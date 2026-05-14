Qué hacen en China los ejecutivos de Nvidia, Tesla, Apple, BlackRock, Goldman Sachs, Boeing y el CitiGroup

PEKÍN.- En medio de la creciente expectativa por la visita de Donald Trump a China, la imagen de varios empresarios tecnológicos que desembarcaron junto al mandatario en Pekín no pasó desapercibida. El “dream team” incluye a más de 15 destacados ejecutivos, entre ellos el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook. Pero, a último momento, la Casa Blanca extendió su invitación al titular del gigante estadounidense de chips Nvidia, Jensen Huang, que se sumó a la comitiva tras una parada especial en Alaska.

El presidente republicano arribó este miércoles a Pekín tras un viaje en su Air Force One, en el que estuvo acompañado por destacados ejecutivos estadounidenses de sectores a vinculados a la tecnología, Wall Street, la agricultura y la industria aeroespacial.

Los empresarios que acompañan a Trump proceden principalmente de compañías que buscan resolver problemas comerciales con China, como es el caso de Nvidia, que, según representantes estadounidenses, ha tenido dificultades para obtener permiso regulatorio para vender allí sus potentes chips de inteligencia artificial H200.

Sin embargo, el titular de este empresa no figuraba en el listado de los líderes que tenían previsto formar parte de la comitiva oficial. Según informó The New York Times, el propio Trump se comunicó con Huang el martes y le extendió su invitación.

Tras ello, el Air Force One realizó una parada especial en Alaska donde cargó combustible y recogió al director ejecutivo de Nvidia, de camino a la cumbre de China.

Trump llega a Pekín junto a una comitiva de empresarios estadounidenses, entre ellos, el dueño de Tesla y Space X, Elon Musk (Brendan Smialowski / AFP) BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

“Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan hacer su magia”, señaló Trump en una publicación en Truth Social, refiriéndose a la delegación de la que confirmó que formaba parte Huang. “Esa será mi primera petición”, destacó.

Entre otras empresas viajaron ejecutivos de Nvidia, Tesla, Apple, BlackRock, Goldman Sachs, Boeing y el CitiGroup

Elon Musk

Luego de algunos vaivenes en su vínculo con la Casa Blanca, Musk acompaña al gobierno de Trump que espera iniciar en Pekín un proceso para establecer una “junta de comercio” con China a fin de abordar las diferencias entre ambos países.

La junta podría ayudar a evitar la guerra comercial que se desató el año pasado tras los aumentos en los aranceles implementados por Estados Unidos, una iniciativa que el gigante asiático respondió mediante el control de tierras raras. El conflicto devino en una tregua de un año el pasado octubre.

Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump hasta su salida en la primavera de 2025, antes de que la controvertida agencia temporal fuera clausurada en noviembre. El multimillonario, propietario también de la plataforma de redes sociales X, se enfrentó a Trump el verano pasado en una guerra de declaraciones que incluyó la afirmación, sin pruebas, de que el gobierno estaba ocultando información sobre la relación del presidente con el pedófilo Jeffrey Epstein. Finalmente, Musk lamentó algunas de sus publicaciones sobre el mandatario en X.

Elon Musk ( Brendan Smialowski / AFP) BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Desde entonces, Musk ha vuelto a centrar su energía en Tesla y sus otras empresas. Tesla tiene operaciones en China y el magnate ya ha visitado el país.

En el último tiempo también tuvo que lidiar con la fiscalía francesa que busca presentar cargos contra él y X por imágenes de abuso sexual infantil en la plataforma, deepfakes, desinformación y complicidad en la negación de crímenes de lesa humanidad por parte del sistema de inteligencia artificial de la plataforma, Grok.

Jensen Huang

Por su parte, el CEO de Nvidia, Huang, viajó a Pekín apenas unos meses después de que la compañía recibiera la aprobación para vender uno de sus potentes chips de IA a China, aunque con ciertas condiciones.

En enero, la administración Trump impuso nuevos requisitos de seguridad a las ventas de semiconductores de Nvidia a China, pero básicamente dio luz verde a la exportación de sus chips de inteligencia artificial H200.

Jensen Huang, el director ejecutivo de Nvidia (Mikayla Whitmore/The New York Times) MIKAYLA WHITMORE - NYTNS

Según las nuevas normas establecidas por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, Nvidia debe garantizar un suministro adecuado en Estados Unidos, y los chips H200 deben someterse a una revisión externa antes de exportarse a China. Pese a ello, estas nuevas normas flexibilizan los requisitos para las exportaciones.

A China no se le permitirá utilizar los chips con fines militares ni importar más del 50% de los chips vendidos a clientes estadounidenses.

La H200 no es el producto más avanzado de Nvidia. Esos chips, llamados Blackwell y el próximo Rubin , no formaban parte de los dispositivos aprobados para la exportación.

Tim Cook

En el caso del CEO de Apple, Cook se mantiene muy ocupado a medida que se acerca el final de su mandato en la compañía. El mes pasado, anunció que su gestión de 15 años al frente de la empresa tecnológica concluirá el 1 de septiembre, fecha en la que cederá el cargo a John Ternus, jefe de ingeniería de hardware de Apple.

Durante los años en que Cook fue el máximo ejecutivo, el valor de mercado de Apple se disparó en más de 3,6 billones de dólares en una época de prosperidad impulsada por el iPhone.

La dependencia de Apple de la fabricación en el extranjero obligó a Cook a dominar el arte de la diplomacia política, especialmente mientras Trump libraba guerras comerciales con China durante sus dos mandatos en la Casa Blanca. Tras persuadir a Trump para que eximiera al iPhone y otros productos de los aranceles impuestos durante su primer mandato, se enfrentó a un desafío aún mayor durante la administración actual.

Si bien insistió en que Apple trasladara la fabricación de sus iPhones de China a Estados Unidos, Trump impuso aranceles al dispositivo en esta ocasión.

Aun así, Cook logró minimizar los costos trasladando la producción de iPhones destinados al mercado estadounidense a la India y obteniendo algunas exenciones tras prometer que Apple invertiría 600 mil millones de dólares en Estados Unidos durante el segundo mandato de Trump.

Kelly Ortberg

Robert “Kelly” Ortberg, -también integrante del grupo que llegó a China-, es ex director ejecutivo del fabricante aeroespacial Rockwell Collins y se convirtió en el titular de Boeing en 2024. Desde entonces, ha dedicado su tiempo a la recuperación de la compañía aeroespacial que lidiaba con problemas legales, regulatorios y de producción, así como con crecientes repercusiones financieras cuando él asumió el cargo.

Hace un año, Ortberg afirmó que no esperaba que la guerra comercial entre Estados Unidos y China frenara la recuperación financiera de Boeing ni le impidiera alcanzar sus objetivos de entrega de aeronaves con las aerolíneas chinas que se negaban a aceptar sus aviones.

En abril de 2025, Pekín aumentó su arancel a las importaciones estadounidenses al 125% en represalia por el aumento del arancel de Trump a los productos fabricados en China al 145% . El arancel chino duplicaría con creces el costo de los aviones de pasajeros que Boeing, el mayor exportador estadounidense, vende por decenas de millones de dólares. Sin embargo, Pekín representa ahora una amenaza menor para Boeing, ya que ha comenzado a enviar menos aviones terminados a ese país con el tiempo.

Boeing ha mantenido conversaciones continuas con China sobre una posible venta de aviones de gran tamaño.

La lista completa de los empresarios en Pekín

Larry Fink, presidente y director ejecutivo de Blackrock

Stephen Schwarzman, presidente, director ejecutivo y cofundador de Blackstone

H. Lawrence Culp, presidente y director ejecutivo de GE Aerospace

David Solomon, presidente y director ejecutivo de Goldman Sachs

Brian Sikes, presidente y director ejecutivo de Cargill

Jane Fraser, presidenta y directora ejecutiva de Citi

Jim Anderson, director ejecutivo de Coherent

Jacob Thaysen, director ejecutivo de Illumina

Michael Miebach, CEO de Mastercard

Dina Powell McCormick, presidenta y vicepresidenta de Meta

Sanjay Mehrotra, Presidente y Director Ejecutivo de Micron

Cristiano Amon, presidente y director ejecutivo de Qualcomm

Ryan McInerney, CEO de Visa

El impacto de la guerra comercial

Estados Unidos y China demostraron el año pasado hasta qué punto podían perjudicarse mutuamente en una guerra comercial, un daño que ambos mandatarios intetarán mitigar durante el encuentro.

Una década de conflicto entre las dos mayores economías del mundo ha reducido drásticamente el comercio entre Estados Unidos y China en comparación con el auge de las décadas de 2000 y 2010, obligando a las empresas a reorganizarse. Muchas compañías estadounidenses han trasladado su producción fuera de China a países como Vietnam e India.

Las empresas chinas, en tanto, se han esforzado por encontrar nuevos clientes en Europa y el sudeste asiático. Pero ambos países están descubriendo que aún se necesitan mutuamente. “La idea de que China sea totalmente independiente de nosotros y nosotros de China, creo, es una ficción”, destacó el financiero Wilbur Ross, quien se desempeñó como secretario de Comercio de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump.

La cumbre de esta semana se centrará principalmente en mantener la estabilidad de la relación económica y se esperan, además, anuncios políticos modestos. Es probable que se prorrogue la tregua comercial alcanzada en octubre pasado, mientras que China podría anunciar planes para comprar soja, carne de res y aviones Boeing estadounidenses.

Los agricultores estadounidenses, que quedaron excluidos del mercado chino de la soja durante la mayor parte de 2025, así como los fabricantes locales, que perdieron el acceso a los minerales de tierras raras de China que necesitan para fabricar desde teléfonos inteligentes hasta aviones de combate, también seguirán muy de cerca la situación.

Agencia AP y AFP