La princesa Haya junto con su marido, el emir de Dubai, en una foto de 2008

LONDRES.- El misterio caso de la princesa Haya, la más joven de las esposas del emir de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktum, capturó la atención de la prensa británica. Varios medios, entre ellos The Guardian, aseguran que la jequesa se refugió en Londres, tras huir de Emiratos Árabes Unidos (EAU, a cuya federación pertenece Dubai) con sus dos hijos -Jalila, de 11 años, y Zayed, de 7- y que planea divorciase a través de la Justicia británica.

De ser cierto, el caso dañaría la imagen del emir, que ya se vio en el punto de mira el año pasado tras el oscuro incidente de la huida y regreso forzado de Latifa, una de sus hijas.

El emir de Dubai se casó con la princesa Haya, hija del fallecido rey de Jordania, en 2004

Según The Sun, la princesa, que vivía en una jaula de oro en Dubai, huyó con una suma cercana a los 35 millones de euros. La aparente huida de la princesa Haya se conoció después de que se notara su ausencia, la semana pasada, en las carreras de Ascot, donde su marido y ella son habituales desde 2004. Haya bint al-Hussein es hija del fallecido rey Hussein de Jordania. Educada en colegios privados de Gran Bretaña y en la Universidad de Oxford, donde se graduó en Políticas, Filosofía y Económicas, es una amazona conocida en los circuitos ecuestres, formó parte del Comité Olímpico Internacional y ha sido embajadora de buena voluntad para el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas.

Las primeras informaciones apuntaban a la posibilidad de que Haya hubiera volado directamente a Alemania, donde residió cuando era soltera, y que habría solicitado asilo en ese país. Radhia Stirling, directora de la ONG Detained in Dubai (Retenidas en Dubai) fue la primera en hacer pública esta versión. "Ya sabemos que la princesa Latifa, la hija del emir de Dubai, huyó de los EAU en busca de asilo y acusó a su padre de abusos innombrables. Ahora, al parecer, la princesa Haya, esposa de Mohammed bind Rashid Al-Maktoum, también habría huido del país y solicitado refugio en Alemania", dijo.

La princesa Haya es una experta amazona; en esta foto de 1999 la hija del difunto rey Hussein, de Jordania monta a su caballo, Ahad, en Amman

La huida de Haya se produce nueve meses después de la rocambolesca huida de la princesa Latifa bint Mohammed, una de las hijas del emir de Dubai, el pasado marzo. La mujer tenía entonces 33 años y denunció en un vídeo que se escapaba de su casa y de su país porque no tenía libertad para moverse y porque ella y alguna de sus hermanas habían sido víctimas de malos tratos. Su barco fue interceptado cuando se hallaba en aguas internacionales, cerca de India, y Latifa fue devuelta a su domicilio.

La princesa Haya posee una casa valorada en 95 millones de euros en Londres, cerca del Palacio de Kensington. Conoció a su esposo en Jerez de la Frontera durante los Juegos Ecuestres mundiales, en 2002. Se casaron dos años más tarde, unidos sobre todo por su pasión compartida por los caballos. De hecho, cuando su cuadra se vio envuelta en un escándalo hace unos años, Mohammed le encargó la investigación a su mujer.

Según The Guardian, las autoridades de Dubai habrían solicitado, a través de canales privados, la intervención en esta disputa del gobierno de Theresa May, para que Haya volviera a los Emiratos Árabes Unidos. El Ministerio de Exteriores británico ha calificado el caso como un asunto privado sobre el que no ha querido pronunciarse. Por su parte, la embajada de los EAU en Londres ha negado haber participado en ningún tipo de conversación oficial relacionada con la presunta presencia de la princesa en Gran Bretaña.

