Qué pasó con Lucas Gámez, el niño argentino que encontraron muerto tras los terremotos en Venezuela

Lucas Gámez, el niño argentino de nueve años desaparecido tras los terremotos que sacudieron Venezuela a fines de junio, fue encontrado muerto el miércoles. Después de dos semanas de un intenso operativo de rescate y de una campaña que movilizó a miles de personas dentro y fuera del país, el menor fue encontrado sin vida entre los escombros de un edificio en el estado de La Guaira, la zona más afectada por los sismos.

La noticia fue confirmada por la Cancillería argentina a LA NACION. El hallazgo se produjo apenas un día después de que Lucas cumpliera nueve años, fecha que su familia había conmemorado frente al lugar donde continuaban las tareas de búsqueda, con la esperanza de volver a abrazarlo con vida.

La familia de Lucas Gámez le había festejado su cumpleaños en medio del operativo

Cómo desapareció Lucas

Lucas había nacido en Buenos Aires en 2017. Sus padres, Blancalida Martínez Coronado y Marcos Gámez, ambos venezolanos, se habían radicado en la Argentina en 2013, donde permanecieron durante más de una década. Sin embargo, a comienzos de este año decidieron regresar a Venezuela por motivos personales y establecerse nuevamente en Caracas.

El 24 de junio, feriado en el país por el aniversario de la Batalla de Carabobo, el niño viajó junto a uno de sus tíos a La Guaira para pasar el día en la playa. Según reconstruyó la familia, ambos regresaron al departamento donde se alojaban pocos minutos antes de que un doble terremoto, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocara el derrumbe de edificios y severos daños en distintos sectores del estado costero.

Desde entonces, Lucas permanecía desaparecido.

Lucas Gámez junto a su madre Blancalida Martínez Coronado

Dos semanas de una búsqueda contrarreloj

Durante los días posteriores al desastre, equipos de rescate venezolanos e internacionales trabajaron sin descanso entre los escombros del edificio donde se creía que había quedado atrapado.

La esperanza de encontrarlo con vida creció cuando los especialistas detectaron una fuente de calor corporal a unos diez metros de profundidad y lograron ubicar el teléfono celular del niño en ese mismo sector. Incluso se construyó un túnel para intentar acceder al lugar donde se presumía que podían encontrarse sobrevivientes.

Los rescatistas también realizaron pruebas acústicas para intentar detectar signos vitales, aunque con el paso de las jornadas las posibilidades de hallar personas con vida comenzaron a disminuir.

En apoyo al operativo, la Argentina envió brigadas especializadas en rescate urbano, personal militar preparado para catástrofes, médicos, enfermeros, ambulancias y equipamiento sanitario mediante aeronaves de la Fuerza Aérea, Aerolíneas Argentinas y un avión Embraer.

Finalmente, un grupo de rescatistas brasileños logró recuperar el cuerpo del niño entre los restos del edificio.

La declaración de Marcos Gámez, papá de Lucas

Un cumpleaños marcado por la esperanza

Mientras continuaban las tareas de búsqueda, el lunes la familia decidió celebrar el noveno cumpleaños de Lucas frente al edificio derrumbado.

Su madre llevó una torta con una vela y, junto a familiares y allegados, cantó el feliz cumpleaños con la ilusión de que el niño pudiera ser encontrado con vida.

“Feliz cumpleaños hijo, así honramos tu vida, que pronto abrazaremos”, había escrito ese día en sus redes sociales.

La imagen que compartió la madre de Lucas por su cumpleaños Redes

Además, durante las últimas semanas compartió mensajes diarios para informar sobre el avance del operativo y mantener viva la esperanza. También difundió videos enviados por compañeros de escuela y amigos de Lucas, quienes le dedicaron mensajes de apoyo y pidieron por su regreso.

Horas antes de conocerse el desenlace, la mujer había anunciado que se alejaría temporalmente de las redes sociales debido a los comentarios y especulaciones que circulaban sobre el caso.

El mensaje que publicó la madre de Lucas Instagram

El mensaje del padre tras la confirmación

Luego de que se confirmara el hallazgo, Marcos Gámez habló con la prensa y expresó el dolor de la familia.

Explicó que lograron encontrar el cuerpo de su hijo “no como querían”, aunque destacó que durante toda la búsqueda intentaron transmitir un mensaje de fe y esperanza para todas las familias que seguían esperando noticias de sus seres queridos.

El padre de Lucas Gámez, el niño argentino que fue rescatado sin vida entre los escombros

También sostuvo que Lucas había viajado a La Guaira únicamente para disfrutar de un día de playa y que la tragedia alcanzó a muchas otras personas, por lo que pidió no centrar la atención únicamente en su caso sino en todas las víctimas del desastre.

El padre informó además que los restos del niño serán trasladados a Caracas para su sepultura y agradeció el trabajo realizado por los bomberos y rescatistas de distintos países que participaron del operativo, muchos de los cuales trabajaron durante días removiendo escombros para intentar localizar sobrevivientes.