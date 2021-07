El origen del coronavirus: China rechaza el pedido de la OMS de investigar laboratorios y asegura que “es una falta de respeto”

PEKÍN.- A un año y medio del comienzo de la pandemia de coronavirus los científicos aún no cuentan con las respuestas necesarias sobre el origen y tampoco con los datos que se precisan para entender lo que está pasando y poder, de ese modo, proyectar un final certero. De dónde salió el Covid-19 es un interrogante que no tiene respuesta y que además tampoco parece tener horizonte. Luego de que una misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) viajara a principios de año a China para inspeccionar los lugares en los que primero se reportaron casos, el ente quiere volver a repetir la experiencia pero no la tiene fácil: hoy desde China rechazaron un nuevo viaje para auditar laboratorios.

Esta propuesta es “una falta de respeto al sentido común y hacia la ciencia”, declaró a la prensa el viceministro chino de Salud, Zeng Yixin, que dijo estar “extremadamente sorprendido” con la propuesta de ampliar la investigación inicial sobre el origen de la pandemia y la tildó de “arrogante”.

Además remarcó que la idea de la filtración no tiene sustento. “Es imposible para nosotros aceptar semejante plan del rastreo de los orígenes”, dijo en una conferencia de prensa.

La semana pasada el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, propuso efectuar “controles de los laboratorios o establecimientos de investigación activos en la región donde se identificaron los primeros casos en diciembre de 2019”, una referencia a la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote luego de que el 31 de diciembre de 2019 el gigante asiático revelara la existencia de varios casos de pulmonía.

La intención de controlar laboratorios trae al centro de atención la teoría de un escape impulsada por el expresidente estadounidense de Donald Trump, que meses atrás fue descartada por los expertos pero que en las últimas semanas volvió a ser tomada en cuenta.

¿Qué dice al respecto el Partido Comunista de China? Combate enérgicamente la teoría de que el covid-19 puede haberse originado en uno de sus laboratorios (en particular el Instituto de Virología de Wuhan) y expandido debido a un escape. Al unísono, y en contrapartida, tanto autoridades como medios de comunicación chinos señalan regularmente al laboratorio de Fort Detrick, en Estados Unidos, como fuente del Covid-19, que ubicado cerca de Washington, está en el corazón de la investigación estadounidense contra el bioterrorismo.

Por su parte, uno de los responsables del Instituto de Virología de Wuhan, Yuan Zhiming, afirmó que no hubo “ningún escape de patógenos” ni “infección accidental del personal” desde la apertura de este centro en 2018.

Lo que se sabe hasta ahora

Bajo una presión creciente por que se investigue el origen del Covid-19, la OMS solo fue capaz de mandar una misión de expertos internacionales a Wuhan en enero, más de un año después de la aparición del virus.

Hace poco la agencia de salud de las Naciones Unidas acusó a China de no haber proporcionado los suficientes datos durante esta primera parte de la investigación. Su director general pidió a Pekín que “fuera transparente, abierta y que coopere” en esta segunda fase. Además Ghebreyesus reclamó más estudios en los mercados de animales de Wuhan y de sus alrededores.

La respuesta de las autoridades chinas llega pocos días antes de la visita que este fin de semana realiza al país Wendy Sherman, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos.

