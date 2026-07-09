El insólito regalo de Erdogan que descolocó a los líderes de la OTAN

BRUSELAS.– Un gesto protocolar terminó generando incomodidad diplomática en la última cumbre de la OTAN. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sorprendió a los líderes de la Alianza Atlántica al obsequiarles un revólver con munición real, un regalo inusual que derivó en problemas logísticos y cuestionamientos políticos al momento de abandonar Ankara.

El episodio salió a la luz cuando el primer ministro británico, Keir Starmer, reveló que cada jefe de Estado y de gobierno recibió una pistola personalizada con su nombre, acompañada por una caja de balas. Según explicó a periodistas durante su vuelo de regreso, optó por dejar el arma en Turquía, ya que ingresarla en Reino Unido habría violado la legislación vigente.

Para Starmer, la cumbre en Ankara marcó además su última participación en un gran foro internacional antes de dejar el cargo, tras haber anunciado su renuncia semanas atrás.

El detalle de que las armas fueran plenamente funcionales complicó a varias delegaciones, obligadas a decidir entre dejarlas en territorio turco, almacenarlas en embajadas o someterlas a estrictos controles aduaneros. En algunos casos, como el del primer ministro belga Bart De Wever, el revólver fue entregado a las autoridades aeroportuarias para su resguardo, mientras que otros países evaluaban su inutilización o traslado bajo protocolos especiales.

: Un revólver de los que le regaló Erdogan a los líderes de la OTAN

Las imágenes difundidas por algunas delegaciones permitieron identificar el modelo entregado: un Gumusay .357 Magnum, un revólver de seis disparos fabricado en Turquía en la década de 1990 por la empresa estatal MKE. El arma se presentaba en una caja de madera decorada con la bandera turca y el emblema de la OTAN, junto a una inscripción que destacaba su carácter de producto nacional.

Fuentes diplomáticas interpretaron el gesto como un intento de Ankara de promocionar su industria de defensa, que en los últimos años se convirtió en una herramienta clave de su política exterior. De acuerdo con datos del Small Arms Survey, Turquía se ubicó entre los principales exportadores mundiales de armas pequeñas entre 2019 y 2024, con ventas que alcanzaron los 3000 millones de dólares en ese período.

Aun así, el regalo generó desconcierto entre varias delegaciones. “¿Por qué un arma?”, fue una de las preguntas más repetidas en los pasillos de la cumbre, según coincidieron distintas fuentes. Si bien el intercambio de presentes es habitual en encuentros internacionales, la elección de un revólver cargado aparece como un hecho inédito en este tipo de foros.

Revólveres como souvenir diplomático en una cumbre marcada por tensiones

Las respuestas oficiales fueron escasas. Los equipos de Erdogan no ofrecieron explicaciones sobre el significado del obsequio, mientras que varias capitales europeas optaron por el silencio. En otros casos, se intentó restar importancia al episodio y tratar los revólveres como piezas protocolares o de colección.

El simple traslado de estos objetos implicó trámites complejos, permisos especiales y, en algunos casos, la intervención directa de fuerzas de seguridad. Expertos señalan que este tipo de gestos, lejos de ser neutros, pueden interpretarse como mensajes estratégicos en un escenario global atravesado por conflictos y competencia geopolítica.

Algunos líderes ya definieron el destino de sus regalos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planea donar el suyo a un museo militar, mientras que el de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quedó almacenado junto a otros presentes de Estado. En tanto, autoridades de Países Bajos indicaron que el arma recibida sería inutilizada.

Cumbre de la OTAN marcada por tensiones y un insólito gesto diplomático SAUL LOEB - AFP

El contexto en el que se produjo el gesto amplificó su impacto. La cumbre se desarrolló en un momento de tensión para la OTAN, marcada por las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, para que los aliados incrementen su gasto en defensa, y por las diferencias estratégicas sobre Ucrania, Irán y el rol de Washington en Europa.

En ese escenario, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, buscó transmitir una imagen de cohesión al asegurar que la alianza sale fortalecida del encuentro, pese a las divergencias internas.

Agencias AFP y Reuters