El hallazgo de un testamento secreto reavivó la guerra por la herencia de Agnelli

ROMA.- La saga por la millonaria herencia de Giovanni –Gianni- Agnelli, el legendario líder del imperio Fiat, fallecido en enero de 2003, continúa. A más de 20 años de su muerte, apareció ahora un testamento secreto: un pedazo de papel, al parecer, inédito, escrito de puño y letra por él que, según los abogados de su hija Margherita, podría significar un giro en la batalla legal que sacude a una de las familias más ricas del país y símbolo del capitalismo en Italia.

Las raíces de la guerra de los Agnelli, dinastía industrial y de las más poderosas del país, se remontan a 2003, cuando murió el denominado “Avvocato”. Eran tiempos de crisis y vacas flacas en Fiat y al año siguiente su hija Margherita estipuló un acuerdo por el cual renunciaba a la herencia a cambio de 1200 millones euros. Pero después descubrió la existencia de cuentas en el exterior que el padre había puesto bajo sociedades offshore que, al parecer, desconocía y, además, la situación financiera fue transformándose, para mejor. Fue así que en 2007 puso en marcha una acción legal para obtener un informe “claro y detallado” de la fortuna de su progenitor, que no prosperó.

Más tarde, su madre y viuda de Gianni, Marella Agnelli Caracciolo (quien falleció en 2019), nombró únicos herederos a sus nietos (y primeros tres hijos de Margherita) John, Lapo y Ginevra. Algo que hizo que Margherita volviera a la carga y saliera a recurrir la validez de esos testamentos, para defender los intereses de sus otros cinco hijos.

Tras su primer matrimonio con el periodista y escritor Alain Elkann, Margherita, hoy de 69 años, se casó en segundas nupcias con un exejecutivo y conde franco-ruso, Serge de Phalen, con quien tuvo otros cinco hijos: Maria, Pietro, Anne, Sofia y Tatiana. Y junto a ellos emprendió la batalla legal contra John -el heredero de la dinastía- y sus dos hermanos Lapo y Ginevra.

El testamento hológrafo secreto que los abogados de Margherita presentaron ahora ante un tribunal de Turín son diez renglones escritos por Agnelli el 20 de enero de 1998. Allí el carismático Gianni indicaba que “modificando otras disposiciones precedentes”, dejaba a su hijo Edoardo su cuota, equivalente al 25%, en la sociedad “Diciembre”, es decir, la histórica caja fuerte que a través de Exor controla el imperio de la familia (que incluye, entre otros, Stellantis, Ferrari y Juventus).

“Estoy seguro de que los demás parientes, ya propietarios cada uno de una cuota de la misma entidad, aceptarán sin contestaciones mi disposición”, añadió, según la nota.

Pero, como es sabido y en una tragedia que hizo que muchos compararan a los Agnelli a los Kennedy, todo cambió apenas dos años después, cuando Edoardo se suicidó tirándose del puente de una autopista.

Para los abogados de Margherita Agnelli y tal como indicó el Corriere della Sera, este testamente secreto -descubierto en un allanamiento realizado por la policía financiera-, podría valer casi 50.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque demostraría que “las últimas voluntades” de Gianni Agnelli “fueron traicionadas” e “ignoradas” y que, en verdad, el gran patrón de la Fiat quería darle a John Elkann solamente una cuota minoritaria del imperio.

El supuesto testamento ológrafo de Gianni Agnelli

Para los letrados que defienden a los tres hermanos Elkann, no obstante, este pedazo de papel y supuesto testamento inédito “no incide de ningún modo” en la sucesión.

“Al momento de la muerte dell’Avvocato, en efecto, Edoardo ya había fallecido: en consecuencia las participaciones en Diciembre habían sido transmitidas a su mujer Marella y a su hija Margherita”, explicaron. “La gestión de la sucesión Agnelli fue luego definida con el acuerdo de 2004, tras el cual Margherita definitivamente salió del capital de Diciembre, habiendo por otra parte considerado en ese momento que Fiat era una empresa al borde de la bancarrota”, recordaron.

Destacaron, además, que “ya transcurridos 20 años de la muerte de Gianni Agnelli, cualquier pretensión de terceros sobre su patrimonio en todo caso se encontraría extinguida”. “La iniciativa, por lo tanto, parece más bien destinada a generar confusión mediática, que a una rigurosa profundización jurídica de las normas aplicables”, concluyeron.