El primer test internacional del papa León XIV: cómo será su viaje a Turquía y el Líbano

ROMA.– Bajo los reflectores del mundo, León XIV, el primer Papa estadounidense, emprende este jueves el primer viaje internacional de su pontificado. En seis días visitará Turquía -potencia regional de 86 millones de habitantes, de mayoría musulmana-, y al diminuto Líbano, inmerso en el conflicto de Medio Oriente -bajo bombardeo israelí casi a diario pese a un cese del fuego en noviembre pasado, según Naciones Unidas-, donde llevará un mensaje urgente de paz, diálogo y unidad.

Se trata de dos viajes “heredados” de su predecesor, Francisco, quien murió el 21 de abril pasado. Él deseaba viajar a Turquía para recordar el 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea (que reunió a más de 300 obispos cristianos del este del Imperio Romano en el año 325) y al pequeño y castigado Líbano.

Conductores pasan frente a una cartelera que muestra una imagen del papa León XIV en Beirut, el 25 de noviembre de 2025 JOSEPH EID� - AFP�

En buen estado físico -hace deporte al menos una vez por semana en Castelgandolfo (tenis y natación)- y 70 años cumplidos en septiembre pasado, en su primer test internacional, León XIV tendrá una agenda tan intensa y frenética como la que solía tener su predecesor argentino.

Pero habrá diferencias y no sólo por su estilo más sobrio y cauto. En este viaje, por ejemplo, no se oirá al Pontífice hablar en italiano, el idioma de Roma, todo un cambio. Los cinco discursos y dos saludos que brindará en Turquía serán en inglés -lengua natal del Papa nacido en Chicago-, y los seis discursos y dos saludos que pronunciará en el Líbano serán en inglés los de tipo civil y en francés los religiosos, adelantó el vocero papal, Matteo Bruni, al ilustrar este primer viaje internacional.

Pese a que el sur de la capital libanesa, Beirut, fue bombardeada días atrás por Israel, que mató al número dos del grupo terrorista chiita Hezbollah, Bruni aseguró que nunca se pensó posponer el viaje. Evitó hablar de preocupación y, sin dar precisiones, aseguró que “se tomaron todas las preocupaciones de seguridad necesarias”.

Una fotografía muestra un cartel con un retrato del papa León XIV en Hazmiyeh, al este de Beirut, el 26 de noviembre de 2025 ANWAR AMRO� - AFP�

Si bien el viaje significará una caricia a las minoritarias comunidades cristianas de los dos países -en Turquía, diminuta, representa menos del 1% de la población y en el Líbano, más consistente, aproximadamente el 30-40%, aunque allí no hay censo desde 1932-, el motivo es más bien de carácter ecuménico. Es decir, dar un paso más para un acercamiento con la Iglesia Ortodoxa, separada de la Iglesia de Roma desde el gran cisma del año 1054.

El viernes, el Pontífice celebrará el aniversario del Concilio de Nicea allí donde ocurrió, en la pequeña ciudad de Iznik -a 150 kilómetros de Estambul- donde insistirá en la necesidad de unidad entre los cristianos. Y el domingo, la fiesta de San Andrés, hermano de San Pedro y Patrono del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, en manos del patriarca Bartolomé I.

En Turquía se estima que hay unos 150.000 cristianos, de los cuales 33.000 son católicos, la mayoría, extranjeros, y divididos en cuatro ritos: latino, caldeo, siríaco, armenio.

El papa León XIV saluda a su llegada a la audiencia general semanal en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 26 de noviembre de 2025 Alessandra Tarantino� - AP�

Será la quinta visita a Turquía de un pontífice luego de la de Francisco en 2014, Benedicto XVI en 2006, Juan Pablo II en 1979 y Pablo VI en 1967. Y servirá, también, para estrechar lazos con el mundo islámico, insistiendo en la necesidad de un diálogo interreligioso directo, tolerancia y el rechazo a cualquier uso de la religión como pretexto para la violencia.

En este sentido, la visita de León se da en un clima muy distinto al que hubo en 2006 cuando Benedicto XVI fue a Turquía bajo la sombra del enojo provocado por un discurso pronunciado meses antes en Ratisbona, Alemania, cuando vinculó al profeta Mahoma con la violencia. Esa vez, el papa alemán logró cicatrizar las heridas cuando rezó hacia La Meca al visitar la Mezquita Azul de Estambul, un gesto que valió más que mil palabras. Como hizo Francisco, León también tiene previsto visitar este magnífico templo este sábado.

Las relaciones con Turquía

Como en los anteriores viajes papales, León XIV comenzará su gira con una primera escala más “política” en Ankara, la capital de Turquía. Allí aterrizará este jueves después del mediodía local (6 en la Argentina). Luego de visitar el mauseleo de Mustafá Kemal Atatürk, el padre y fundador de la república, se reunirá con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en el poder desde agosto de 2014 y en su tercer mandato.

Erdogan, figura clave en la caída de los Al-Assad en Siria y fundador y líder del Partido Justicia y Desarrollo (AKP), de inspiración islámica, recibirá a León en el Palacio Presidencial: un edificio faraónico que había inaugurado en su viaje de 2014 Francisco, de 300.000 metros cuadrados, 1150 cuartos y rodeado de polémicas no sólo por haber costado 615 millones de dólares, el doble de lo proyectado al principio, sino también por haber tirado abajo una inmensa área verde de la zona. Este complejo fue bombardeado durante el fallido golpe de Estado para derrocar a Erdogan, “el sultán”, en julio de 2016.

El abad del monasterio cristiano ortodoxo de la Santísima Trinidad, Kassianos Nikolar, en Estambul, Turquía, el 14 de noviembre de 2025 Francisco Seco� - AP�

León visitará luego al presidente del denominado “Diyanet”, el Ministerio de Culto, Safi Arpagus. Pese a que el 99% de la población es musulmana (la mayoría sunnita), Turquía es un Estado laico desde 1924, cuando Ataturk abolió el califato. Si bien desde entonces es oficialmente un Estado secular con libertad religiosa y de culto, en la práctica no es tan así. Hay mucho control y sólo tienen el estatus jurídico de minoría tres grupos reconocidos: cristianos armenios apostólicos, cristianos greco-ortodoxos y judíos.

No obstante, bajo el gobierno de Erdogan en los últimos años la situación de la súper-minoría cristiana ha mejorado porque su partido conservador ve a la religión en forma positiva. “Ya no es necesario identificar tu religión en tu cédula de identidad, como en el pasado”, explicó a LA NACION Jean-Marc Balhan, jesuita belga que vive en Turquía desde 2001, presidente de la Unión de Religiosos de Turquía.

“Turquía quiere ser vista como un país donde hay libertad religiosa”, dijo el padre Balhan, en diálogo telefónico desde Ankara. “Cuando celebramos misas y celebraciones, por ejemplo, siempre tenemos policías cerca para asegurarnos de que no haya problemas. Turquía teme tener mala reputación por no proteger a las minorías y a los cristianos, así que hace todo lo posible para garantizar que estemos bien protegidos y que no nos pase nada”, agregó.

Un fiel besa la estatua de San Charbel, un monje maronita del siglo XIX, en su santuario en la aldea norteña de Annaya, Líbano, el sábado 15 de noviembre de 2025 Hassan Ammar� - AP�

El padre Balhan subrayó que la gran paradoja es que, en el pasado, Asia Menor, encrucijada de religiones, contaba cientos de iglesias armenias y griegas. Pero hoy en día la mayoría están en ruinas o han sido transformadas en mezquitas. La más famosa es Santa Sofía en Estambul, que fue una catedral ortodoxa griega hasta la conquista Otomana en el siglo XV, cuando se transformó en mezquita. En 1935, Atatürk la convirtió en museo, hasta que en 2020 Erdogan la volvió a transformar en mezquita, una medida que provocó polémicas y una fuerte oposición de los líderes ortodoxos. Para Balhan, que enseña Estudios Islámicos en París, se trató de una “postura nacionalista” que se adoptó “por razones políticas”.

Convencido de que en verdad “el enemigo de la cristiandad en Turquía no es el islam, sino el nacionalismo, porque para muchos ser turco significa ser musulmán”, el padre Belhan aseguró que la visita de León XIV es bienvenida en ese país.

Un hombre enciende velas dentro de una cueva que la tradición local identifica como el sitio del primer milagro de Jesucristo, en Líbano, el 16 de noviembre de 2025 Hassan Ammar� - AP�

“Han transformado completamente a Iznik (la actual Nicea) y reorganizado las excavaciones, y muchos esperan que, tras su visita, los turistas también peregrinen allí”, contó.

Desde el punto de vista político, subrayó que las relaciones entre el Vaticano y Turquía son “bastante buenas, especialmente en el contexto de lo que está sucediendo en Medio Oriente, con la guerra en Gaza”.

“El Papa es bienvenido especialmente por su papel en Medio Oriente”, aseguró, “ya ​​que atrae la atención del mundo hacia la difícil situación de los palestinos. Y la situación de los palestinos es un tema muy delicado en Turquía”.