El padre de la niña que murió al volarse un castillo inflable compartió un conmovedor video

A cuatro días del comienzo del 2022, una ráfaga de viento levantó por los aires un castillo inflable y, al caer al suelo, una decena de niños fueron heridos de gravedad. El terrible suceso ocurrió en una feria navideña realizada en el municipio de Mislata, ubicado en la ciudad de Valencia. Casi una decena de chicos fueron trasladados a urgencias y, menos de una semana después, dos de ellas perdieron la vida. Luego de que la dura noticia llegara a los medios, el padre de una de las víctimas compartió un emotivo video en las redes sociales para recordar a su hija y rápidamente se viralizó.

Vera Pérez, una de las víctimas, tenía apenas cuatro años. Desde el lugar del siniestro, la niña fue derivada al Hospital Clínico de Valencia en donde permaneció internada hasta el domingo 10, fecha en la que murió. El anuncio fue realizado por la cuenta oficial del municipio en donde, minutos después, determinaron que la localidad entraba en un período de luto en honor a la pequeña.

Ese mismo día, Iván Pérez, su padre, acudió a las redes sociales para compartir uno de sus últimos recuerdos con ella. En su cuenta de Twitter el hombre subió un clip en donde se ve a la niña mientras canta un típico villancico navideño y luce una enorme sonrisa. Junto al mismo, escribió un conmovedor escrito de despedida.

“Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes”, comenzó, lleno de agradecimiento por el apoyo que recibió su familia de parte de toda la comunidad. En referencia a que Vera era donante, agregó: “Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca”.

El posteo se volvió viral a medida que más y más usuarios lo compartían para enviarle mensajes a la familia de la niña. Asimismo, las respuestas del tuit se llenaron de comentarios cargados de cariño y sentidos pésames por la terrible pérdida. “Vera ha sido recibida en el cielo con honores, los mismos que recibe un ángel en su primer vuelo. Vera quiere que seas feliz que te vaya bien y cuando te toque partir esperara verte allí. Paz en la tumba de tu ángel en la tierra”, expresó uno de los seguidores, en un intento de consolar al hombre.

Bomberos junto al hinchable levantado por el viento en la Feria de Mislata

Vera no fue la única que perdió la vida en el accidente. Otra niña de 8 años falleció en el hospital La Fe, de Valencia, pocas horas después de lo sucedido. Las autoridades españolas continúan con las investigaciones para descubrir si hay algún responsable detrás del hecho. Las dos preguntas que guían la indagación es sí el artefacto respetaba todas las medidas de seguridad reglamentarias y si no debería haberse suspendido el funcionamiento de esa atracción en base a las condiciones climáticas. Por el momento, no se hallaron responsables.