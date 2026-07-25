“El miedo la mató”. Cómo un escándalo de exámenes en la India desató una revuelta estudiantil

NUEVA DELHI.– La perspectiva de tener que repetir uno de los exámenes más competitivos de la India era tan abrumadora para Sheikh Sana, de 19 años, que un día antes de la prueba, la presión se volvió insoportable.

En lugar de prepararse de nuevo para el examen, escribió “Lo siento” en una hoja de papel en blanco y se quitó la vida, según informó su familia.

Su muerte, con las de otros estudiantes que aspiraban a ingresar a la facultad medicina y debieron repetir los exámenes tras revelarse una filtración las respuestas, está en el foco de atención de los miles de jóvenes manifestantes que le exigen cuentas al gobierno del premier Narendra Modi.

Jóvenes manifestantes celebran la renuncia del ministro de Educación durante una nueva jornada de protestas en Delhi SAJJAD HUSSAIN - AFP

El ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, renunció este sábado por las marchas. Las protestas, que comenzaron hace dos meses, crecieron desde demandas de medidas por las filtraciones hasta una expresión más amplia de frustración por la educación, las oportunidades y la rendición de cuentas en un país donde el 65% de la población es menor de 35 años.

Más de dos millones de estudiantes presentaron el examen escrito, conocido como Prueba Nacional de Elegibilidad y Admisión (NEET), en mayo. Tras descubrirse la filtración, el gobierno inició una investigación sobre la venta de exámenes, canceló la publicación de los resultados y ordenó una nueva convocatoria en junio, lo que obligó a los candidatos a retomar una intensa preparación.

La familia de Sana, así como las familias de otros dos estudiantes que se suicidaron, atribuyeron sus muertes a la anulación del primer examen y a la incertidumbre que siguió.

“El miedo la mató. El miedo a repetir el NEET”, declaró a Reuters el padre de Sana, Sheikh Jaffar Hussain, en el lugar de protesta de Jantar Mantar, en Nueva Delhi, donde los estudiantes han estado exigiendo responsabilidades por la gestión del gobierno en este asunto.

Un manifestante exhibe un cartel acusatorio contra el primer ministro Modi por el escándalo de los exámenes y la ola de suicidios SAJJAD HUSSAIN - AFP

El gobierno no se ha pronunciado sobre la muerte de los candidatos al examen. Funcionarios policiales de Rajastán, Telangana y Gujarat informaron que habían registrado como suicidios las muertes de Sana y otros dos estudiantes, y que los casos aún se encontraban bajo investigación.

A mediados de mayo, la Oficina Central de Investigación (CBI) de la India anunció que profesores y agentes de centros de tutoría privados habían filtrado el examen, cobrando a los estudiantes grandes sumas de dinero por el acceso a las preguntas. La CBI arrestó a 13 sospechosos, entre ellos un médico y varios profesores.

Modi declaró en un mensaje de video el jueves que le dolía la filtración del examen y prometió tomar medidas estrictas contra los responsables, incluyendo su enjuiciamiento en tribunales especiales. “Sé que la filtración de exámenes no es un asunto común. Y para millones de estudiantes y sus tutores, esto es doloroso”, afirmó.

Aumenta el movimiento de protesta

Esta semana, decenas de miles de personas protestaron en el centro de Delhi, y la policía utilizó cachiporras y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Legisladores de la oposición interrumpieron el Parlamento al hacerse eco de las demandas de los manifestantes para que renunciara el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, está bajo fuego por el caso de los suicidios (Archivo) JOE KLAMAR - AFP

Rahul Gandhi, líder del principal partido de la oposición, el Partido del Congreso, declaró a la prensa que las filtraciones de exámenes habían quedado impunes y que se habían producido más de 150 filtraciones en la última década. Pradhan y su ministerio no respondieron a la solicitud de comentarios sobre filtraciones anteriores.

El Partido de la Cucaracha (CJP), el movimiento de la Generación Z que lidera las protestas en la capital, afirma que 21 estudiantes se suicidaron en casos que, según cree, están relacionados con el fiasco de los exámenes.

Las oficinas del primer ministro, del ministro de Educación y del vocero principal del gobierno no respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters sobre las protestas y las muertes de estudiantes. El martes, Pradhan afirmó que el gobierno estaba comprometido a debatir sobre el examen NEET y a abordar las preocupaciones de la juventud.

En una publicación en su cuenta de X, en la que anunciaba su dimisión, declaró: “Respeto profundamente las aspiraciones, los sentimientos y las legítimas expectativas de la juventud del país".

El gobernador del estado de Telangana (cuarto desde la izquierda) se une a una vigilia de protesta por el escándalo Mahesh Kumar A. - AP

Algunos analistas políticos señalan que los disturbios, que se han extendido a otras regiones de la India, representan un desafío para un gobierno que a menudo ha descrito a la población joven del país como una de sus mayores fortalezas.

“Cuando los jóvenes salen a las calles de Delhi a protestar contra un sistema educativo deficiente, el asunto adquiere una importancia mucho mayor", afirmó Sabyasachi Basu Ray Chaudhury, profesor de ciencias políticas en la Universidad Rabindra Bharati de Calcuta.

Sin embargo, los analistas también señalan que será difícil mermar la popularidad de Modi. En sus 12 años en el cargo, ha superado una serie de importantes movimientos de protesta, incluyendo protestas contra una nueva ley de ciudadanía y reformas agrícolas, sin sufrir daños electorales duraderos.

Feroz competencia por la educación

Para miles de familias indias, el examen de ingreso a la facultad de medicina representa una puerta de entrada a la seguridad financiera, la movilidad social y el prestigio en un país donde la competencia por obtener cualificaciones profesionales es feroz y las oportunidades pueden ser escasas.

Una de las varias noches de protestas consecutivas exigiendo cuentas al gobierno indio en Nueva Delhi Vipin - AP

A pesar del rápido crecimiento económico, la tasa oficial de desempleo juvenil en la India se situó en el 9,9% el año pasado, muy por encima de la tasa general del 3,1%. Según datos del gobierno, solo alrededor del 6% de los candidatos consiguen una plaza en la facultad de medicina a través de este examen.

Las familias a menudo invierten años de ahorros o se endeudan considerablemente para financiar la matrícula, el alojamiento y el material de estudio, con la esperanza de que un hijo ingrese a la facultad de medicina.

En un caso así, Rajesh Kumar, un agricultor del distrito de Jhunjhunu, en el estado noroccidental de Rajastán, declaró que vendió tierras por valor de 2,8 millones de rupias (29.000 dólares) y solicitó un préstamo bancario de 1,1 millones de rupias para apoyar la preparación de su hijo Pradeep Kumar.

El estudiante de 22 años soñaba con ser médico desde niño y se mudó a Sikar, un importante centro de preparación para el examen, según contó su padre. Murió por suicidio el 15 de mayo, días después de que se cancelara la publicación de los resultados.

El fundador del Partido Popular de las Cucarachas (centro, sentado), inicia una huelga de hambre por la ola de suicidios Shonal Ganguly - AP

Sentado en una silla de plástico roja frente a su modesta casa de ladrillo, con un ternero atado cerca, Kumar declaró a Reuters que la cancelación había destrozado a su hijo. “Somos agricultores y tenemos poca educación, pero mi hijo siempre quiso ser médico”, afirmó.

Kumar culpó a lo que él denominó un “fallo del sistema” por la muerte de su hijo y aseguró que no arrojaría sus cenizas al Ganges, como parte de los ritos funerarios hindúes, hasta que el ministro de Educación, Pradhan, renunciara.

El presidente del Tribunal Supremo y el Partido del Congreso han exigido una indemnización para las familias de los estudiantes que se quitaron la vida. El gobierno no ha ofrecido ninguna, pero Kumar, como otros familiares entrevistados por Reuters, dijo que no buscaba dinero. “Quiero que se rindan cuentas”, declaró.

“No pudo luchar más”

Otro estudiante, Kahaan Patel, de 17 años, falleció en Gujarat, estado natal de Modi, días antes de la repetición del examen en junio.

Su padre, Prashant Patel, declaró que su hijo soñaba con estudiar medicina y posteriormente cursar estudios superiores en Estados Unidos. Añadió que, tras el anuncio de la repetición del examen, su hijo intentó prepararse de nuevo, pero no pudo soportar la incertidumbre. “No pudo luchar más, así que se quitó la vida”, dijo Patel.

Un manifestante muestra un cartel con la frase: "En un examen se intenta responder todas las preguntas, en una democracia se responde todas las preguntas" durante una protesta por el escándalo y los suicidios. Shonal Ganguly - AP

La activista educativa Nandita Narain, expresidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad de Delhi, afirmó que las protestas reflejaban la preocupación por la presión que sufren los estudiantes que compiten por un puesto en la universidad, así como el creciente papel de las costosas academias privadas y los intereses comerciales en la educación.

“La juventud india finalmente ha tomado conciencia de la gravedad del problema”, declaró Narain. “La ira que se venía gestando desde hace tiempo ha salido a la luz”.

De vuelta en el lugar de la protesta en Delhi, se colocaron en el escenario dos fotografías de estudiantes que se suicidaron, mientras los manifestantes seguían coreando consignas exigiendo respuestas.