El gerente de un restaurante inspirado en Argentina fue detenido en Miami tras asesinar a su madre

El gerente de un restaurante inspirado en Argentina fue detenido en Estados Unidos, acusado de asesinar a su madre en un edificio en Miami. El agresor, identificado como Stefano Cremasco Cicero, aseguró ante la Policía que cometió el crimen en defensa propia.

El grave hecho ocurrió en la madrugada del viernes en un departamento de la torre Solitair Brickell, situado sobre la calle 86 SW 8th Street, en Miami.

De acuerdo al informe de las fuerzas locales, consignado por CBS News, los efectivos llegaron al inmueble a las 4:47 por una “solicitud desconocida de asistencia policial”.

Cicero, a la derecha Redes

Los agentes encontraron a Cremasco Cicero en el vestíbulo, con sangre en sus zapatos, manos y ropa. “Me estaba defendiendo”, aseguró el empresario de 36 años ante los agentes.

Según el reporte, la víctima fue encontrada en el interior del departamento de su hijo, el autor del crimen, “acostada de lado en posición de recuperación, completamente vestida, cubierta de sangre y con múltiples heridas aparentes de arma blanca”.

Por otro lado, una trabajadora de delivery que se encontraba en el edificio para entregar un pedido explicó a la Policía que Cicero le abrió la puerta principal, le entregó su celular y le pidió que llamara al 911.

La mujer se comunicó y mientras hablaba con un operador notó que el hombre tenía sangre encima, motivo por el cual quiso devolverle el teléfono. Sin embargo, y de acuerdo a su relato, el agresor se negó. La joven le entregó el dispositivo a los efectivos cuando arribaron al lugar.

Posteriormente, los investigadores realizaron un análisis de las cámaras de seguridad. Un video mostró a Cicero en el ascensor junto a su madre a las 22.32 del jueves.

Luego, a las 4:26 fue observado en otro ascensor, con una camisa azul, un pantalón caqui, zapatos blancos, manchas de sangre y un cuchillo.

Según la reconstrucción del caso, el gerente, de nacionalidad mexicana, tiró el cuchillo al salir del ascensor, pero luego lo recogió y se subió nuevamente, pero a un ascensor distinto.

Cicero, de 36 años Captura

En la siguiente secuencia, solo minutos después, Cicero apareció con una camiseta azul y de manga larga, diferente a la que había utilizado hacía instantes. El hombre salió del edificio y caminó mientras usaba el teléfono, pero regresó a las 4:39. Cuando volvió se sentó en el sofá del vestíbulo y comenzó a realizarle señas a la repartidora.

Dentro del departamento, la Unidad de Homicidios de la Policía de Miami halló diversos cuchillos de cocina y dos camisas blanca con manchas de sangre, vidrios rotos y una botella de vino destrozada.

En la continuidad de la investigación un detective se contactó con la esposa de Cicero, quien figura junto a el como residente del departamento. Según su versión, se encontraba en Francia para asistir a una boda y la madre de su pareja había llegado en los últimos días de visita desde México.

El agresor, junto a su pareja Redes

De acuerdo a su relato, madre e hijo no habrían sido muy cercanos desde el divorcio de sus padres. Además, señaló que el hombre atravesaba días de mucho estrés debido a la apertura de un nuevo restaurante.

Cicero se habría mudado en los últimos años a Estados Unidos y se desarrollaba hasta el momento como el gerente de 1986 Steak House, un restaurante inspirado en Argentina, situado en Coconut Grove.