El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dijo que la vacuna será para toda la población. México es uno de los países más afectados del mundo por el coronavirus. Fuente: AFP

13 de agosto de 2020 • 19:21

CIUDAD DE MÉXICO.- Un día después del anuncio del acuerdo con la Argentina y el laboratorio AstraZeneca para producir una potencial vacuna para el Covid-19 , el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador , anticipó que en su país será gratuita y universal para toda la población.

Sylvia Varela, presidente y directora general de AstraZeneca en México, dijo que el costo de cada vacuna rondaría los cuatro dólares (similar a lo anunciado por el presidente Alberto Fernández), pero López Obrador sostuvo que el gobierno absorberá ese gasto para que llegue gratis a todos los mexicanos.

"Este acuerdo va a significar un monto menor a los 1120 millones de dólares para que tengan acceso a la vacuna todos los mexicanos, todos. Se dice universal pero a veces no se entiende qué significa el término universal... Es para todos y nosotros tenemos que cumplir con lo que establece el artículo cuarto de la Constitución: el derecho del pueblo a la salud y a la atención médica, medicamentos y vacunas gratuitos", señaló López Obrador en una conferencia de prensa.

"En otros países puede ser que se decida cobrar o seleccionar a quién se vacuna y a quién no... Van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna y no debe haber preocupación por la gente pobre, tiene garantizada la vacuna la gente más humilde, y no se va a quedar al final", agregó el presidente.

La fundación del millonario mexicano Carlos Slim jugó un papel importante porque es la que financia el convenio entre ambos países.

"Como el objetivo no es el lucro se busca una fundación, en este caso la Fundación Slim, que ha sido promotora de este acuerdo. Entonces al participar garantiza que efectivamente se pueda iniciar la producción en tiempo y forma", dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. "¿Y los gobiernos cómo participamos? Participamos haciendo los pedidos de las vacunas correspondientes a cada país y garantizando su pago en su momento... Es una asociación entre instituciones públicas, instituciones educativas, gobiernos de varios países y una fundación privada", añadió.

Más de 50.000 mexicanos murieron por el coronavirus Fuente: AP

El canciller recalcó que la producción de la vacuna contra el Covid-19 se estima en entre 150 y 250 millones de dosis, y que se tendrá seis o siete meses antes de lo que se esperaba. "Esa diferencia es todo", destacó.

"Es una vacuna que está en fase 3 y se estima que en noviembre se presentarán los resultados de esa etapa", señaló Ebrard.

Si supera la última etapa de pruebas (fase 3), la vacuna del laboratorio sueco-británico AstraZeneca, que desarrolla la droga investigada por la Universidad de Oxford, estaría disponible para la región en el primer semestre del año próximo.

De acuerdo con lo anunciado, la vacuna se fabricaría en la Argentina y México sería el responsable de envasarla y distribuirla en toda la región con excepción de Brasil, que ya tiene un acuerdo propio con la misma farmacéutica firmado en junio pasado.

Sylvia Varela informó que Panamá, El Salvador, Colombia y Chile ya se comunicaron para interiorizarse del proyecto y recibir las potenciales vacunas contra el nuevo coronavirus.

La vacuna de AstraZeneca es una de las que están en diversas etapas de ensayo en todo el mundo. El laboratorio cerró una serie de acuerdos similares en todo el mundo para distribuir la vacuna experimental contra el Covid-19, la cual ha tenido resultados prometedores en las primeras fases de pruebas.

