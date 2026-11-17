A BORDO DEL VUELO PAPAL.– La polarización que vive la Argentina no es casual. Esa fue apenas una de las fuertes definiciones que dejó el Papa en su vuelo de regreso a Roma, cuando habló de una sociedad que “se dejó llevar por algoritmos” y de una grieta que “en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada”. Minutos después de despegar de Lima, luego de otra jornada agotadora de su gira, León XIV ofreció una conferencia de prensa en la que contestó preguntas de los medios argentinos presentes.

Con su habitual tono sereno, el Papa enfatizó que su mensaje no es político, ni de derecha, ni de izquierda, sino que es el mensaje de Jesús. Pero eso no le impidió pronunciar, siempre muy medido y diplomático, frases de alto voltaje, como cuando afirmó que en la Argentina hay que “cambiar el chip” y apuntar al diálogo y a la reconciliación: “No es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento”.

León XIV sobre sus intercambios con Milei y el por qué de la no visita de Francisco al país: "Ellos practicaban líneas muy distintas pero aparentemente se llevaban muy bien"

Recordó también cómo fueron sus encuentros con Javier Milei, con quien conversó sobre su encíclica, Magnifica humanitas, sobre economía, el respeto por el ser humano y a quien animó “a tomar más en consideración sobre todo a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”. Destacó, asimismo, la necesidad de que la clase política trabaje unida “para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo”. También planteó, sobre la base de la doctrina social de la Iglesia, una redistribución más equitativa de la riqueza, para que no se den fenómenos como el de la “reducción o hasta eliminación de la clase media” y habló de “fortalecer la clase obrera, las personas, los movimientos, para que puedan vivir con más dignidad”.

Afirmó, además, que si bien Milei en su pasado tuvo “líneas” distintas a las de Francisco, al final se llevaron bien. Y destacó la disposición a escuchar del Presidente. Prefirió no contestar a la pregunta de por qué Francisco no viajó al país en sus 12 años y 39 días de pontificado.

A continuación, la transcripción de las preguntas y las respuestas en el vuelo.

-Gracias Santo Padre por este viaje maravilloso, lo felicitamos porque nosotros estamos destruidos… Bueno, quería preguntarle: usted en la etapa argentina se reunió un par de veces con el presidente Javier Milei: ¿Nos puede contar cómo fueron esos encuentros y cuál fue el mensaje que para usted fue el más importante para el Gobierno?

El papa León XIV habló con los periodistas acreditados en el vuelo de regreso al Vaticano Daniel Dal Zennaro - Pool ANSA

-Yo me encontré con el presidente Milei ya en Roma cuando él vino al Vaticano, lo mismo que [hizo] con Francisco. Ellos, sí, digamos políticamente representaban líneas muy distintas y sin embargo se llevaban aparentemente muy bien. Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político. Y aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derecha, izquierda -que [el Papa] critica, no critica-, yo hablo de la magnífica humanidad. Y de eso hablé con el señor presidente Milei, hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo a los más necesitados dentro de la sociedad argentina. Y sí, hablamos de cuestiones de economía, algunas de las dificultades que el país está atravesando, todavía cuando él empezó, etcétera, etcétera, pero sobre todo había una mutua comprensión sobre el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas. Pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso. Y por ahí fue nuestra conversación. Y él también, ustedes lo vieron, sea a la llegada, sea a la despedida, había una apertura en él a escuchar este mensaje y entonces yo creo que en ese sentido ha sido algo muy positivo.

-Y después, otra pregunta más, la gran pregunta que quedó en el ambiente y ya que usted lo conoció bien al papa Francisco: ¿Por qué nunca fue a la Argentina?

-Esta pregunta no la voy a intentar responder porque no sé y no puedo pretender, no puedo pensar, leer la mente de Francisco por más colaborador que yo haya sido. Lo he conocido en los últimos años un poco más, pero por qué, lo dejo al misterio de la vida eterna: le podemos preguntar a él.

El Papa y la mirada de la Doctrina Social de la Iglesia sobre el ajuste económico en la Argentina: "La situación internacional impactó en el desmejoramiento de las clases medias"

-Santo Padre, antes de que usted llegara, la Argentina estaba pasando, o está atravesando, un momento muy difícil, de oscuridad en muchos aspectos y después de su partida, después de haber escuchado sus palabras, hoy en la Argentina de lo único que se habla es de usted. Nos ha dejado a todos una huella muy, muy fuerte. La sociedad necesitaba su voz, su magnífica humanidad. ¿Qué nos puede aconsejar? Hoy la Argentina, después de su paso, está sonriendo. ¿Cuál es su consejo?

-Creo que todos nos estamos dando cuenta de cómo nos hemos dejado llevar por algoritmos y una polarización que no es casual, que en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada y yo creo, eso es entre paréntesis, por lo tanto, que ustedes tienen un papel muy grande en ayudar a todos a superar esa forma de polarización y a decir: veremos lo que en la Argentina se ha vivido durante unos pocos días. ¿Cómo es posible que derecha, izquierda, todos hemos estado ahí en la calle celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política? Yo personalmente creo mucho en el mensaje de Jesucristo, aunque respeto muchísimo a los que no son cristianos, que eligen otro camino. Pero en el mensaje de construir puentes, de buscar la reconciliación, pues podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos que las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio, y pues esa polarización. Me gustaría pensar que si no es por otro motivo, que la visita haya servido para despertar en los corazones de muchas personas, es decir, podemos cambiar ese chip, podemos pensar de otra forma. Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos. Entonces ojalá que, de nuevo sembrando semillas, esperanza, un mensaje de posibilidad de unidad a pesar de la dificultades y las diferencias; pero para buscar soluciones siempre pensando en el bien común, en el bien del pueblo.

León XIV sobre su visita a la Argentina: "Todos nos estamos dando cuenta de cómo nos dejamos llevar con algoritmos en una polarización que no es casual"

-Santidad, evidentemente el tema de la unidad atravesó todo su mensaje en la Argentina, desde su llegada hasta la partida. Muchos se preguntan si efectivamente va a ser escuchado ese mensaje y la pregunta que yo le quiero hacer, además de esta acotación muy concreta, la Argentina tuvo una gran clase media, que ha tenido una caída espectacular socialmente, como si hubiese tenido una guerra (que no tuvo) generalizada. La pregunta es: ahora hay en marcha un ajuste, ¿qué se puede decir desde la doctrina social de la Iglesia? Porque hay gente que está haciendo un gran esfuerzo, hay mucha gente que sufre. ¿Cómo se hace para que realmente esta inmoralidad de una Argentina con tanta riqueza y con tanta intelectualidad también no haya podido salir adelante?

-Sin entrar en el curso de economía y que hoy hay cuestiones o aspectos que a nivel internacional han contribuido, digamos, a ese peso tan fuerte que causa tantos problemas con la clase media y ni hablar de los más pobres. Creo que ahí también tenemos que animar a todos, al pueblo, a los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo. En algunos casos eso incluye cooperación internacional, incluye la búsqueda de soluciones, aquellas dificultades que están causando, digamos, este conflicto o el efecto económico en los pueblos. Todos tenemos que mirar al bien común. Muchas veces, las pequeñas empresas, si reciben una ayuda, pueden hacer más para crear empleo, para fortalecer un poco esa posibilidad de clase media, pero es muy importante animar no sólo, digamos, a los individuos a buscar cómo vivir con esperanza, pero animar también a los grandes a buscar valores para el bien de todos, a trabajar en un mundo donde siempre menos tienen más. Y sobre la acumulación de la riqueza, que es un mensaje también de la doctrina social, es decir, cómo redistribuir en una forma un poco más equitativa mucho más, para que no suceda ese fenómeno de la, digamos, reducción o hasta eliminación de la clase media y fortalecer a la clase obrera, las personas, los movimientos, para que puedan vivir con más dignidad.