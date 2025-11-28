El gobierno de Putin habló de la candidatura de Grossi a la ONU: “Lo conocemos muy bien”

MOSCÚ.- En la semana en la que formalmente comenzó la disputa para designar a un nuevo titular para la Secretaría General de la ONU, el cargo más importante del organismo multilateral, el candidato argentino Rafael Grossi, quien actualmente dirige el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OEIA), sigue generando comentarios a nivel internacional.

Grossi, quien fue respaldado esta semana por el gobierno de Javier Milei, y que ya cosechó los apoyos de Paraguay y de Italia, es un nombre bajo análisis para Vladimir Putin, que “lo conoce muy bien”, según dijo este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aunque todavía no adelantó su voto.

“A Grossi lo conocemos bien. Veremos la situación desde distintos puntos de vista”, dijo Peskov ante una consulta sobre su posible apoyo a Grossi, quien se ha reunido con Putin en varias ocasiones, y que ha seguido de cerca la situación de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, la mayor de Europa, controlada por las tropas rusas desde marzo de 2022. El diplomático argentino intentó mantener un diálogo abierto tanto con Putin como con su par ucraniano, Volodimir Zelensky, en medio del conflicto.

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, habla con la prensa tras una ronda de consultas interinstitucionales entre Rusia y el OIEA, en noviembre Alexander Melikhov - TASS via ZUMA Press

Peskov señaló que Rusia valora altamente la “experiencia de cooperación” con el OIEA, según consigna la agencia rusa TASS.

“Ha sido constructiva, una colaboración en circunstancias muy difíciles en el contexto de Ucrania”, agregó, y precisó que Alexey Likhachev, director de la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom de Rusia, mantiene contacto constante con Grossi.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, se estrechan la mano durante su reunión en Kiev el 4 de febrero de 2025 TETIANA DZHAFAROVA� - AFP�

El propio Grossi habló este viernes de su postulación y los apoyos recibido hasta el momento. “Algunos lo dicen, otros prefieren decírmelo en privado, porque la votación va a ser en unos seis meses, entonces tienen cuestiones bilaterales, amistades, compromisos con otros países y prefieren hacerlo con la discreción del caso. Pero creo que estamos caminando bien, hay que tener mucha prudencia y respeto por otros candidatos”, señaló en una entrevista con Radio Mitre.

La última reunión de Grossi y Putin tuvo lugar en septiembre pasado, en el marco de un foro sobre energía nuclear en Moscú. Tres ese encuentro, reveló una confidencia: “Me hizo un comentario muy interesante el presidente Putin sobre la Argentina, hablamos del tango, de lo que es la cultura, y me dijo que tenemos un líder muy atípico, pero que lo que está haciendo en materia económica es muy razonable”.

Important roundtable convened by President Vladimir Putin on nuclear energy and its current growth and possibilities.

Grateful for the opportunity to underline that the @IAEAorg will continue and increase its technical support, facilitating and enabling countries to move nuclear… pic.twitter.com/2PAc5Ebl1f — Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 25, 2025

“Putin es un observador del mundo. Pero esto fue una conversación privada, no es una declaración pública. Es una observación, porque obviamente cuando se sienta con líderes mundiales se habla un poco de todo, se habla de fútbol, se habla de política, se habla de muchas cosas”, agregó.

Largo proceso

El procedimiento para seleccionar al próximo secretario general de la ONU comenzó el martes pasado con el llamado a los Estados miembros para que presenten sus candidaturas para reemplazar a António Guterres a partir del 1° de enero de 2027.

“El puesto de secretario general es de gran importancia y requiere los más altos estándares de eficacia, competencia e integridad, así como un firme compromiso con los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”, escribieron en una carta conjunta enviada a los 193 Estados miembros, el embajador de Sierra Leona, Michael Imran Kanu, presidente del Consejo de Seguridad, y la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock.

También solicitaron que los candidatos tengan amplia experiencia en relaciones internacionales y habilidades diplomáticas y lingüísticas; y animaban a los Estados miembros a “considerar la nominación de una mujer como candidata”. La idea de que por primera vez una mujer ocupe ese alto cargo diplomático no genera consenso dentro del organismo.

La expresidenta chilena Michelle Bachelet es otra de las candidatas para la ONU PABLO VERA - AFP

Por otro lado, según una tradición de rotación geográfica que no siempre se cumple, le tocaría a un representante de latinoamericano.

Entre los candidatos, además de Grossi, están la expresidenta chilena Michelle Bachelet y la costarricense Rebeca Grynspan, actualmente al frente de la agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (Unctad), ambas respaldadas por sus países. También suenan los nombres de Mia Mottley, primera ministra de Barbados, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, y Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda.

Si bien tanto la Asamblea General como el Consejo pueden realizar audiencias públicas entre los candidatos, en realidad son 15 los miembros de este último órgano los que comenzarán el proceso de selección “a finales de julio” —y en particular los cinco miembros permanentes con derecho de veto: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia— quienes eligen al secretario para un mandato de cinco años.

