El Pentágono publicó 71 nuevos archivos sobre ovnis: videos, audios y documentos desclasificados

El Pentágono de Estados Unidos difundió este viernes su sexta tanda de archivos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), conocidos como ovnis. El material incluye 71 archivos: 55 documentos en PDF, 15 videos y una grabación de audio, con registros que abarcan desde 1952 hasta 2025. Del total, 67 fueron proporcionados por el Departamento de Defensa y cuatro por fuerzas policiales de Colorado. La mayoría, 64 archivos, contienen tachaduras.

La nueva divulgación incluye documentos oficiales, videos y audios vinculados con programas de investigación militar, incidentes registrados en Medio Oriente y reportes de las fuerzas de seguridad.

La mayor parte de los archivos corresponden al Pentágono

Qué muestran los archivos

Entre los documentos más destacados aparecen los vinculados con el Programa de Aplicaciones del Sistema de Armas Aeroespaciales Avanzadas (AAWSAP, por sus siglas en inglés), una iniciativa creada en 2008 por la Agencia de Inteligencia de Defensa para estudiar posibles amenazas y tecnologías aeroespaciales futuras. El programa terminó en 2012.

La divulgación, según reportó CBS News, incluye 37 informes de referencia de inteligencia de Defensa, conocidos como DIRDs, sobre conceptos como propulsión por deformación, agujeros de gusano, antigravedad, propulsión mediante masa negativa y mecanismos de invisibilidad. Los informes ya habían sido publicados anteriormente, pero esta nueva versión incorpora algunos detalles que habían sido retenidos, entre ellos los nombres de las oficinas que los produjeron.

El propio Pentágono aclaró que esos documentos deben entenderse como materiales de referencia y síntesis y que no implican una validación actual de los conceptos que estudian.

Uno de los videos difundidos por el Pentágono

Dentro del material desclasificado figura un estudio de 38 páginas elaborado en 2010 sobre daños físicos sufridos por “observadores humanos”. El informe analiza el caso de tres ingenieros de antenas que experimentaron incidentes con sistemas aeroespaciales anómalos y mostraron diversos síntomas médicos posteriores.

Los profesionales presentaron enrojecimiento en la piel, calor corporal, caída del cabello y signos de enfermedad por radiación, que con el paso de los años derivaron en transformaciones malignas.

OVNIS: los videos que desclasificó el Pentágono

El autor de ese estudio comparó estos hechos con más de 300 incidentes no publicados de radiación por radiofrecuencia con fuentes conocidas. Tras la evaluación de los datos médicos, el investigador concluyó: “Se han reportado con precisión suficientes incidentes y se han obtenido datos médicos como para sostener la hipótesis de que algunos sistemas avanzados ya están desplegados y resultan opacos para la plena comprensión de los Estados Unidos”.

La nueva tanda también incluye videos captados por cámaras militares. Uno de los incidentes, ocurrido en 2022 durante una misión en Medio Oriente, muestra un objeto que se desplazaba a velocidades de entre 80 y 180 millas por hora. Los operadores informaron que los objetos observados tenían entre uno y dos metros y se desplazaban de manera esporádica dentro de la zona de operaciones.

En algunas imágenes se ven distintos objetos no reconocidos

Otro video registrado en la misma región muestra seis pequeños objetos esféricos que volaban en formación y cambiaban de dirección con frecuencia. El incidente permanece sin explicación.

Los cuatro videos aportados por fuerzas policiales de Colorado fueron grabados con teléfonos celulares por agentes en octubre de 2023. Según las notas que acompañan el material, el fenómeno fue descrito como silencioso y compuesto por luces intermitentes rojas, azules y verdes.

Entre los archivos históricos aparece también una grabación de audio de aproximadamente una hora, junto con su transcripción, de una exposición realizada en 1952 por el oficial de la Fuerza Aérea Edward Ruppelt sobre la investigación de avistamientos de ovnis. Ruppelt posteriormente dirigió el Proyecto Libro Azul, el programa de la Fuerza Aérea que investigó estos fenómenos entre 1952 y 1969.

El lunes, el Pentágono había anunciado además la creación de una exención legal para permitir que empleados actuales y exfuncionarios sujetos a acuerdos de confidencialidad compartan con el Gobierno información relacionada con fenómenos anómalos no identificados sin afrontar sanciones.