La Asamblea General de la ONU, en vivo: los discursos de Lula, Trump y otros líderes mundiales

Trump dice que hablará sin telemprompter como respaldo porque no está funcionando. “Quien esté actualizando este teleprompter está en serios problemas”, dijo, y despertó risas en la audiencia. Más tarde, dijo que el sistema ya estaba funcionando.

Donald Trump abrió su discurso con un repaso de lo que presentó como los “grandes logros” de sus primeros ocho meses de regreso en la Casa Blanca, asegurando que Estados Unidos atraviesa una “edad dorada”. El tono, sin embargo, estuvo marcado por fuertes críticas a su predecesor, Joe Biden, a quien volvió a responsabilizar por los problemas que atraviesa tanto el país como la escena internacional. “Han pasado seis años desde la última vez que me paré en este gran salón y me dirigí a un mundo que en mi primer mandato era próspero y estaba en paz”, señaló, en referencia a su gestión entre 2017 y 2021. “Desde aquel día, los cañones de la guerra han hecho añicos la paz que forjé en dos continentes, una era de calma y estabilidad dio paso a una de las grandes crisis de nuestro tiempo, y aquí, en Estados Unidos, cuatro años de debilidad, anarquía y radicalismo bajo la última administración entregaron nuestra nación a una serie repetida de desastres”, remató, en una alusión directa al período de Biden.