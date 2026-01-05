Las frases más destacadas del hijo de Nicolás Maduro tras la detención

El legislador Nicolás Maduro Guerra habló este lunes frente a los integrantes de la Asamblea Nacional por la detención de su padre, el presidente Nicolás Maduro. Un Video registró la alocución del funcionario de 35 años en el recinto de la capital de Venezuela. Durante su discurso, mostró una fuerte carga emotiva ante sus colegas.

Cuáles fueron las frases más destacadas del hijo de Nicolás Maduro

El diputado Nicolás Maduro Guerra lloró durante la tarde de este lunes en el estrado principal de la Asamblea. El dirigente tomó la palabra con el objetivo de defender la figura de su padre tras el arresto en Estados Unidos. Sus frases más destacadas fueron:

El diputado exigió el retorno de su padre y de Cilia Flores tras su detención fuera del territorio nacional Twitter

“Papá, hiciste de todos en nuestra familia gente fuerte”

“Acá estamos, cumpliendo hasta que regreses”

“La patria está en buenas manos, papá”

“ Pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela ”

” “ Delcy, a ti mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca ”

” “Cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca”

“Estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela”

“Que regresen Nicolás y Cilia”

Delcy Rodríguez ejerce la presidencia interina del país bajo el respaldo del sector parlamentario oficialista MARCELO GARCIA� - Miraflores press office�

En qué contexto declaro Nicolás Maduro Guerra

Una comitiva militar norteamericana retiró a Nicolás Maduro de la residencia oficial durante la madrugada del sábado pasado. El procedimiento derivó en el traslado inmediato del dirigente hacia la ciudad de Nueva York. El mandatario compareció este lunes ante las autoridades judiciales de ese país tras su detención.

Esta situación motivó la reacción de los cuadros políticos del oficialismo en Caracas. Nicolás Maduro Guerra asumió la voz pública del entorno familiar y político para repudiar el hecho. El legislador utilizó el estrado parlamentario para ratificar su compromiso con el proyecto de gobierno.

Maduro en Nueva York

El diputado lució conmovido durante su intervención en la Asamblea Nacional. Sus palabras buscaron transmitir un mensaje de calma hacia los seguidores del movimiento. El funcionario enfatizó la fortaleza de su círculo íntimo frente a la ausencia del jefe de Estado.

La sesión legislativa funcionó como un espacio de ratificación de lealtades ante el nuevo escenario de poder. El representante oficialista pidió por el pronto regreso de su padre y de su esposa, Cilia Flores, al territorio nacional. Los presentes en el recinto escucharon el mensaje en un clima de incertidumbre institucional.

ONU: diversos países se oponen a los ataques de Estados Unidos a Venezuela

Qué denuncias realizó el legislador oficialista en las redes sociales

El parlamentario utilizó su perfil oficial en Instagram para calificar la captura del mandatario. El texto definió la acción como una agresión militar de origen estadounidense contra la población local. La denuncia señaló que el operativo representa una amenaza directa para la estabilidad de la región.

El legislador advirtió sobre el interés extranjero en los recursos estratégicos de la nación. El petróleo y los minerales aparecen en el centro de la disputa política según el comunicado del dirigente. El texto aseguró que el intento de imponer una administración colonial fracasará.

Juramento de Delcy Rodríguez como nueva presidenta de Venezuela

El representante del oficialismo convocó a una movilización nacional de todas las fuerzas sociales. Las Fuerzas Armadas iniciaron un despliegue bajo la premisa de la unión entre militares y civiles. El gobierno bolivariano anunció que elevará denuncias ante diversos organismos internacionales por el operativo en la sede de gobierno.

El mensaje digital instó a la población a defender la soberanía nacional frente a lo que calificó como una intervención imperialista. La administración interina busca consolidar su autoridad mientras se resuelven los aspectos legales en el exterior.

