Desapareció hace tres semanas, fue vista nadando en un río con caimanes y crece la desesperación

El 17 de diciembre de 2021 fue la última vez que se tuvo rastros de ella. Paola Miranda-Rosa salió de la casa de uno de sus parientes en Florida, Estados Unidos y nunca más regresó. La joven de 31 años fue diagnosticada con esquizofrenia y trastorno bipolar, por lo que al no tener noticias de ella por varias horas, su familia acudió a las autoridades para hacer la denuncia correspondiente. Desde entonces, la oficina del Sheriff del Condado de Osceola desplegó sus fuerzas en un operativo para intentar hallarla. En el marco de la investigación, las últimas horas fueron cruciales por una nueva pista.

Los videos y fotos datan del 18 de diciembre, un día después de su desaparición, pero se conocieron recién ahora. Miranda-Rosa fue vista en el Parque Estatal Wekiva Springs nadando en un río rodeada de caimanes. Fueron excursionistas los que se percataron de su presencia aunque no se sabe si acudieron en su rescate o solo se limitaron a filmar y fotografiar lo que veían.

A raíz de este nuevo material, la Policía empleó cámaras submarinas de alta tecnología para rastrillar un radio de aproximadamente siete kilómetros de río en busca de algún rastro que dé la pauta de su paradero. Por otro lado, también se realizan tareas en los bosques cercanos a la ribera en ambos lados. Todavía no se encontraron rastros.

El panorama y las hipótesis

La familia no quiso hablar con la prensa pero, según lo que informó el New York Post, Miranda-Rosa no habría amenazado con autolesionarse en el pasado, por lo que las autoridades sospechan que se haya desorientado. En cuanto a su presencia en estas peligrosas aguas, es solo una gran señal de alarma.

El estado de Florida cuenta con una de las poblaciones de caimanes más grandes del mundo con 1.3 millones de ejemplares y se han reportado varios casos de ataques, lesiones y muertes como consecuencia del encuentro con estas bestias. En ese sentido, y a través de la Comisión de la Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida, las autoridades locales llevan adelante tareas de prevención para evitar incidentes.

Sin embargo, su comportamiento suele ser impredecible y el toparse con uno de ellos, un riesgo de vida pese a que solo atacan si se sienten amenazados. En ese sentido, hace apenas unas semanas se reportó un hecho donde una mujer perdió parte de su brazo derecho al ser atacada por caimanes en el mismo parque donde Miranda-Rosa fue vista.

Es por eso que la Policía se apresuró con la búsqueda al obtener el video. La última vez que Paola estuvo en contacto con alguien de su familia, llevaba un short azul y una remera blanca. La descripción proporcionada por sus allegados se completa con: metro cincuenta de alto y un peso de 63kg, cabello colorado y ojos marrones.