. No hay paz ni negociaciones porque destruyeron todo el proceso de paz.

-¿Cuál es el apoyo que Turquía le brinda Azerbaiyán?

-Hay muchos países que nos apoyan. Azerbaiyán tiene muy buenas relaciones de fraternidad con Turquía desde hace siglos y Turquía siempre expresó su apoyo al derecho legítimo de Azerbaiyán para recuperar sus territorios, como otros países en la región. Segundo, la República de Azerbaiyán tiene suficiente fuerza y tiene unas fuerzas armadas potentes para defender su territorio y su pueblo. También están difundiendo en la Argentina que estamos invitando terroristas para pelear y no es así. Azerbaiyán, Turquía y otros países siempre luchan contra el terrorismo en otros lados del mundo.

-Armenia dice que Turquía le brinda armamento a Azerbaiyán

-Nosotros decimos que Azerbaiyán es un país independiente. Nosotros compramos armamento de todos los países. Tenemos muy buenas relaciones en el sector militar con muchos países y obvio que en los territorios ocupados cada país tiene que pensar sobre cómo defiende su territorio. Cualquier país tiene sus fuerzas para defender su patria.

-¿Cómo se puede entonces buscar la paz?

-La paz es muy simple. Está en la resolución del Consejo de Seguridad que dice: retiren las tropas de ocupación de Armenia de los territorios de Azerbaiyán. Si retiran las tropas, entonces sí vamos a tener paz, los refugiados van a regresar, vamos a tener paz en toda la región.

-¿Le gustaría agregar algo?

-Ayer vi en los medios que esto es un conflicto religioso y esto es falso. Azerbaiyán es un país multicultural. En mi país viven 30.000 judíos desde hace un siglo, viven cristianos, católicos ortodoxos. En ningún momento de la historia de Azerbaiyán tuvimos un enfrentamiento religioso. Después, estamos defendiéndonos en el territorio de Azerbaiyán no en el de otro país y nosotros no queremos ocupar otro país. Estamos defendiendo nuestro territorio y nuestro pueblo. A veces dicen que Nagorno-Karabaj es un territorio armenio. No es así, la región es parte de una extensa área geográfica llamada Karabaj en Azerbaiyán. Kara es negro Baj es jardín. Entonces jardín negro. Desde tiempos remotos esta región formó parte de distintos imperios y estados azerbaiyanos. La historia es larga, pero Armenia invadió no solo Nagorno-Karabaj, sino siete distritos adyacentes de Azerbaiyán, como consecuencia ocupó 20% del territorio de Azerbaiyán y mantiene su ocupación al día de hoy y no permite el retorno de la población azerbaiyana a esos territorios.

