El jefe de la inteligencia interior británica confirma la intervención rusa “con bastante fuerza” en el Brexit

LONDRES.– El jefe de la inteligencia británica, Ken McCallum, confirmó este martes que hubo injerencia rusa en el referéndum del Brexit, la consulta que determinó el abandono de Gran Bretaña de la Unión Europea, como se sospechaba desde la sorpresiva votación de 2016.

Las declaraciones de McCallum se dieron al día siguiente de que el primer ministro británico, Andy Burnham, dijera públicamente que estaba “claro” que Moscú había interferido en la dramática decisión de hace diez años, cuando los británicos resolvieron separarse del bloque regional del que eran miembros desde 1973.

Según relata The Guardian, durante una presentación anual sobre la evaluación de amenazas, el director del MI5 declaró que los medios de comunicación en inglés de propiedad rusa RT y Sputnik “intervinieron con bastante fuerza en torno a la época del referéndum” mediante reportajes sesgados contrarios a la inmigración y a la UE.

El director general del MI5, Ken McCallum Jonathan Brady - PA Pool

McCallum dijo que también hubo “un segundo frente de interferencia intentado a través de trolls””: un número indeterminado de cuentas falsas en redes sociales –sobre todo en X- que buscaron influir en el resultado.

Sin embargo, dijo que no se debía exagerar el impacto de la intromisión. Si bien era un “hecho de dominio público” que hubo injerencia, sugirió que los trolls rusos estarían encantados de volver a ser noticia, “a pesar de lo poco impresionantes que fueron” sus esfuerzos.

“Existe una diferencia realmente importante entre intentar interferir y lograr alterar el resultado (…) Me preocupa un poco que hagamos el juego a nuestros adversarios al hacer que estos trolls parezcan gigantescos”, precisó.

Ninguna de las dos tácticas, las redes y los reportajes, fue especialmente sofisticada ni exitosa, afirmó el jefe de inteligencia. Existía una gran diferencia entre “lo que pudo haberse intentado y lo que realmente sucedió”.

El primer ministro Andy Burnham durante su presentación del lunes en el Parlamento - - House of Commons

Ambos intentos de interferencia ya habían sido señalados en estudios publicados en años posteriores a la votación del Brexit, señaló The Guardian. El grupo de campaña digital 89up informó que RT y Sputnik habían publicado 261 artículos -en su mayoría engañosos- centrados en la inmigración y otras cuestiones contrarias a la UE.

Ejército de trolls

Otros estudios documentaron la existencia de un “ejército de trolls” compuesto por cuentas rusas vinculadas al Estado que tuitearon sobre el referéndum en los días previos a la votación, aunque las estimaciones sobre el número de cuentas activas han variado enormemente.

Las declaraciones del lunes de Burnham, cuando dijo que no había dudas de la interferencia rusa, reavivó las acusaciones hacia el Kremlin. Burnham ha sido el primer líder británico en plantear la idea de una posible reintegración del país a la Unión Europea.

“Al llegar a Downing Street, planteé la siguiente pregunta: ¿hubo injerencia de Rusia en el referéndum de 2016? Y recibí una respuesta clara: sí, la hubo”, dijo Burnham en el podcast “The Rest Is Politics” difundido el lunes.

Una manifestación en contra del Brexit (Archivo)

“Es importante establecer claramente estos hechos (...) y ayudar a los votantes de Alemania y Francia a comprender que parte de esta dinámica política está siendo alimentada por nuestros enemigos, es decir, Rusia”, explicó el dirigente, que llegó a la jefatura del país en julio.

Burnham anunció en septiembre que Gran Bretaña iba a dotarse de una organización encargada de combatir la desinformación procedente de “actores hostiles” como Rusia. Asimismo, afirmó en el podcast que el canciller alemán Friedrich Merz le dijo que la AfD, partido antiinmigración y prorruso, estaba claramente financiado por Moscú.

Tras hablar en el podcast, Burnham dijo en el Parlamento que presionaría para lograr un acuerdo que mejore las relaciones comerciales con la UE en una cumbre el mes que viene, y pidió a los legisladores que lo respalden en el fortalecimiento de los vínculos con el bloque.

Agencias AFP y Reuters