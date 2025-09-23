La Asamblea General de la ONU, en vivo: los discursos de Lula, Trump y otros líderes mundiales
La guerra en Medio Oriente, la invasión rusa y las tensiones comerciales marcan el inicio de la semana diplomática en Nueva York
Apertura del octogésimo período de sesiones de la ONU
La Asamblea General de la ONU abrió este martes su debate anual con un escenario internacional atravesado por guerras, crisis humanitarias y crecientes tensiones comerciales. Durante una semana, más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno desfilarán por el estrado del plenario en Nueva York para fijar sus posturas sobre Gaza, Ucrania, el cambio climático y la economía global, en un encuentro que vuelve a colocar a la diplomacia multilateral bajo los reflectores.
Críticas de Trump a la ONU: "Desde que asumí, terminé siete guerras"
En su discurso, Trump lanzó fuertes críticas hacia la ONU. Después de afirmar que desde que asumió su segundo mandato terminó “siete guerras”, lamentó no haber contado con el apoyo del organismo multilateral. “Es una pena que yo haya tenido que hacer esto en lugar de las Naciones Unidas. Terminé siete guerras y nunca siquiera recibí un llamado de la ONU”, dijo.
“Estuve muy ocupado en salvar la vida de millones de personas, pero la ONU no estaba allí para nosotros, no estaba haciendo esas negociaciones”, dijo. “¿Cuál es el propósito de la ONU? Tiene un tremendo potencial, pero no se acerca a ese potencial”, agregó, y denunció que el organismo, que este año cumple 80 años, solo publica comunicados con “palabras vacías y las palabras vacías no terminan las guerras”.
Habla Trump: problemas con el teleprompter y críticas a Biden
Trump dice que hablará sin telemprompter como respaldo porque no está funcionando. “Quien esté actualizando este teleprompter está en serios problemas”, dijo, y despertó risas en la audiencia. Más tarde, dijo que el sistema ya estaba funcionando.
Donald Trump abrió su discurso con un repaso de lo que presentó como los “grandes logros” de sus primeros ocho meses de regreso en la Casa Blanca, asegurando que Estados Unidos atraviesa una “edad dorada”. El tono, sin embargo, estuvo marcado por fuertes críticas a su predecesor, Joe Biden, a quien volvió a responsabilizar por los problemas que atraviesa tanto el país como la escena internacional. “Han pasado seis años desde la última vez que me paré en este gran salón y me dirigí a un mundo que en mi primer mandato era próspero y estaba en paz”, señaló, en referencia a su gestión entre 2017 y 2021. “Desde aquel día, los cañones de la guerra han hecho añicos la paz que forjé en dos continentes, una era de calma y estabilidad dio paso a una de las grandes crisis de nuestro tiempo, y aquí, en Estados Unidos, cuatro años de debilidad, anarquía y radicalismo bajo la última administración entregaron nuestra nación a una serie repetida de desastres”, remató, en una alusión directa al período de Biden.
Lula habló de la condena a Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva se refirió a la condena del expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado y se refirió a los aranceles que Estados Unidos le impuso a Brasil por considerar ese juicio una “caza de brujas”.
“Un otrora jefe de Estado [Bolsonaro] fue sentenciado por haber atacado el Estado derecho democrático. Fue investigado, inculpado, enjuiciado y se le exigieron cuentas por sus actos, y eso en un proceso muy meticuloso. Cuenta con el derecho a defenderse, algo garantizado. Brasil envió un mensaje a los autócratas en ciernes y a quienes los apoyan: nuestra democracia, nuestra soberanía no se regatea”, dijo Lula da Silva.
Lula: "Nada justifica el genocidio en curso en Gaza"
“Nada, en absoluto, justifica el genocidio en curso en Gaza”, dijo ante la Asamblea General el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. “El pueblo palestino corre el riesgo de desaparecer”, dijo, al reiterar sus críticas a la ofensiva de Israel en la franja.
El discurso de António Guterres, secretario general de la ONU
El jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que la humanidad ha entrado en “una era de sufrimiento implacable” mientras los líderes mundiales se reunían en un momento de la historia plagado de polarización, desigualdad y dos grandes guerras que han encendido la ira en todo el planeta. “El mundo se está volviendo cada vez más multipolar, lo que puede ser positivo si refleja diversidad y dinamismo, pero sin instituciones multilaterales eficaces esa multipolaridad conduce al caos, como ocurrió en Europa con la Primera Guerra Mundial”.
Ochenta años después de la firma de la carta fundacional de la ONU, advirtió que los principios de las Naciones Unidas están bajo asedio: los pilares de la paz y el progreso se tambalean bajo el peso de la impunidad, la desigualdad y la indiferencia. Denunció que hay países invadidos, que el hambre se usa como arma y que la verdad es silenciada, mientras la inteligencia artificial reescribe la historia en tiempo real. También criticó el gasto global en armamento: por cada dólar invertido en construcción de paz, el mundo gasta 750 en armas. “Esto no sólo es insostenible, es indefendible”, dijo.
Esto no sólo es insostenible, sino indefendible.
El Servicio Secreto de EEUU desmantela una estructura que podía colapsar red móvil en Nueva York
Mientras cerca de 150 líderes mundiales se preparaban para congregarse en Manhattan en la Asamblea General de la ONU, el Servicio Secreto de Estados Unidos desmantelaba silenciosamente una enorme red de telecomunicaciones oculta en el área de Nueva York, un sistema que, según los investigadores, podría haber paralizado las torres de telefonía celular, bloqueado llamadas al 911 e inundado las redes con caos en el momento en que la ciudad era más vulnerable.
El alijo, compuesto por más de 300 servidores SIM con más de 100000 tarjetas SIM y agrupado a menos de 50 kilómetros de las Naciones Unidas, representa una de las amenazas de comunicaciones más amplias descubiertas en suelo estadounidense. Con la llegada de líderes extranjeros a hoteles del centro y comitivas oficiales que congestionaban Manhattan, las autoridades dijeron que el desmantelamiento destaca una nueva frontera de riesgo: complots dirigidos a la infraestructura invisible que mantiene conectada a una ciudad moderna.
Expectativa por el discurso de Trump
El presidente Donald Trump subirá al estrado después del secretario general de la ONU, António Guterres, y del brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, uno de los líderes de izquierda que enfrenta la política nacionalista y arancelaria de Washington. El mandatario estadounidense también mantendrá encuentros con dirigentes de varios países de mayoría musulmana y se espera que centre su discurso en la guerra en Gaza, escenario de una grave crisis humanitaria.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este lunes que Trump mantendría una reunión multilateral con los mandatarios de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán. El sitio Axios dijo que Trump presentaría al grupo una propuesta para la paz y la gobernanza de posguerra en Gaza. Washington quiere que los países árabes y musulmanes acepten enviar fuerzas militares a Gaza para permitir la retirada de Israel y garantizar la financiación de los programas de transición y reconstrucción, informó Axios.
