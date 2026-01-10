Estallaron nuevas protestas contra el gobierno en Irán pese al corte de internet y Estados Unidos “apoyó” al pueblo

PARÍS, FRANCIA.- Los iraníes tomaron de nuevo las calles este viernes en el marco del mayor movimiento de protesta contra la República Islámica en más de tres años y a pesar del apagón de internet que impusieron las autoridades como parte de una represión que hasta el momento dejó decenas de muertos.

El pueblo iraní reclama en las calles de Teherán y otras ciudades el fin del sistema teocrático chiita al grito de “muerte al dictador” y con quemas de imágenes de la máxima autoridad. Ya van casi dos semanas de las movilizaciones -inicialmente vinculadas al malestar por la carestía de la vida- y cada vez aumenta más la tensión.

En el distrito de Sadatabad de Teherán, los manifestantes marcharon dando golpes a cacerolas y gritando lemas contra el gobierno como “muerte a Jamenei”, en referencia al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, mientras los conductores tocaban la bocina en señal de apoyo, según videos que transcendieron.

En otras imágenes publicadas en redes sociales se veían protestas parecidas en otras partes de la capital iraní. Canales en farsi radicados fuera de Irán divulgaron videos de protestas en Mashhad y Tabriz, en el norte, e incluso en la ciudad santa de Qom, al sur de Teherán.

Imágenes de los incidentes en Irán Iran state TV�

Las manifestaciones del viernes siguieron a las organizadas el día anterior, que fueron las mayores en Irán desde las que ocurrieron en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, arrestada por una supuesta violación al código de vestimenta femenino. En esta ocasión se registraron fuertes disturbios en distintas calles, incendios y hasta se denunció violencia por parte de las autoridades.

Los ciudadanos salieron a manifestarse a pesar del corte generalizado del servicio en internet en el país que, según la organización Netblocks, ya dura 24 horas e inquieta a opositores en el exilio.

“La República Islámica puede intentar transformar esta noche en una masacre, bajo la cobertura del apagón total de comunicaciones”, dijo la abogada iraní y nobel de la paz en 2003, Shirin Ebadi.

La ONG Iran Human Rights, radicada en Noruega, aseguró este viernes que “al menos 51 manifestantes”, entre ellos nueve niños, murieron por la represión “en los primeros 13 días de una nueva ola de protestas”. Además, reportó cientos de heridos.

Trump advirtió a Irán Alex Brandon - AP

El rol de Estados Unidos

A pesar de que las protestas se dan en el marco de una interna entre el pueblo iraní y el régimen que gobierna al país, Estados Unidos cumple un rol clave en el conflicto: el presidente norteamericano, Donald Trump, advirtió con tomar represalias contra las autoridades si es que “mataban a al menos un ciudadano”.

Trump comunicó el mensaje durante una entrevista con el canal Fox News. Lo anunció luego de haber capturado a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Es posible que el mandatario republicano reciba el premio Nobel de la Paz, si es que María Corina Machado, quien lo ganó en 2025, se lo otorga por su acción en el país latinoamericano, tal como anticipó.

En la madrugada de este sábado, el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, se expresó públicamente sobre las manifestaciones iraníes y escribió en su cuenta personal de X: "Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán“.

Por su parte, desde el gobierno iraní acusaron este viernes a Estados Unidos e Israel de infiltrarse en las protestas en su país y generaron disturbios entre la gente para incrementar el nivel de violencia.

Con información de AFP.