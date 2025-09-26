LA NACION

Rafael Grossi habló sobre su reunión con Putin y reveló un comentario que le hizo sobre Milei

El director general del OIEA se refirió a el mano a mano que tuvo este jueves con el líder del Kremlin en el marco de un foro sobre energía nuclear en Moscú

Vladimir Putin y Rafael Grossi
Vladimir Putin y Rafael GrossiSofya Sandurskaya - TASS via ZUMA Press

El argentino Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), se refirió este viernes al encuentro que mantuvo en las últimas horas con el mandatario ruso Vladimir Putin y aseguró que en el mano a mano hablaron sobre la Argentina y sobre el presidente Javier Milei.

Al dar detalles sobre la reunión, el director general dijo sobre el líder del Kremlin: “Me hizo un comentario muy interesante el presidente Putin sobre la Argentina, hablamos del tango, de lo que es la cultura, y me dijo que tenemos un líder muy atípico, pero que lo que está haciendo en materia económica es muy razonable”.

Noticia en desarrollo

