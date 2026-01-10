en vivo
Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en Estados Unidos y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto
Las repercusiones de la captura del mandatario venezolano, los mensajes en el mundo y las últimas noticias
Trump consolida su alianza con Delcy Rodríguez y busca apoyo de las petroleras para acelerar su plan para Venezuela
WASHINGTON.- Las señales de una nueva era de cooperación entre Estados Unidos y el régimen chavista tras la captura de Nicolás Maduro empiezan a ser cada vez más nítidas. Mientras Donald Trump busca acelerar con las empresas norteamericanas en su ambicioso plan para explotar el petróleo venezolano y desechó su amenaza de una segunda ola de ataques, este viernes ambas administraciones abrieron las puertas a un proceso para reanudar las relaciones diplomáticas, suspendidas desde 2019.
Seguí leyendo
Guiño a Caracas. Trump consolida su alianza con Delcy Rodríguez y busca apoyo de las petroleras para acelerar su plan para Venezuela
Resurgió de las cenizas. Fue un pueblo pesquero, una mega explosión lo hizo casi desaparecer y ahora se erige como una gran urbe
Según un reconocido experto. “Si las protestas en Irán siguen creciendo, este podría ser el final del régimen”
Más leídas de El Mundo
- 1
Deudas con las petroleras: los exorbitantes números que pueden complicar gravemente los planes de Trump para Venezuela
- 2
Qué dijo Diosdado Cabello en su aparición en TV tras la detención de Maduro
- 3
Liberación de presos en Caracas: un soplo de esperanza en medio de años de incertidumbre y tristeza
- 4
León XIV critica el rumbo global y evita mencionar a Trump en su primer gran discurso diplomático