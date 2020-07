La oposición liderada por Juan Guaidó está en campaña para dotarse de los activos venezolanos en el exterior Fuente: AFP

9 de julio de 2020 • 19:09

CARACAS.- El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó la contratación de dos firmas en Estados Unidos que se encargarán de administrar fondos en el extranjero que están bajo control del jefe del Congreso y líder de la oposición, Juan Guaidó .

Las compañías BRV Disbursement Co. LLC y BRV Administrator Co. LLC. comenzarán a ejecutar recursos que las fuerzas de Guaidó -a quien parte de la comunidad internacional reconoce como presidente legítimo- consiguieron acumular en el llamado "Fondo de Liberación Nacional", según informó el Parlamento en una sesión on line.

Guaidó no controla las finanzas públicas ni de los recursos del Banco Central de Venezuela, pero consiguió congelar algunos bienes del país y del banco emisor en naciones que reconocen su liderazgo y cuestionan al presidente Nicolás Maduro .

Unos 80 millones de dólares serán usados para financiar distintos programas. Estos fondos provienen del proceso de recuperación de activos que Maduro denunció como "un robo" de los opositores . Por sus servicios como agencia de servicios financieros las compañías recibirán 1,25 millones de dólares, de acuerdo con el contrato.

El gobierno de Maduro sostiene que la oposición y sus aliados le están robando al país Crédito: Prensa Miraflores / DPA

Los diputados aprobaron también una ley de contrataciones para regular el uso que las fuerzas opositoras consigan controlar en el extranjero bajo lo que consideran es una situación especial.

Entre los primeros pagos que Guaidó contempla realizar con el fondo se encuentran 36 millones de dólares en programas de ayuda a médicos y gastos sociales que se canalizarán a través de la Cruz Roja y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para apoyar la lucha contra el coronavirus en el país.

Maduro, que retiene el control del aparato estatal y cuenta con el respaldo de los militares, dice que Guaidó es un "títere" de Estados Unidos, que busca sacarlo del poder para apoderarse de las riquezas del país.

La semana pasada, una resolución judicial en Gran Bretaña prohibió que el Banco de Inglaterra le entregue a Caracas 33 toneladas de reservas internacionales en lingotes de oro , valoradas en más de mil millones de dólares.

El Parlamento también aprobó este jueves un acuerdo en el que le piden a la chilena Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ratificar su rechazo a la persecución del régimen de Maduro contra los partidos políticos venezolanos.

