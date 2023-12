escuchar

FUNAFUTI, Tuvalu.- En su casa de madera terciada, situada entre el océano Pacífico y una laguna esmeralda, Miloitala Jack sueña con un lugar seguro y seco. Un lugar donde su casa no tiemble con las tormentas cada vez más frecuentes y feroces. Un lugar en el que el mar -ahora a tiro de piedra en cualquier dirección- ya no toque a su puerta durante las mareas vivas.

El sueño de esta joven de 26 años se hizo realidad el mes pasado, cuando la pequeña Tuvalu llegó a un acuerdo con Australia para que 280 personas al año pudieran trasladarse al mayor país oceánico.

A ese ritmo, los 11.000 habitantes actuales de Tuvalu tardarían 40 años en abandonar el archipiélago, situado a medio camino entre Hawai y Australia, y de sólo 16 km2. Las predicciones sobre la subida del nivel del mar provocada por el calentamiento global sugieren que Tuvalu podría volverse inhabitable antes de eso.

La nación insular Tuvalu, en el Océano Pacífico, es particularmente susceptible a niveles del mar más altos causados ​​por el cambio climático. UNDP Tuvalu/Aurélia Rusek

Pero el acuerdo resume la dolorosa decisión a la que se enfrentan ahora sus habitantes: huir de su frágil pedazo de arena o quedarse y luchar contra la subida de las aguas, un dique o una franja de tierra ganada al mar cada vez.

“Como nación, hemos llegado a la sorprendente conclusión de que ahora existimos para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarnos a ellos”, declaró este mes el primer ministro de Tuvalu, Kausea Natano, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Dubái, conocida como COP28. “¿Cuántas reuniones más de la COP necesitamos para hacerles llegar este mensaje de nuestra angustia?”.

Este acuerdo es el último paso en los preparativos de Tuvalu para lo que parece su inevitable inundación.

Tuvalu enmendó su Constitución en octubre para declarar que la nación mantendrá su condición de Estado y sus zonas marítimas, lo que significa que seguirá afirmando su soberanía y ciudadanía, aunque ya no tenga tierra.

La ubicación de Tuvalu, en el océano Pacífico

El gobierno anunció el año pasado un plan para crear un clon de sí mismo en el metaverso, preservando su historia y cultura en línea para que la gente pueda utilizar la realidad virtual para visitar las islas mucho después de que estén bajo el agua.

Sin embargo, garantizar el futuro de sus ciudadanos es, con diferencia, el reto más difícil, y el que dominará las elecciones generales del 26 de enero.

Es probable que sea un referéndum sobre el tratado de la Unión Falepili (“buena vecindad”) con Australia, que ofrecía a los tuvaluenses visados y unos 11 millones de dólares para la restauración de la costa, así como el compromiso de ayudar a Tuvalu en caso de catástrofe natural, pandemia o agresión militar.

Pero esconde un truco: Australia debe estar de acuerdo antes de que Tuvalu firme un acuerdo de seguridad o defensa con cualquier otro país.

Esta cláusula se considera un intento de dejar fuera a China, que ha hecho saltar las alarmas en Occidente con su creciente presencia en el Pacífico Sur, especialmente en las Islas Salomón, donde Pekín obtuvo el reconocimiento diplomático en 2019 y firmó un acuerdo de seguridad el año pasado.

Tuvalu, un diminuto archipiélago en el océano Pacífico Flickr

Al anunciar el acuerdo con Natano el mes pasado, el primer ministro Anthony Albanese dijo que Australia necesitaría aprobar cualquier acuerdo de seguridad o defensa que Tuvalu alcanzara con otro “Estado o entidad” para “permitir el funcionamiento efectivo de la garantía de seguridad de Australia”. Algunos analistas lo ven como un intento de evitar que se repita lo ocurrido en las Islas Salomón, donde ahora hay desplegados policías tanto chinos como australianos.

Tuvalu es uno de los 12 países del mundo (junto con la Ciudad del Vaticano) que siguen reconociendo a Taiwán en lugar de a China, y Pekín se ha esforzado por convencer a Tuvalu de que cambie de alianza diplomática. Natano, que aspira a la reelección, ha rechazado los esfuerzos de Pekín.

Preocupación y rechazo

Pero el “poder de veto” de Australia ha disgustado a algunos tuvaluenses, que creen que su vulnerable nación ha sido intimidada para que ceda soberanía a cambio de un puerto seguro.

Lo que aumenta su enfado: el tratado no obliga a Australia, uno de los mayores exportadores de combustibles fósiles del mundo, a tomar más medidas contra el calentamiento global, la causa principal de los problemas de Tuvalu. (Sin embargo, Australia se encontraba entre los casi 200 países que acordaron en la COP28 a principios de mes abandonar los combustibles fósiles para evitar los peores efectos de la crisis climática).

“Si Australia cree en ofrecer una vía humanitaria a los tuvaluenses, la mejor forma de hacerlo es reducir sus emisiones, dejar de abrir minas de carbón y dejar de exportar carbón”, afirmó Enele Sopoaga, líder de la oposición de Tuvalu, que ha prometido romper el acuerdo si gana el cargo. “Es vergonzoso que Australia salte de repente y diga: ‘Tuvalu, puedo ofrecerte una mano salvadora’”.

Los activistas locales tienen preocupaciones similares. “Hay muchos jóvenes tuvaluanos que están muy entusiasmados con este tratado, con la idea de trasladarse a Australia”, dijo Richard Gokrun, de la Red de Acción Climática de Tuvalu. “Pero esto no es una solución. No detendrá la amenaza existencial a la que nos enfrentamos. No impedirá que suba el nivel del mar”.

Una sorpresa electoral

Gran parte de las críticas se centran en el secretismo y el calendario del tratado. Anunciado sólo dos semanas antes de la última sesión del Parlamento, dejó poco tiempo para el debate, por no hablar de las nuevas leyes necesarias para aplicarlo. Esto significa que el destino del tratado depende de las próximas elecciones en Tuvalu.

Seve Paeniu, ministro de Finanzas y Cambio Climático de Tuvalu, negó que el tratado se hubiera programado para ganar adeptos. Los funcionarios australianos afirman que el calendario fue fijado por Tuvalu y que han hecho todo lo posible para evitar influir en la votación.

Pero Sopoaga acusa a Australia de “entrometerse” en las elecciones. Los visados, dijo en una entrevista, eran “zanahorias” para los votantes, pero el tratado era en realidad “todo sobre China”.

Simon Kofe, que renunció a un pasaporte australiano para presentarse al Parlamento y que fue ministro del gobierno de Natano hasta hace poco, también criticó el acuerdo. Aunque los dos países comparten muchos valores, Tuvalu no debería verse arrastrada a una disputa geopolítica, afirmó, recordando que las islas tuvaluenses que albergaron aeródromos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial fueron bombardeadas.

“Tenemos que ser prudentes en las decisiones que tomemos hoy, porque si volviera a estallar un conflicto, Tuvalu podría ser un objetivo”, afirmó. “Nuestros intereses podrían entrar en conflicto con los de Australia, y nuestros intereses podrían ser sacrificados”.

Tuvalu está ubicada en el Pacífico sur, próxima al Ecuador, su angosto territorio corre riesgo de erosionarse por el calentamiento globa. YouTube Yes Theory

Sin embargo, Kofe -que se dirigió a la COP hace dos años con el agua hasta las rodillas, y que ha sido el artífice de iniciativas clave como las reformas constitucionales y el clon digital- quiere que el próximo gobierno revise el tratado, en lugar de desecharlo.

El tratado adoptó su idea de la estatalidad duradera de Tuvalu, lo que fue una victoria. Pero no redujo las emisiones australianas ni permitió a los tuvaluenses viajar sin visado. “Si nos llaman familia, deberían tratarnos como tal”, afirmó.

“Tenemos que irnos”

Tuvalu ya está sintiendo los efectos del calentamiento global. Las mareas vivas inundan casi la mitad de la capital, Funafuti. Los cultivos se marchitan en un suelo cada vez más salado. El calentamiento de las aguas proporciona capturas cada vez más escasas.

El nivel del mar alrededor de Tuvalu ha subido casi 15 centímetros en los últimos 30 años y se prevé que haya subido un total de 20 centímetros o más para 2050, según un estudio de la NASA.

Las tormentas son cada vez más frecuentes y catastróficas. Un ciclón azotó la isla de Nui en 2015 con tal fuerza que los lugareños vieron cómo las olas se llevaban los ataúdes de sus antepasados.

Este tipo de incidentes ha hecho que los tuvaluenses estén sopesando si huir o no antes incluso de que el acuerdo con Australia entre en vigor. Para Taafaki Semu Taafaki, un agente marítimo de 49 años, la respuesta es un sí a regañadientes.

Un amanecer en el Tuvalu, en medio del Pacífico Sur YouTube Yes Theory

“Nos encanta la vida que llevamos aquí”, dice, mientras toma un trago de kava, una bebida a base de plantas popular en todo el Pacífico por sus efectos relajantes, de una cáscara de coco una cálida tarde. “Pero tenemos que irnos”.

Gokrun, el activista climático, promete quedarse. Pero le preocupan los que no. ¿Serán bienvenidos en un país que hace poco rechazó una petición de reconocimiento de su propio pueblo indígena? ¿Cómo podrán los tuvaluanos permitirse una casa en Australia? ¿Y sólo podrán ir los jóvenes y capaces?

Para Jack, la joven madre, la elección no es fácil. Su marido está en Nueva Zelanda, recogiendo fruta para mantener a sus tres hijos, y aún no ha conocido al más pequeño. Su anterior casa resultó dañada por un ciclón. La actual se tambalea con los fuertes vientos y a menudo se inunda.

Una nueva vida en Australia significaría no más separación, no más ciclones, no más inundaciones. Pero teme que también signifique despedirse de su madre, diabética que hace poco perdió los dedos de un pie.

Annabella Mataio, de 56 años, dice que no quiere ser una carga para su hija. “Quiero que se vaya y busque un futuro mejor”, dijo. “Aquí en Tuvalu no hay esperanza”.

Por Michael E. Miller

The Washington Post