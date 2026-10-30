El papa León XIV votó por correo en las elecciones legislativas de Estados Unidos y marcó un hito histórico

ROMA.- ¿León, el primer papa nacido en Estados Unidos -y considerado por sus posiciones diametralmente opuestas, un pontífice anti-Trump-, ya votó para las inminentes y cruciales elecciones de medio término de la semana próxima?

Sí. Así lo confirmó este viernes la Sala de Prensa del Vaticano después de versiones en este sentido salidas en la prensa estadounidense que dieron la vuelta al mundo.

“El papa León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos siempre que ha tenido la oportunidad de hacerlo. La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que, siguiendo esta práctica establecida de participación cívica, el Papa ha emitido su voto por correo a Chicago”, informó el Vaticano, en un comunicado difundido pasado el mediodía de Roma.

“El Santo Padre ha confirmado, además, que durante los años en que residió en el Perú, ejerció su derecho al voto siempre que tuvo la oportunidad”, añadió. “El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y al deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, concluyó.

Robert Prevost, nacido en Chicago hace 71 años, se convirtió así en el primer Pontífice que participa en unos comicios en tiempos modernos, que se sepa oficialmente. Su predecesor argentino, Jorge Bergoglio, aunque siempre siguió teniendo sus documentos argentinos, jamás votó en las elecciones de su país. Tampoco lo hicieron sus antecesores no italianos, el alemán, Joseph Ratzinger (Benedicto XVI, 2005-2013) y Karol Wojtyla (Juan Pablo II, 1978-2005).

Fue una nota del Chicago Sun Times la que levantó la perdiz. En un artículo, reveló que Prevost, que sigue figurando como votante registrado en Illinois, pidió una boleta electoral por correo para las elecciones de mitad de mandato.

“Robert Francis Prevost aparece en la lista de personas que solicitaron una boleta para votar por correo en las próximas elecciones”, dijo Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will. La funcionaria detalló que el Papa, quien está registrado con una dirección en New Lenox, realizó la solicitud el 3 de octubre pasado, diez días antes de su inesperada operación por un cáncer de pulmón en el hospital Gemelli.

“Dicha boleta tuvo que recorrer un largo camino: desde Joliet (la ciudad ‘capital’ del condado de Will)-hasta la Ciudad del Vaticano, donde el papa León ha encabezado la Iglesia católica desde que, en mayo de 2025, apareció humo blanco en la Capilla Sixtina”, escribió el Chicago Sun Times.

El mismo diario informó que los registros indican que Prevost votó en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, así como en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024. También participó en las primarias demócratas de 2008 y 2010. No votó en las primarias de Illinois celebradas en marzo. En Illinois, los votantes no están obligados a registrarse bajo una afiliación partidista específica y pueden elegir el partido para el cual desean recibir su boleta en las elecciones primarias.

Matt Dietrich, portavoz de la Junta Electoral del Estado de Illinois, explicó al mismo diario que “en la legislación de Illinois ya no existe el concepto de ‘voto en ausencia’, por lo que cualquier persona puede votar por correo si así lo desea”. “También existe una ley llamada UOCAVA (Ley de Voto en Ausencia para Ciudadanos en el Extranjero y Personal Militar), destinada principalmente a los miembros de las fuerzas armadas, pero que también abarca a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en el extranjero… Cualquier votante registrado en Illinois puede votar por correo. Hasta 2010, esto se consideraba ‘voto en ausencia’ y era necesario presentar una justificación; sin embargo, ese requisito ya no existe. Así que, evidentemente, eso es lo que él (el Papa) está haciendo”, añadió.

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