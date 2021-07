El extraño caso de la mujer que murió por Covid-19 y estaba infectada con dos variantes diferentes al mismo tiempo

BRUSELAS (Reuters).- Tras una serie de estudios, un grupo de científicos confirmaron que una mujer belga de 90 años que murió por Covid-19 en marzo pasado había contraído dos variantes del virus al mismo tiempo, en lo que se cree que es el primer caso documentado de este tipo.

La noticia fue confirmada por las autoridades y la sociedad que organizó el congreso sobre enfermedades infecciosas, que sostuvo en un comunicado que la paciente demuestra que es posible contraer dos variantes de coronavirus simultáneamente, un fenómeno que tildaron de estar subestimado.

Los detalles indican que la mujer, oriunda de la ciudad de Aalst, enfermó con las variantes Alfa y Beta, identificados por primera vez en Gran Bretaña y Sudáfrica, y sus médicos dijeron que podría haberlas contraído de dos personas diferentes.

La mujer no había sido vacunada, según la emisora pública VRT. Bélgica, al igual que gran parte de la Unión Europea, enfrentó problemas de suministro de vacunas a principios de 2021 y su programa de inmunización comenzó con lentitud.

La sociedad médica afirmó que es el primer caso documentado de este tipo y que, aunque es raro, se producen infecciones duales similares.

“Ambas variantes estaban circulando (en marzo) en Bélgica”, dijo la bióloga molecular Anne Vankeerberghen, del hospital OLV de Aalst. “Por lo tanto, es probable que esta mujer haya sido infectada por dos personas diferentes con dos variantes del virus. Desgraciadamente, no sabemos cómo se produjo esta infección”, señaló y tras ello aseguró que no podrían confirmar si la doble infección jugó un papel en el rápido deterioro de la paciente, de acuerdo con lo publicado por el diario The Guardian.

Para estar más pendientes de casos como estos, la bióloga solicitó a las autoridades sanitarias un aumento en el uso de pruebas de PCR rápidas para detectar variantes conocidas.

Si bien en enero científicos de Brasil habían informado que dos personas habían sido infectadas simultáneamente con dos cepas diferentes del coronavirus, como el estudio aún no se publicó en una revista científica aún no se toma como comprobado. Esta investigación sobre la paciente belga, que tampoco fue enviada a una publicación, se presentará en breve en un congreso europeo sobre microbiología y enfermedades infecciosas.

Test de coronavirus EMMANUEL CROSET - AFP

LA NACION