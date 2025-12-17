El expresidente uruguayo Sanguinetti inició los festejos de sus 90 años junto a líderes de todos los partidos políticos

MONTEVIDEO.- “Acá estamos como viejos luchadores”, dijo el expresidente Julio María Sanguinetti al ingresar a la histórica sala de convenciones del Partido Colorado para celebrar -por adelantado- sus 90 años, rodeado de los principales líderes políticos de todos los partidos.

En tiempos en que la democracia sufre por polarizaciones extremas y expresiones de desprecio a la vida republicana, las postales de este cumpleaños reflejaron cuál es la ventaja comparativa del Uruguay: sus partidos políticos y la vigencias de instituciones democráticas.

“Sanguinetti es la demostración que es posible hacer política sin volar puentes que son esenciales para la democracia”, dijo el presidente del Uruguay, Yamandú Orsi, en la primera fila de la platea que cantó el “feliz cumpleaños”.

Luis Alberto Lacalle Herrera, Luis Lacalle Pou, Andrés Ojeda, Julio María Sanguinetti, el presidente Yamandú Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse, en el 90° cumpleaños del expresidente Estefanía Leal/EL PAIS (GDA)

Orsi integra un movimiento político de izquierda que siempre combatió las ideas de Sanguinetti y que fue férreo opositor a los dos gobiernos que lideró el veterano caudillo colorado, lo que no fue obstáculo para que participara de la fiesta. Y además declaró que sentía satisfacción con la relación con Sanguinetti: “Nos damos el lujo de poder conversar cada tanto con gente de la experiencia y el conocimiento de Julio María.

“Tengo la suerte desde la presidencia de poder levantar el teléfono y hablar con él; de la misma manera que él me llama a mi para hacer comentarios o preguntarme algo; ese tipo de actitudes y de generosidad no se dan en todos lados”, agregó.

José María Sanguinetti junto al presidente Yamandú Orsi en su 90° cumpleaños Estefanía Leal/EL PAIS (GDA)

Efectivamente no se da en todos lados y eso lo destacó el maestro de periodismo rioplatense, Natalio Botana, que llegó desde Buenos Aires especialmente para el acto.

El expresidente Luis Lacalle Pou también estuvo en el cumpleaños y posó sonriente con Sanguinetti y con dirigentes de todos los partidos, incluso con los del actual gobierno con quien mantiene un enfrentamiento sobre cuestiones de gestión.

“Vine por tres motivos: el primero, porque es un homenaje y la celebración de un expresidente de la República; el segundo, por el reconocimiento y agradecimiento al Partido Colorado y al presidente Sanguinetti en la coalición [Republicana, de blancos, colorados y otros partidos]; y el tercero, y más importante, porque a pesar de las distintas edades y eventuales diferencias que podamos haber tenido, generamos una relación política y principalmente de afecto personal”, dijo Lacalle Pou.

La torta de cumpleaños de José María Sanguinetti Estefanía Leal/EL PAIS (GDA)

Sanguinetti cumple años el 6 de enero, pero sus correligionarios decidieron iniciar los festejos este martes 16, en el que su esposa, la historiadora Marta Canessa cumple 89 años. Llevan juntos hace 70 años, y en marzo del año próximo festejarán 66 años de casados. En el acto de festejos, luego del show de dos imitadores, Sanguinetti repasó fotos de su vida y mostró una de la luna de miel que tuvieron con Marta en Buenos Aires. Ambos mantienen la pasión por la historia, la literatura, y el fútbol con el club Peñarol, al que fueron a ver a la cancha durante décadas.

Al acto, y al brindis entre todos, llegaron desde todas las formaciones partidarias, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse (Frente Amplio); el anfitrión y secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda; el presidente de la coalición de izquierda Frente Amplio, Fernando Pereira; el presidente del Directorio Partido Nacional, Álvaro Delgado; y el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Sanguinetti comenzó a hacer política en 1953 desde el periodismo partidario en Semanario Canelones primero, y el diario Acción después; fuer diputado de 1963 a 1973, interrumpido por el golpe de Estado.

Había sido ministro de Industria y Comercio (1969-1971) y de Educación y Cultura (1972), cuando renunció como protesta a un atropello de mandos militares contra su correligionario Jorge Batlle.

Fue el arquitecto político de la salida de la dictadura y presidente en dos períodos (1985-1990 y 1995-2000), luego senador en 2005-2010 y de nuevo en el período anterior, 2020, cuando renunció junto al expresidente José “Pepe” Mujica, y salieron abrazados de la Cámara de Senadores.

Chocando copas de champán, cantando el “que los cumplas feliz” a ritmo de candombe con las lonjas de Cuareim, líderes de todos los partidos uruguayos celebraron los 90 años de Sanguinetti y luego volvieron a cada rincón político para seguir el debate de cada día.