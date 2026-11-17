BERLÍN.– Una filtración de 15 millones de documentos internos puso bajo presión al banco alemán Deutsche Bank. La investigación, titulada “Inside Deutsche Bank”, sostiene que la entidad pasó por alto alertas sobre posibles operaciones de lavado de dinero y violaciones de sanciones para conservar relaciones con clientes poderosos, entre ellos Jeffrey Epstein y oligarcas rusos.

Más de 200 periodistas de un consorcio que integró LA NACION junto con The New York Times, Financial Times, Der Spiegel, Le Monde y ZDF analizaron los archivos, entregados por dos denunciantes anónimos. Incluyen más de diez millones de correos electrónicos y actas de reuniones.

El martes, las acciones cayeron más de 6% en Frankfurt, el mayor retroceso desde abril de 2025. El ministro de Hacienda y vicecanciller alemán, Lars Klingbeil, reclamó “transparencia total” sobre los fallos del pasado. El banco juzgó poco significativo el eventual impacto financiero.

Klingbeil afirmó que la entidad tiene la responsabilidad de explicar con “total transparencia sobre cómo ha abordado los fallos del pasado y las deficiencias en los controles internos, y cómo los evitará de forma efectiva en el futuro”.

La sede central de Deutsche Bank en Frankfurt, Alemania, el martes 17 de noviembre de 2026 Michael Probst - AP

Rusia, un negocio fructífero pese a las alertas

Uno de los capítulos más delicados se refiere a la estrategia del banco en Rusia antes de la invasión de Ucrania.

A fines de 2020, Deutsche Bank planeaba aumentar sus ingresos de clientes rusos adinerados, pese a las advertencias sobre riesgos regulatorios y de lavado de dinero. Entre los participantes del grupo de trabajo que preparó esa estrategia figuraba el director ejecutivo, Christian Sewing. El plan se elaboró pese a las reservas de algunos directivos.

La sede central de Deutsche Bank en Frankfurt, Alemania, el martes 17 de noviembre de 2026 KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Los documentos muestran que la entidad mantuvo vínculos con oligarcas rusos y gestionó flujos financieros de riesgo. También describen operaciones con defraudadores fiscales y redes internacionales de blanqueo, conocidas como “lavanderías de dinero”.

La investigación expone tensiones entre los intereses comerciales y los equipos encargados de controlar el cumplimiento de las normas internas y las sanciones internacionales.

Epstein y Trump

La investigación consigna operaciones financieras por cerca de US$600 millones entre Deutsche Bank y Epstein, condenado por delitos sexuales y explotación de menores. La entidad reconoció que cometió un error al aceptarlo como cliente en 2013 y dijo que lamenta esa relación. Afirmó que colaboró con los reguladores, las autoridades judiciales y el Congreso estadounidense.

Los archivos también incluyen a Donald Trump. Según el Financial Times, en 2017 un empleado envió por error un documento fiscal del entonces presidente al contador de otro cliente. La filtración señala que, tras la elección de Trump en 2016, el banco evaluó los riesgos reputacionales de esa relación: el empresario le debía entonces unos US$331 millones. Otro reporte indicó que el error involucró documentos fiscales de 1586 cuentas, tres vinculadas al actual presidente.

La sede central de Deutsche Bank en Frankfurt, Alemania, el martes 17 de noviembre de 2026 KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Entre otros nombres aparecen el exprimer ministro de Singapur Lee Hsien Loong, el primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed ben Rashid al Maktoum, y el ex premier libanés Saad Hariri. También hay operaciones con fabricantes de armas y envíos a zonas de conflicto. La aparición en los archivos no prueba una irregularidad.

El capítulo argentino

Los documentos revelan que Deutsche Bank activó controles internos cuando Santiago Bausili dejó la entidad, en enero de 2016, para incorporarse al gobierno de Mauricio Macri. La unidad de crimen financiero advirtió sobre un posible conflicto de intereses porque el exejecutivo seguía cobrando compensaciones diferidas en acciones: recibió 13.025 títulos, con un valor nominal cercano a US$180.000, hasta septiembre de 2018.

Durante su paso por el área económica, el banco participó en la colocación de deuda argentina de 2017 y otros negocios con el Estado. Bausili fue procesado dos veces por presuntas negociaciones incompatibles, pero la Cámara Federal revocó ambos procesamientos por falta de pruebas de que hubiera influido en la selección o las condiciones de las operaciones.

La respuesta del banco

Deutsche Bank sostuvo que los hechos se remontan a muchos años atrás, en algunos casos hasta dos décadas, y que examinó los episodios cuando correspondía.

Afirmó que entre 2019 y 2025 invirtió 7000 millones de euros para reforzar sus mecanismos de control interno y aseguró que hoy es “un banco diferente”. También destacó sus beneficios récord de 2025.

El logotipo de Deutsche Bank se puede ver en un letrero frente al edificio de oficinas Prime Tower en Zúrich, Suiza, el martes 17 de noviembre de 2026 Michael Buholzer - Keystone

El banco arrastra sanciones por otros escándalos: pagó US$7200 millones por el caso de las hipotecas subprime en 2017 y unos US$2500 millones por la manipulación de la tasa Libor en 2015. Aunque recuperó la rentabilidad bajo Sewing, las fallas de cumplimiento volvieron a quedar bajo escrutinio.

Agencias Reuters y AP