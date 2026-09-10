El heredero oculto de Kim Jong Un: la incógnita que vuelve a sacudir la sucesión en Corea del Norte

SEÚL.– Se abrió una incógnita acerca de la sucesión en Corea del Norte. El Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano (NIS) informó que intenta determinar si el líder tiene un hijo varón, pero mantuvo su evaluación de que Kim Ju Ae, su hija adolescente de unos 13 años, es la aspirante más probable a tomar el mando cuando su padre deje el poder.

El pronunciamiento del NIS introdujo un matiz importante: incluso si ese hijo existiera, hoy no estaría en condiciones de convertirse en heredero. La agencia aún busca verificar las versiones de que Ju Ae tiene un hermano mayor y señaló que Kim también tiene un hijo menor, cuyo sexo no pudo confirmar.

El líder norcoreano Kim Jong Un recorre el destructor "Kang Kon" durante la ceremonia de puesta en servicio del destructor en el puerto de Wonsan KCNA - KCNA VIA KNS

El comunicado del NIS también pareció responder a una reciente versión de prensa que atribuía a la inteligencia surcoreana la conclusión de que Kim no tiene un hijo varón con su esposa, Ri Sol Ju. La agencia no confirmó ni desmintió de forma directa ese reporte.

La hija, a quien se le atribuyen unos 13 años, apareció por primera vez ante el público a fines de 2022. Desde entonces acompañó a Kim en lanzamientos de misiles, desfiles militares y otros actos destacados. Los medios oficiales la llamaron la hija “más querida” o “respetada” del líder y difundieron imágenes que subrayaron su cercanía con él.

La presencia de Ju Ae tampoco se limita a los desfiles militares. El domingo estuvo junto a su padre en Wonsan, durante la ceremonia de relanzamiento del Kang Kon, un buque de guerra que había naufragado parcialmente. Allí, Kim anunció que buscará convertir a la marina en una fuerza con armas nucleares y afirmó que los destructores de nueva generación deberán integrar el sistema estatal de respuesta nuclear.

Kim Jong Un y a su hija Kim Ju Ae en un acto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Gimnasio de Pyongyang STR - KCNA VIA KNS

Kim declaró que esos buques deberían dar un “golpe retaliatorio” contra los enemigos y que la fuerza naval debía prepararse para una guerra real con sistemas de combate nuclear. El mensaje llegó antes de maniobras navales de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, previstas hasta el viernes en aguas internacionales al este y al sur de la isla surcoreana de Jeju, cerca del extremo sur de la península coreana.

Los ejercicios ensayan una respuesta ante las amenazas militares norcoreanas y se realizan luego de que el presidente estadounidense Donald Trump redujera otros entrenamientos con Corea del Sur en agosto. En aquella ocasión, Trump alegó que esas prácticas podían perjudicar su buena relación con Kim.

Kim Jong Un y a su hija Kim Ju Ae durante una prueba televisada de misiles de crucero estratégicos desde el destructor Choe Hyon STR - KCNA VIA KNS

Para Seúl, el lugar que ocupa Ju Ae en escenas de ese peso ofrece fuertes indicios. El NIS ya había dicho en 2023, a través de un legislador que informó lo tratado en un comité parlamentario, que la joven tenía un hermano mayor. Pero la agencia aclaró entonces que aún verificaba la existencia de un hijo varón de Kim. La actualización de esta semana conserva esa cautela, y coloca, nuevamente, a la adolescente en el centro de las hipótesis sucesorias.

El asunto desafía las reglas no escritas de un país marcado por el patriarcado y el monopolio familiar del poder. Kim Il Sung fundó Corea del Norte en 1948; lo sucedió su hijo Kim Jong Il, y luego Kim Jong Un asumió tras la muerte de su padre en 2011. Algunos expertos dudan de que funcionarios norcoreanos de mayor edad acepten la autoridad de una mujer. También advierten que, si Ju Ae se casa con un hombre de otra familia y transmite el poder a un hijo, quedaría en cuestión la continuidad de la dinastía.

Kim Jong Un y su hija Kim Ju Ae asisten al desfile militar para conmemorar el IX Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea en la Plaza Kim Il-sung en Pyongyang STR - KCNA VIA KNS

Otros creen que Kim, de 42 años, es demasiado joven para nombrar formalmente a un sucesor, porque eso podría debilitar su autoridad absoluta. No existe una designación pública ni una confirmación sobre los hermanos de Ju Ae. Pero sus apariciones seleccionadas, el trato excepcional de la propaganda estatal y su lugar junto a Kim en anuncios estratégicos la convirtieron en la figura más observada de la próxima generación de la dinastía.

Agencias AP y AFP