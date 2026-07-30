El gobierno español moviliza al Ejército para intentar contener la crisis migratoria en Ceuta

CEUTA, España.– El gobierno español decidió este jueves movilizar al Ejército para reforzar la seguridad en Ceuta, desbordada por la llegada masiva de miles de migrantes desde Marruecos, en una crisis que dejó al menos 11 muertos por ahogamiento en las últimas 24 horas.

“Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y en aquellas tareas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”, señaló la cartera en un comunicado.

La decisión supone una escalada en la respuesta de Madrid ante el caos en la frontera sur de Europa, donde cientos de personas continuaban concentradas este jueves junto a la valla del espigón del Tarajal, mientras otras intentaban alcanzar el enclave español a nado desde las costas marroquíes.

Migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta Antonio Sempere - AP

La Guardia Civil recuperó en el mar otros dos cuerpos sin vida, con lo que ascendió a 11 el número de migrantes muertos por ahogamiento durante la última jornada. Desde comienzos de año, al menos 39 cadáveres de personas que intentaban llegar a Ceuta a nado fueron hallados en el mar, y la cifra se acerca a 70 en los últimos 12 meses, según registros de las autoridades locales.

Madrid también anunció que había acordado con Rabat adoptar medidas para devolver “lo antes posible” a Marruecos a “todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”.

Respuesta ante la emergencia

La movilización de las Fuerzas Armadas se conoció después de que el alcalde-presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, describiera la situación como una “absoluta emergencia humanitaria y social” y reclamara al gobierno central una respuesta extraordinaria.

Vivas había pedido a Madrid que declarara una emergencia de interés nacional por razones de seguridad y solicitó el despliegue de más policías y militares en la frontera para “garantizar su inviolabilidad y la seguridad ciudadana”.

Cientos de inmigrantes ingresan a Ceuta

Aunque el Ministerio del Interior aclaró que la legislación no permite declarar una emergencia nacional por una crisis vinculada con la inmigración, aseguró que garantizaría la protección de los habitantes y la integridad de la frontera.

El operativo comenzó a ampliarse de inmediato. A los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad destinados de forma permanente a la vigilancia fronteriza se sumó un pelotón de 20 agentes. En las próximas horas está prevista la incorporación de otros dos contingentes, de 40 efectivos cada uno, además del apoyo de las Fuerzas Armadas.

Las autoridades españolas todavía no difundieron un balance oficial sobre la cantidad de personas que consiguieron ingresar al enclave. Fuentes policiales citadas por distintos medios españoles calculan que podrían ser más de 10.000, mientras que otras estimaciones elevan la cifra hasta 20.000.

Agentes de la policía española intervienen mientras migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta Antonio Sempere - AP

De confirmarse, se trataría de la mayor crisis migratoria en Ceuta desde mayo de 2021, cuando entre 8000 y 10.000 personas cruzaron desde Marruecos en apenas 48 horas.

La televisión pública TVE, sin embargo, difundió un cálculo mucho más cauteloso y situó entre 2000 y 3000 el número de jóvenes que habrían logrado entrar.

Ceuta, de unos 85.000 habitantes, y el otro enclave español de Melilla constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.

Cientos de inmigrantes ingresan a Ceuta

Ante el desborde, la Comisión Europea ofreció a España la asistencia de Frontex, la agencia encargada de proteger las fronteras exteriores del espacio Schengen y colaborar en el control de la migración irregular.

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, indicó además que Bruselas mantenía contactos con las autoridades marroquíes para garantizar que se realizaran “todos los esfuerzos necesarios” para impedir esos “peligrosos viajes”.

La crisis también despertó inquietud en otros países europeos. El gobierno italiano analiza suspender temporalmente el acuerdo de libre circulación de Schengen con España, según fuentes del Ejecutivo citadas por Reuters.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta.



Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

En este contexto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viajará este viernes al enclave acompañado por el ministro del Interior, según informó El País.

Sánchez tiene previsto visitar cerca del mediodía la frontera del Tarajal, el espigón limítrofe por donde se produjo la entrada masiva, y reunirse con representantes de las fuerzas de seguridad. Más tarde mantendrá encuentros con las autoridades locales.

Jornada caótica en la frontera

La tensión se disparó durante la mañana del jueves, cuando cientos de personas, entre ellas menores, se concentraron en la zona fronteriza entre la ciudad marroquí de Fnideq —conocida en español como Castillejos— y Ceuta.

Muchos intentaron ingresar de manera irregular nadando alrededor del espigón del Tarajal, mientras otros procuraron trepar la valla fronteriza, según constató un periodista de AFP.

La multitud había llegado atraída por rumores difundidos durante las horas previas, según los cuales la frontera sería abierta al amanecer, de acuerdo con testimonios recogidos por la agencia.

Migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta Antonio Sempere - AP

“Actualmente, la situación es de caos absoluto”, afirmó Rachid Sbihi, jefe de la asociación que representa a los agentes de la Guardia Civil destinados en Ceuta.

“No se pueden dar cifras exactas, es imposible. Hay miles cruzando”, sostuvo. Según describió, la zona fronteriza se encontraba en una situación de “colapso total”.

Achraf Maimouni, miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en el norte del país, calificó el episodio de “excepcional”.

“La frontera del Tarajal se abrió en circunstancias inusuales esta mañana y la gente cruzó”, afirmó el activista.

Cientos de inmigrantes ingresan a Ceuta

Videos grabados en la playa del Tarajal mostraban a numerosas personas, en su mayoría marroquíes, caminando alrededor de los rompeolas para alcanzar las rutas locales.

Aunque predominaban los hombres jóvenes, también podían verse familias, mujeres y chicos.

“¡Adiós, Marruecos; hola, España!”, gritaban algunos frente a los fotógrafos y periodistas congregados en las inmediaciones.

La entrada masiva se produjo después de varios días de creciente presión migratoria sobre el pequeño enclave, principalmente por parte de personas que intentaban alcanzar su costa a nado. Por el momento, no estaba claro qué había desencadenado un movimiento de semejante magnitud.

Migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta Antonio Sempere - AP

El Ministerio del Interior sostuvo que Marruecos estaba “colaborando estrechamente” con España para controlar la situación y afirmó que la policía marroquí había comenzado a frenar la llegada de personas que trataban de acercarse a la frontera.

Ambos gobiernos acordaron además trabajar de manera conjunta para devolver cuanto antes a quienes hubieran ingresado irregularmente en territorio español.

La puerta de entrada a Europa

La crisis se produjo pocos días después de que el Tribunal Supremo español dictaminara que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan alcanzar Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos automáticamente.

Migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta Antonio Sempere - AP

“Ha sido un goteo lento desde la sentencia del Tribunal Supremo, pero lo de hoy ha sido una explosión”, afirmó a Reuters un vocero de la Guardia Civil.

Ceuta y Melilla, fuertemente fortificadas, son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África. Quienes consiguen entrar pueden ser devueltos o trasladados a centros de recepción, donde se estudia su situación y pueden solicitar asilo.

España es uno de los principales puntos de llegada a Europa. Cerca de 10 millones de sus 50 millones de habitantes nacieron en el extranjero, y muchos trabajan en sectores clave como la agricultura, el turismo y los servicios.

Agencias AP, AFP y Reuters y diario El País