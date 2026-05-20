Un analista internacional advirtió sobre un cambio brusco y a largo plazo en el rol de Irán en la guerra de Medio Oriente

A 82 días desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente, continúan las declaraciones cruzadas entre el régimen iraní y la administración norteamericana de Donald Trump.

En este marco, el experto internacional, Andrés Repetto, en comunicación con LN+, analizó las ultimas declaraciones del mandatario estadounidense y el poderío militar de Irán, que cada vez se muestra más fuerte.

“Todo parecería encaminarse, uno no lo puede adivinar, pero estamos viendo de los movimientos a las palabras”, sostuvo para referirse al conflicto, y agregó: “Estamos viendo la imagen de un buque estadounidense que tiene como objetivo Medio Oriente, y la advertencia que está haciendo la Guardia Revolucionaria, está diciendo: ´Si nos atacan, vamos a llevar la guerra más allá de la región´“.

Andres Repetto en LN+

Las declaraciones de la Guardia Revolucionaria

En cuanto a las declaraciones desde el régimen iraní, Repetto sostuvo: "La Guardia Revolucionaria advierte que va a llevar la guerra más allá de la región, con lo cual, atención. También la Guardia Revolucionaria dice que hasta ahora Irán no mostró todo su poderío militar".

“Puede ser una declaración o puede ser algo real, la verdad es que no se sabe qué es lo que podría pasar”, advirtió el especialista.

La Guardia Revolucionaria

Las amenazas de Donald Trump

Entrevistado por la prensa desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense advirtió sobre la fuerza armada del régimen iraní: “No podemos dejar que tengan una arma nuclear. Si tenían una arma nuclear, comenzarían con Israel, la harían explotar y la harían explotar rápidamente”.

“Estamos negociando con Irán, saben cómo es negociar con un país que se está desangrando. Vienen a la mesa, suplicando por un acuerdo, porque suplican un acuerdo” y, enseguida, lanzó: “Espero que no tengamos que hacer el trabajo, pero puede que tengamos que darle otro golpe. Todavía no estoy seguro, lo sabrán muy pronto”.

Tras estas declaraciones, Repetto reflexionó: “Da la impresión que no hay mucho avance, veremos qué es lo que pasa en las próximas horas”.

“También es la naturalización de estar hablando de bombardear un país de la vida o la muerte de personas que están en ese país”, sumó.

Donald Trump volvió a amenazar al régimen iraní Julia Demaree Nikhinson - AP

Para concluir, el analista profundizó en la importancia del conflicto en Medio Oriente: “Tomemos dimensión de lo que pasa, de las palabras, de las declaraciones que se dan dentro de todo lo que dijo el presidente de los Estados Unidos”.

“Estamos a las puertas, atención con lo que pueda pasar, porque la idea, si no prospera el acuerdo, (...) estaríamos viendo una acción militar quizás más profunda de lo que vimos hace 82 días. A estar atentos”, concluyó.