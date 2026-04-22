Lufthansa cancela 20.000 vuelos ante el riesgo de escasez de combustible por la guerra en Medio Oriente

Este martes Lufthansa anunció la cancelación de 20.000 vuelos ante una posible escasez de combustible mundial debido al incremento en el precio del petróleo por la guerra en Medio Oriente. La aerolínea de bandera alemana anunció que la medida se extenderá hasta octubre. Los servicios afectados incluyen rutas europeas y de cabotaje.

Desde la empresa argumentaron que, a través de esta medida, se busca ahorrar ese insumo y garantizar el resto de sus operaciones, informó el medio británico Financial Times.

La flota de la empresa alemana es insignia dentro de los servicios aéreos Michael Probst - AP

La interrupción de los servicios arrancó este lunes, con la suspensión de 120 vuelos. Además, durante la misma jornada se anunció la supresión de las rutas no rentables desde Múnich y Frankfurt, hasta el final del verano europeo.

En un comunicado compartido en las últimas horas, Lufthansa sostuvo que la cancelación de los 20.000 vuelos “equivale a aproximadamente 40.000 toneladas métricas de combustible para aviones, cuyo precio se ha duplicado desde el estallido del conflicto con Irán”.

Según el parte de la empresa alemana, el plan, que se implementará durante el verano europeo, se publicaría a “finales de abril o principios de mayo” e incluiría “optimizaciones a la oferta de corta distancia para toda la temporada de verano, asegurando así la estabilidad del horario para el período del plan de vuelo”, indicó Financial Times.

La postura de la Unión Europea

Los recortes impulsados por Lufthansa se confirmaron luego de la reunión que mantuvieron este martes los ministros europeos de transporte en donde discutieron los planes para evitar que la región se quede sin combustible para aviones, luego de que la Agencia Internacional de la Energía advirtiera que a Europa le quedaban “menos de seis semanas de suministros”.

En consonancia, la Unión Europea (UE) estaba explorando si podría obtener combustible para aviones estadounidenses alternativos, que no se usa habitualmente en Europa, detalló el medio norteamericano.

“Esta medida podría permitir que las aerolíneas tomen grandes cantidades de combustible fuera de la región”, señaló desde el Comisionado de Transporte de la UE, Apostolos Tzitzikostas.

Apostolos Tzitzikostas integra el Comisionado Europeo de Transporte

“Además, se podría obviar algunos requisitos para que las aerolíneas utilicen franjas horarias de despegue en los aeropuertos que están diseñadas para evitar que las aerolíneas no utilicen la capacidad disponible”, agregó.

La Comisión Europea anunciará este miércoles los planes para controlar mejor las existencias de combustible para aviones y potencialmente distribuirlas entre los estados miembros.

“En caso de que esta crisis continúe, estamos listos para intervenir y hacer las cosas más flexibles para las aerolíneas”, resaltó Tzitzikostas.

En sintonía con la decisión de Lufthansa, Delta Airlines anunció este mes que intentará recuperar mil millones de dólares en costos cortando rutas no rentables, lo que representa un 3,5% de su red total, consignó Financial Times.

Lo que ocurre en Ormuz tiene eco en varios aeropuertos del mundo Asghar Besharati - AP

Al igual que otras aerolíneas estadounidenses, Delta no se protege de los aumentos de los precios del combustible y estuvo más expuesta a los aumentos de precios globales que sus contrapartes europeas.

A partir de este panorama, no se descarta que en las próximas horas más aerolíneas de todo el mundo reduzcan vuelos o suban los precios de los pasajes para combatir un fuerte incremento en el valor del del combustible para aviones, que se disparó tras el cierre del Estrecho de Ormuz.