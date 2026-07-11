El Pentágono desclasificó 40 nuevos archivos de ovnis sin explicación científica

El debate global sobre los objetos voladores no identificados (OVNIs) sumó un nuevo capítulo de gran impacto. A través de una iniciativa de transparencia informativa, el Pentágono liberó un nuevo paquete de 40 archivos clasificados que documentan encuentros y registros de tecnologías inexplicables en el espacio aéreo. Este conjunto de evidencias, que abarca desde mediados del siglo pasado hasta eventos ocurridos recientemente, forma parte de un esfuerzo coordinado por centralizar y evaluar informes que, hasta el momento, carecen de cualquier tipo de respuesta científica o militar concluyente.

El Pentágono liberó un paquete de 40 archivos clasificados que documentan encuentros y registros de tecnologías inexplicables en el espacio aéreo Carolyn Kaster - AP

Según trascendió, todo este material fue integrado formalmente a PURSUE, la plataforma gubernamental norteamericana diseñada específicamente para la recopilación, análisis y posterior divulgación de estos eventos. La colección documental está compuesta por 19 videos captados por tripulaciones aéreas, 14 informes escritos detallados, cuatro grabaciones de audio y tres fotografías de alta complejidad. El origen de los datos es diverso, ya que proviene de investigaciones realizadas por organismos de la talla del FBI, la CIA, la NASA y el Departamento de Energía, lo que demuestra la preocupación interinstitucional que generan estos incidentes.

Uno de los casos más llamativos involucra a un aviador con casi tres décadas de servicio en la Armada y la Fuerza Aérea. El incidente se registró desde una aeronave civil que logró captar, mediante sensores infrarrojos, un objeto pequeño que se movía a gran velocidad en sentido contrario. El piloto experimentado dejó asentado en su reporte que jamás había presenciado un comportamiento de vuelo similar en toda su carrera. De todas formas, las autoridades aclararon que la falta de datos sobre el tamaño real o la distancia del objeto impide llegar a una conclusión definitiva.

El Pentágono publicó imágenes de ovnis en medio de un proceso de transparencia impulsado por Donald Trump U.S. Department of War

Otro de los eventos más alarmantes tuvo lugar en la planta nuclear de Pantex, en el estado de Texas, un enclave crítico para el almacenamiento del arsenal atómico estadounidense. Los sistemas de alerta detectaron una estructura que sobrevolaba el área protegida a baja velocidad, por lo que el personal de seguridad activó los protocolos de emergencia y comenzó un seguimiento terrestre. Al observarlo con lentes de larga distancia, los agentes describieron una geometría romboidal o de diamante, de poco más de un metro de altura, que se desplazaba en absoluto silencio y sin rastros visibles de motores o hélices. El objeto finalmente se desvaneció en un sector inaccesible, dejando registros visuales borrosos debido a la lejanía.

Texas es uno de los estados con una presencia más marcada en los archivos del Pentágono sobre ovnis Departamento de Guerra de EE.UU.

Desde los despachos del Departamento de Defensa insisten en que la apertura de estos expedientes no debe interpretarse como una prueba de visitas extraterrestres o tecnologías alienígenas. La catalogación de “no resuelto” responde estrictamente a limitaciones técnicas de los sistemas de registro. En muchos casos, los sensores térmicos u ópticos se ven afectados por factores ambientales, la distancia del objetivo o fallas en el procesamiento de las imágenes, lo que genera siluetas confusas en los videos. Sin embargo, la persistencia de estos avistamientos y la falta de datos concluyentes mantienen las investigaciones abiertas ante posibles amenazas a la seguridad nacional. De hecho, los complejos atómicos concentran gran parte de las alertas, ya que las bases militares estratégicas representan los puntos geográficos con más reportes históricos.