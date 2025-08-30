Kim Jong-un les prometió una “vida hermosa” a las familias de los “mártires” norcoreanos que combatieron contra Ucrania

SEÚL.- El líder norcoreano, Kim Jong-un, prometió “una vida hermosa” a las familias de los “mártires” de su país que murieron luchando por Rusia en la guerra frente Ucrania, informaron ayer los medios estatales, y los felicitó por el heroísmo de sus hijos y maridos.

Kim recibió el viernes a las familias de los soldados y expresó su “dolor por no haber podido salvar las preciosas vidas” de los caídos que sacrificaron sus vidas para defender el honor del país, informó la agencia de noticias estatal KCNA.

En esta foto difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) el 30 de agosto de 2025, se ve al líder norcoreano Kim Jong-un entregando un retrato a la familia de un soldad -� - KNCA�

La reunión fue un nuevo homenaje a las soldados que sufrieron numerosas bajas en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania, después de que el líder norcoreano y el presidente ruso, Vladimir Putin, reconocieran en abril la participación de tropas norcoreanas en la guerra.

Alianza militar

Las heroicas hazañas de los soldados y oficiales fueron posibles gracias a la fuerza y el valor que les dieron las familias, que son “las personas más tenaces, patriotas y justas del mundo”, dijo Kim a los padres, esposas e hijos de los militares, según la KCNA.

La televisión estatal norcoreana mostró a Kim haciendo una profunda reverencia a los familiares, que parecían embargados por la emoción durante el acto.

La misma emisora emitió ayer un documental de 25 minutos que incluía imágenes de soldados que supuestamente participaron en la “Operación de Liberación de Kursk” para expulsar a los soldados ucranianos de la región rusa fronteriza con Ucrania.

Esta imagen, tomada el 29 de agosto de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong-un abrazando a un familiar de un soldado STR� - KCNA VIA KNS�

Durante el video, se aseguraba que Kim tomó la decisión de desplegar soldados en Rusia el pasado agosto, revelando por primera vez que la medida se tomó dos meses después de que él y Putin firmaran un tratado de seguridad que incluía un pacto de defensa mutua.

Ayer, el presidente chino Xi Jinping recibió en Tianjin a los primeros líderes extranjeros que participarán en una cumbre internacional para promover una gobernanza mundial alternativa a la occidental. Luego se espera que tanto Kim como Putin participen de un desfile militar el miércoles.

Será la tercera vez que los mandatarios se encuentran en los últimos dos años, durante los cuales han fortalecido significativamente su alianza militar.

Esta imagen, tomada el 29 de agosto de 2025, muestra al líder norcoreano Kim Jong-un entregando un retrato de un soldado a su familia STR� - KCNA VIA KNS�

Los dos países no revelaron públicamente la magnitud del despliegue ni las bajas sufridas por los soldados norcoreanos en su despliegue en Ucrania.

Según la agencia de inteligencia surcoreana, de un despliegue total de 15.000 soldados, unos 600 han muerto. Sin embargo, los servicios de inteligencia occidentales calculan más de 6.000 bajas.

Agencias AFP y Reuters