Kim Fladhammer, autoridad electoral en Illinois: “El papa León XIV solicitó una boleta para votar por correo”

El papa León XIV solicitó una boleta para votar por correo en las midterms 2026 de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre. El pedido quedó registrado el 3 de octubre en el condado de Will, Illinois, donde Robert Francis Prevost mantiene su inscripción electoral, según confirmó la oficina del secretario del condado al Chicago Sun-Times. Este viernes, la Sala de Prensa del Vaticano confirmó que ya se envió el sufragio.

Qué se sabe sobre la solicitud de León XIV para votar por correo

“Robert Francis Prevost figura en la lista de personas que solicitaron una boleta para votar por correo en las próximas elecciones”, declaró Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina electoral del condado de Will, al Chicago Sun-Times. El pontífice está registrado con una dirección de New Lenox, una localidad del área metropolitana de Chicago.

Papa León Archivo / Sitio web: Etsy

“El papa León XIV ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos siempre que ha tenido la oportunidad de hacerlo. La Oficina de Prensa de la Santa Sede confirma que, siguiendo esta práctica establecida de participación cívica, el Papa ha emitido su voto por correo a Chicago”, anunció el Vaticano, en un comunicado difundido pasado el mediodía de Roma.

“El Santo Padre ha confirmado, además, que durante los años en que residió en el Perú, ejerció su derecho al voto siempre que tuvo la oportunidad”, añadió. “El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y al deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, concluyó.

De esta manera, Prevost se convirtió en el primer pontífice en votar en unas elecciones estadounidenses durante su papado.

Qué muestran sus antecedentes como votante en Estados Unidos

Los registros consultados por el Chicago Sun-Times muestran que Prevost participó en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, y en las demócratas de 2008 y 2010. También votó en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, aunque estuvo ausente de las primarias de Illinois de marzo de este año.

Ese historial requiere una precisión sobre el sistema estatal: Illinois permite elegir la boleta partidaria para cada primaria sin exigir una inscripción previa por partido, explicó el periódico. Los antecedentes consignan su participación electoral; la información publicada no identifica a los candidatos que eligió.

La posibilidad de votar por correo está disponible para cualquier elector registrado en Illinois, explicó al mismo medio Matt Dietrich, portavoz de la Junta Electoral estatal. Según indicó, desde 2010 dejó de exigirse una justificación para utilizar esta modalidad.

Cómo funciona el voto desde el exterior y qué plazos rigen

Para los ciudadanos estadounidenses que residen fuera del país, incluidos los hispanos que conservan su domicilio electoral en Illinois, el Programa Federal de Asistencia para Votar (FVAP) detalla un procedimiento específico. La solicitud federal FPCA permite registrarse y pedir las boletas para las elecciones federales del año; también sirve para actualizar los datos de contacto.

Los votantes de Illinois en el exterior tienen como fecha límite de firma o matasellos el martes 3 de noviembre y exigen que el sobre llegue dentro de los 14 días posteriores a la elección Shutterstock / AP

La guía oficial distingue entre recibir la documentación y devolver el sufragio: permite solicitar el envío de la boleta por correo postal, medios electrónicos o fax, pero exige remitir por correo postal la boleta completada. Además, ofrece una boleta federal de respaldo, denominada FWAB, para quienes ya solicitaron la estatal y no la reciben a tiempo.

Para estos votantes de Illinois, el FVAP fija el 3 de noviembre como fecha límite de firma o matasellos y exige que el sobre llegue dentro de los 14 días posteriores a la elección.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.