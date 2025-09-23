El enojo de Trump en la ONU tras una falla en las escaleras mecánicas y el teleprompter: “El responsable está en grandes problemas”

NACIONES UNIDAS.- El discurso del presidente Donald Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York comenzó con complicaciones. El teleprompter que debía mostrarle el texto que iba a decir falló y dejó de funcionar, y el primer mandatario estadounidense no ocultó su descontento.

“No me importa hacer este discurso sin teleprompter, porque no está funcionando...“, dijo luego de una serie de miradas incómodas. En medio de risas del público, antes de lo que sería una alocución durísima y cargada de críticas a la dirigencia internacional, añadió: “Me siento muy feliz de estar acá con ustedes, sin importar esto, y así ustedes van a saber que les estoy hablando desde el corazón. Lo único que puedo decir es que quien esté operando este teleprompter está en grandes problemas”.

Críticas a la ONU

En un discurso cargado de críticas a la organización internacional y a los dirigentes de otros países, el jefe de Estado acusó a las Naciones Unidas de “no estar a la altura de su misión” y de no haberlo ayudado en las negociaciones para “terminar con siete conflictos en el mundo”.

“Es una pena que yo haya tenido que hacer esto en lugar de las Naciones Unidas. Terminé siete guerras y nunca siquiera recibí un llamado de la ONU”, dijo y denunció que el organismo solo publica comunicados con “palabras vacías y las palabras vacías no terminan las guerras”.

Y afirmó: “La ONU tiene un potencial tan tremendo. Siempre lo dije. Pero ni siquiera se acerca a la altura de eso”. Desde el estrado también se quejó porque las escaleras mecánicas dejaron de funcionar cuando él se subió para usarlas al llegar a la sede.

En su primer discurso en la ONU desde la reelección, Trump destacó los logros de su gestión y aseguró que Estados Unidos “volvió a ser respetado en el escenario mundial”. “Hasta hace poco se burlaban de nosotros”, declaró, en alusión a la administración del expresidente Joe Biden.

“Han pasado seis años desde la última vez que me paré en este gran salón y me dirigí a un mundo que en mi primer mandato era próspero y estaba en paz”, señaló, en referencia a su gestión entre 2017 y 2021. “Desde aquel día, los cañones de la guerra hicieron añicos la paz que forjé en dos continentes, una era de calma y estabilidad dio paso a una de las grandes crisis de nuestro tiempo, y aquí, en Estados Unidos, cuatro años de debilidad, anarquía y radicalismo bajo la última administración entregaron nuestra nación a una serie repetida de desastres”, remató. “Pero ahora, en tan solo ocho meses, estamos en la era dorada de Estados Unidos”, aseguró.

También, en otro pasaje de su discurso, Trump cuestionó el reconocimiento internacional del Estado palestino, al que calificó como una “recompensa” por lo que describió como “horribles atrocidades”. “Estuve y estoy profundamente involucrado en la búsqueda de un alto al fuego en Gaza. Esto tiene que lograrse. No podemos olvidar el 7 de octubre, ¿verdad? Algunos en este organismo buscan reconocer unilateralmente al Estado palestino. Eso sería una gran recompensa para los terroristas de Hamas y para sus atrocidades. Sería darles un premio", apuntó.

Agencia AFP