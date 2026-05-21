Día 83 de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán: todo lo que hay que saber

El conflicto en Medio Oriente entró este jueves 21 de mayo en su 83° día de guerra. La Casa Blanca compartió una imagen de “los enemigos de América neutralizados por Trump”. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, anunció que hubo “bastante progreso” en las conversaciones con Irán.

Estas son las claves para entender qué está pasando y por qué preocupa al mundo.

Cuáles son las principales noticias del conflicto hoy

La Casa Blanca compartió una imagen de “ los enemigos de América neutralizados por Trump ”.

”. Xi se reunió con Putin y se refirió al conflicto bélico: “ Estamos en un momento crucial entre la guerra y la paz ”

” El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, anunció que hubo “bastante progreso” en las conversaciones con Irán.

Fuerzas del ejército israelí iniciaron una operación de investigación en el desierto de Nukhaib, al suroeste de Karbala y Nayaf, Irak Ali Jabar - AP

Trump amenazó nuevamente con aniquilar a Irán , dos meses después del inicio de la ofensiva contra Teherán.

, dos meses después del inicio de la ofensiva contra Teherán. Irán emitió una nueva advertencia a Estados Unidos y sus aliados .

. La ONU quiere “ cero restricciones ” al acceso al Estrecho de Ormuz mientras la República Islámica establece su autoridad

” al acceso al Estrecho de Ormuz mientras la República Islámica establece su autoridad La Guardia Revolucionaria amenaza con extender la guerra “más allá de la región” si Trump vuelve a atacar

Donald Trump convocó a sus consejeros de seguridad a un club de golf para hablar de la guerra en Irán.

Irán afirma que más de 6500 “traidores y espías” fueron arrestados desde que comenzó la guerra.

Por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán

Ocho meses después del conflicto de 12 días entre Irán e Israel en junio de 2025, Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado 28 de febrero una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán , incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. Objetivo: “Tomar el control del gobierno”. Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales.

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán.

en 2003 para cercar a Irán. Un país de fuerte influencia. Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte .

en el estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, . En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, la máxima autoridad política y religiosa del país, con control directo sobre las Fuerzas Armadas, el poder judicial y el Consejo de Guardianes.

Justice will be served. pic.twitter.com/jdnIiTtsd7 — The White House (@WhiteHouse) May 20, 2026