Tragedia en Sicilia: por qué el naufragio del yate resulta tan desconcertante

PORTICELLO.- Dos meses después de ser absuelto en una dura batalla legal por cargos de fraude, el magnate británico de la tecnología Mike Lynch celebró su libertad con un crucero. Invitó a su familia, amigos y parte de su equipo jurídico a bordo de su lujoso velero, una majestuosa embarcación de 180 pies bautizada Bayesian en honor al teorema matemático en torno al cual había construido su imperio.

El domingo por la noche, tras recorrer el golfo de Nápoles, incluida Capri, y las islas volcánicas del archipiélago de las Eolias, el barco fondeó a 700 metros de la costa siciliana, en Porticello (Italia). Eligió un tramo de agua preferido por los fenicios hace miles de años por su protección del viento mistral y, en tiempos más recientes, por los yates de los multimillonarios de la tecnología. El barco estaba iluminado “como un árbol de Navidad”, dijeron los residentes locales, destacando sobre la luna llena.

Pero hacia las 4 de la madrugada se desató la calamidad. Una violenta y rápida tormenta azotó la zona con algunos de los vientos más fuertes que los lugareños decían haber sentido nunca. Fabio Cefalù, un pescador, dijo que vio una bengala atravesar la oscuridad poco después de las cuatro.

Minutos después, el yate estaba bajo el agua. Sólo decenas de cojines de la cubierta del barco y un gigantesco radar de su mástil flotaban en la superficie del mar, dijeron los pescadores.

En total iban a bordo 22 personas, 15 de las cuales fueron rescatadas. El jueves se habían recuperado seis cadáveres, incluido el de Lynch.

Fue un giro trágico y desconcertante para Lynch, de 59 años, que llevaba años intentando limpiar su nombre y que por fin inauguraba un nuevo capítulo en su vida. Los expertos se preguntaban cómo un yate de 40 millones de dólares, tan robusto y estable, podía haberse hundido por una tormenta cerca de un puerto en cuestión de minutos.

“Me vuelve loco”, dijo Giovanni Costantino, director ejecutivo del grupo italiano Sea, que en 2022 compró la empresa, Perini, que fabricó el Bayesian. “Siguiendo todos los procedimientos adecuados, ese barco es inhundible”.

El aura de desgracia no hizo más que aumentar cuando se supo que Stephen Chamberlain, de 52 años, ex vicepresidente financiero de la antigua empresa de Lynch y coacusado en el caso de fraude, había muerto dos días antes, al ser atropellado por un coche mientras hacía footing cerca de su casa en Inglaterra.

Desde junio, los dos hombres habían estado en un estado de ánimo jubiloso. Un jurado de San Francisco había absuelto a ambos de los cargos de fraude que podrían haberles llevado a prisión durante dos décadas. Hubo abrazos y lágrimas, y ellos y sus equipos legales fueron a una cena de celebración en un restaurante de la ciudad, dijo Gary S. Lincenberg, abogado de Chamberlain.

La excursión marítima era un agradecimiento de Lynch a quienes le habían ayudado en sus tribulaciones legales. Entre los invitados estaba Christopher J. Morvillo, de 59 años, descendiente de una prominente familia de abogados de Nueva York que había representado a Lynch durante 12 años. Él y su esposa, Neda, de 57 años, estaban entre los desaparecidos.

También Jonathan Bloomer, de 70 años, un veterano ejecutivo de seguros británico que presidió Morgan Stanley International y la aseguradora Hiscox.

Se recuperó el cadáver del cocinero del barco, Recaldo Thomas. Todos los demás miembros de la tripulación sobrevivieron. Entre ellos estaba Leo Eppel, sudafricano de 19 años, que realizaba su primer viaje en yate trabajando como auxiliar de cubierta, dijo un amigo, que pidió no ser identificado.

Búsqueda desesperada

Desde el naufragio, las tareas de recuperación y la investigación han convertido la pequeña ciudad portuaria de Porticello, un tranquilo enclave donde los hombres mayores se sientan con el torso desnudo en los balcones, en lo que parece el decorado de una película policíaca.

Los helicópteros han sobrevolado la ciudad. Han pasado ambulancias con las sirenas a todo volumen. Los guardacostas han patrullado las aguas cercanas a la costa, a la vista de un muelle acordonado que se había convertido en cuartel general de emergencia.

El miércoles por la tarde, las campanas de una iglesia repicaron después de que la primera bolsa con cadáveres fuera introducida en una ambulancia.

Los supervivientes se refugiaron en un complejo turístico cerca de Porticello, con vistas al lugar del naufragio, y hasta ahora se habían negado a hacer comentarios.

Attilio Di Diodato, director del Centro de Meteorología y Climatología Aeroespacial de la Fuerza Aérea Italiana, dijo que lo más probable es que el yate hubiera sido alcanzado por una fuerte “ráfaga descendente” - cuando el aire generado dentro de una tormenta desciende rápidamente - o por una tromba de agua, similar a un tornado sobre el agua.

Añadió que su agencia había emitido avisos de mar gruesa la noche anterior, alertando a los navegantes sobre tormentas y fuertes vientos. Los lugareños dijeron que los vientos “parecían un terremoto”.

Costantino, ejecutivo de la embarcación, dijo que el yate había sido diseñado específicamente por tener un mástil alto, el segundo mástil de aluminio más alto del mundo. Dijo que el Bayesian era un barco extremadamente seguro que podía escorar incluso hasta 75 grados sin zozobrar.

Pero dijo que si alguna de las escotillas laterales y de popa, o alguna de las puertas de cubierta, hubieran estado abiertas, el barco podría haber hecho agua y haberse hundido. El procedimiento estándar en tales tormentas, dijo, es encender el motor, levantar el ancla y girar el barco hacia el viento, bajando la quilla para mayor estabilidad, cerrando las puertas y reuniendo a los invitados en el salón principal dentro de la cubierta.

The New York Times intentó ponerse en contacto con el capitán, James Cutfield, superviviente, a través de las redes sociales, su hermano y la empresa gestora del yate (que no contrató a la tripulación), pero no lo consiguió.

De momento, ninguno de los tripulantes supervivientes ha hecho declaraciones públicas sobre lo ocurrido aquella noche.

Fabio Genco, director de los servicios de emergencia de Palermo, que atendió a algunos de los supervivientes, dijo que las víctimas habían relatado que sintieron como si el barco se elevara y luego cayera de repente, con objetos de los camarotes cayendo sobre ellos.

La Guardia Costera italiana informó de que había desplegado un vehículo teledirigido que puede rondar bajo el agua hasta siete horas a una profundidad de más de 980 pies y grabar vídeos e imágenes que esperan les ayuden a reconstruir la dinámica del hundimiento. Este tipo de dispositivos se utilizaron durante las operaciones de búsqueda y rescate del buque Titan que se cree que implosionó el verano pasado cerca de los restos del Titanic.

Después de que los rescatadores irrumpieran en el interior del yate, tuvieron dificultades para sortear las cuerdas y los numerosos muebles que abarrotaban la embarcación, explicó Luca Cari, portavoz del cuerpo nacional de bomberos de Italia.

Finalmente, hasta el jueves por la mañana habían conseguido recuperar todos los cadáveres, y las esperanzas de encontrar con vida al desaparecido eran escasas. “¿Puede un ser humano estar dos días bajo el agua?”. preguntó Cari.

Giro del destino

Lo cierto era que la desaparición de Lynch era otro cruel giro del destino para un hombre que había pasado años tratando de limpiar su nombre.

Ganó una fortuna en tecnología y fue apodado el Bill Gates británico. Pero durante más de una década se le había tratado de todo menos como un respetado líder tecnológico.

Fue acusado por Hewlett-Packard, el pionero tecnológico estadounidense que había comprado su empresa de software, Autonomy, por 11.000 millones de dólares, de engañar sobre el valor de su empresa. (Hewlett-Packard rebajó el valor de la transacción en unos 8.800 millones de dólares, y los críticos la calificaron como uno de los peores acuerdos de todos los tiempos). Cada vez era más rechazado por la clase dirigente británica, en la que trató de introducirse tras crecer como obrero en las afueras de Londres.

Mike Lynch, consejero delegado de Autonomy Group, asiste a la cumbre de consejeros delegados de The Times en el Hotel Savoy de Londres, el 21 de junio de 2011. BEN GURR - POOL

Fue extraditado a San Francisco para enfrentarse a cargos penales, y confinado a arresto domiciliario y vigilancia las 24 horas del día por su cuenta. En una casa adosada del barrio de Pacific Heights -con personal de seguridad que, según dijo bromeando a sus socios, eran sus “compañeros de piso”- pasaba las mañanas hablando con investigadores a los que financiaba personalmente sobre nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial. Después, dedicaba horas a discutir la estrategia legal con su equipo.

A pesar de sus persistentes afirmaciones de inocencia, incluso las personas cercanas a Lynch creían que sus probabilidades de victoria eran escasas. El director financiero de Autonomy, Sushovan Hussain, fue condenado en 2018 por cargos de fraude similares y pasó cinco años en prisión.

Durante el arresto domiciliario de Lynch, murieron su hermano y su madre. Su esposa, Angela Bacares, volaba con frecuencia desde Inglaterra, y se convirtió en una presencia constante en la sala del tribunal de San Francisco durante el juicio.

Tras ser finalmente absuelto, Lynch tenía la vista puesta en el futuro. “Estoy deseando volver al Reino Unido y dedicarme a lo que más me gusta: mi familia e innovar en mi campo”, dijo.

