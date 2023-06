El jefe del grupo Wagner rompió el silencio y explicó los motivos de su revuelta contra el Kremlin

escuchar

MOSCÚ.- El jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, cuyo paradero se desconoce, rompió el silencio y envío un mensaje de audio de 11 minutos en el que denunció que el Kremlin había decidido disolver al escuadrón el 1 de julio tras argumentar “intrigas” y apuntó contra la guerra en Ucrania.

Prigozhin publicó hoy un audio difundido en la aplicación Telegram dando su versión de lo que sucedió en Rusia en los últimos días, en donde explicó que el objetivo de la rebelión del fin de semana era salvar a su grupo paramilitar, no derrocar al gobierno de Moscú.

En esta foto tomada de un vídeo difundido por Prigozhin Press Service, Yevgeny Prigozhin, propietario de la empresa militar Wagner Group, graba sus discursos en vídeo en Rostov del Don, Rusia, el sábado 24 de junio de 2023 Prigozhin Press Service

El grupo Wagner “debía dejar de existir el 1 de julio de 2023″ por órdenes de las autoridades rusas, que llamaron a sus miembros a sumarse a las fuerzas militares rusas, indicó Prigozhin, “pero todos los empleados se negaron a firmar el contrato con el Ministerio de Defensa” y “solo el 1- 2% decidió alistarse en el ejército ruso”.

El líder del grupo paramilitar relata que en un primer momento, la idea era ir a Rostov el 30 de julio y transferir sus vehículos al Ministerio de Defensa, pero el grupo fue blanco de “un ataque con misiles, seguido de un ataque con helicópteros”.

“Murieron unos 30 combatientes de Wagner. Esto desencadenó la decisión inmediata de salir antes y responder militarmente”, esclareció.

“El objetivo era no permitir la destrucción de Wagner y responsabilizar a aquellos que con sus acciones poco profesionales cometieron un gran número de errores durante la Operación Especial. Todos los militares encontrados en el camino apoyaron esto”, agregó.

Las columnas que marcharon durante 24 horas, una en dirección a Rostov y otra a Moscú, se detuvieron cuando reconocieron que “se derramaría mucha sangre en una próxima batalla. Decidieron que la demostración de la protesta era suficiente y dieron media vuelta”.

Y aclaró: “Querían demostrar su porte, no sobrepasar la autoridad en Rusia”.

Yevgeny Prigozhin, propietario de la compañía militar Grupo Wagner, a la derecha, se sienta en un vehículo militar y posa para una selfie con un civil en una calle de Rostov en el Don, Rusia,e l sábado 24 de junio de 2023 antes de abandonar una zona del cuartel general del Distrito Militar Sur de Rusia.

En su mensaje grabado, Prigozhin asegura que la ayuda del mandatario bielorruso Alexander Lukashenko, que actuó como mediador para pausar el conflicto, surgió luego de que este se ofreciera a “encontrar soluciones para que Wagner siguiera funcionando legalmente”.

El motín del grupo Wagner expuso “graves problemas de seguridad en todo el país”, señaló Prigozhin, quien apuntó que si su grupo hubiera estado al frente de la ofensiva en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022, “la operación especial podría haber terminado en 1 día”.

La última vez que se supo del líder ruso fue el sábado cuando se lo vio sonriendo en la parte trasera de un todoterreno mientras abandonaba la ciudad meridional de Rostov del Don, capturada por sus hombres antes de que les ordenara retirarse.

Horas después del inicio de la rebelión y ante el avance de las unidades del Grupo Wagner hacia Moscú, el Kremlin anunció un acuerdo que implica que Prigozhin se marchará a Bielorrusia, así como la retirada de cargos por traición contra él y garantías de no encausar a los miembros del grupo de mercenarios por sus acciones.

El presidente ruso Vladimir Putin, a la derecha, y el presidente bielorruso Alexander Lukashenko hablan durante su reunión en la residencia Bocharov Ruchei en la ciudad turística de Sochi, Rusia, el viernes 9 de junio de 2023. Gavriil Grigorov - Pool Sputnik Kremlin

Tras el acuerdo, Prigozhin dio orden a los miembros del grupo a abandonar las posiciones tomadas durante su avance, incluido su repliegue del centro de la ciudad de Rostov del Don, de cara a una reducción de las tensiones, derivadas de su lucha contra la cúpula del Ministerio de Defensa y el Ejército ruso en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

No obstante, este lunes fuentes judiciales de Moscú aseguraron que existen investigaciones en curso contra Prigozhin, a pesar del acuerdo con las autoridades rusas.

En el audio, Prigozhin no reveló su paradero, mientras el servicio de prensa del presidente bielorruso Alexander Lukashenko dijo que no sabe si el líder llegó o no a Bielorrusia.

Así lo informó el medio ruso Fontanka, que intentó contactarse con la oficina del mandatario, recibiendo como respuesta “no hay información de este tipo” cuando se le preguntó sobre la presencia del jefe de Wagner en Bielorrusia.

Agencia Reuters y AFP

LA NACION

