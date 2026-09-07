El Kremlin dijo que “no descarta” una reanudación de las negociaciones entre Moscú, Kiev y Washington

MOSCÚ.- El Kremlin señaló el lunes que “no descarta” una reanudación de las negociaciones entre Moscú, Kiev y Washington para encontrar una salida a la guerra en Ucrania, tras la visita de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

“Tampoco descartamos la reanudación del formato tripartito, pero aún es demasiado pronto para hablar del lugar y de las fechas concretas”, declaró a los periodistas el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Peskov, que se negó a entrar en detalles sobre el contenido de las últimas propuestas de paz estadounidenses o sobre cuáles son las cuestiones pendientes más difíciles de resolver, afirmó que el Kremlin ‌no descartaba una llamada telefónica entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y ⁠el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar el viaje de ‌los enviados estadounidenses.

“Sin duda, cualquier intento (...) representa un pequeño paso ⁠hacia la paz, y valoramos enormemente los ⁠esfuerzos de los negociadores estadounidenses por construir la paz”, dijo Peskov a la prensa. “El propio presidente Putin ha afirmado que valora mucho los esfuerzos del presidente Trump y que le agradece su compromiso con este ‌camino hacia la paz”, agregó.

Según reportes del diario The Kyiv Independent, el presidente Donald Trump mantendrá hoy una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin y con su par ucraniano, Volodimir Zelensky.

Negociaciones

Witkoff y Kushner mantuvieron el domingo una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en Kiev, en el marco de un nuevo intento de Washington por destrabar las negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia, después de un encuentro de más de tres horas con Vladimir Putin en Moscú que terminó sin anuncios concretos de avances.

Witkoff calificó de “significativa, sustanciosa e importante” la primera ronda de conversaciones con Zelensky y su equipo, y aseguró que las partes están “muy animadas” y dispuestas a continuar las discusiones “el tiempo que haga falta”. “Ambas partes tendrán que hacer concesiones y acotar las cuestiones pendientes. Creemos que contamos con los elementos necesarios para lograrlo”, afirmó Witkoff tras reunirse en Kiev. “Es una tarea muy difícil, pero estamos comprometidos, nos importa el asunto y esperamos que esto conduzca a una solución diplomática exitosa y pacífica”, expresó.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, junto a los enviados de Estados Unidos, Jared Kushner y Steve Witkoff, en Kiev Efrem Lukatsky - AP

Kushner, yerno de Trump, sostuvo, por su parte, que espera que el viaje haya permitido “despejar nuevas pistas para avanzar” y afirmó que los enviados estadounidenses “han aprendido mucho” durante su paso por Moscú y Kiev. Además, agregó que Estados Unidos está trabajando en la elaboración de un “paquete de paz”.

Tras esa primera reunión, que incluyó un almuerzo de trabajo y se extendió durante unas tres horas, comenzaron nuevas conversaciones entre los enviados de Washington, la delegación ucraniana y responsables europeos de seguridad. Asesores de seguridad nacional de Gran Bretaña, Francia y Alemania viajaron también a Kiev, en una señal del intento de los principales aliados europeos de Ucrania de acompañar a Zelensky en las negociaciones con Estados Unidos.

Con información de AFP, ANSA y Reuters